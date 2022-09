Champions League:Siege für Frankfurt und Leverkusen

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat in heißer Atmosphäre den ersten Sieg in der Königsklasse gefeiert, durch einen fragwürdigen Auftritt seiner Fans jedoch viele Sympathien verspielt. Begleitet von teils massiven Verfehlungen einiger Eintracht-Anhänger gewann der Fußball-Bundesligist am Dienstag zwar das Gruppenspiel bei Olympique Marseille mit 1:0 (1:0). Nun muss die SGE aber ein Geisterspiel in der Champions League fürchten.

Die Freude über das Siegtor von Jesper Lindström (43. Minute) und die ersten drei Punkte, mit denen die Hessen in der Gruppe D zum nächsten Gegner Tottenham Hotspur auf Rang zwei aufschlossen, wurde durch die Entgleisungen der mitgereisten Fans erheblich getrübt. Nachdem die Eintracht wegen des Platzsturms im Europa-League-Halbfinale gegen West Ham United von der Uefa zu einem Zuschauerausschluss auf Bewährung verurteilt worden war, droht die Heimpartie gegen Tottenham am 4. Oktober vor leeren Rängen zu steigen.

Zwei späte Tore für Leverkusen

Auch Bayer Leverkusen hat einen Schritt aus der Krise getan. Dem Bundesliga-Vorletzten gelang beim 2:0 (0:0) über Atlético Madrid ein Achtungserfolg. Anders als beim 0:1 in Brügge zum Auftakt des Wettbewerbs knapp eine Woche zuvor sorgte die Mannschaft mit einem couragierten Auftritt gegen den Gruppenfavoriten dafür, dass die Diskussionen um Trainer Gerardo Seoane vorerst nachlassen dürften. Vor 25 825 Zuschauern in der BayArena verhalfen Robert Andrich (84. Minute) und Moussa Diaby (87.) den Gastgebern am Dienstag zum verdienten Sieg über die Spanier. Dank des Erfolges wahrte die Werkself vor dem kommenden Auswärtspiel am 4. Oktober beim FC Porto die Chance auf das Achtelfinale.

Liverpool jubelt ganz spät - Brügge überrascht

Der frühere Schalker Bundesligaprofi Joël Matip hat den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp in der Champions League vor einem Fehlstart bewahrt. Gegen Ajax Amsterdam sorgte der Abwehrspieler am Dienstag in der 89. Minute mit einem Kopfballtreffer für den 2:1 (1:1)-Erfolg. Zum Auftakt hatten die Reds noch beim SSC Neapel mit 1:4 gepatzt.

Mohamed Salah für die 1:0-Führung (17. Minute). Mohammed Kudus glich mit einem fulminanten Schuss für den niederländischen Champion zum 1:1 aus (27.). Beide Teams hatten danach Möglichkeiten, dann traf Matip kurz vor dem Ende.

Dem FC Brügge gelang in der Gruppe B nach dem 1:0 gegen Bayer Leverkusen die zweite Überraschung. Der belgische Titelträger gewann beim FC Porto sogar mit 4:0 (1:0) und führt mit sechs Zählern die abelle an. Der Spanier Ferran Jutglà (15./Foulelfmeter), Kamal Sowah (47.), Andreas Skov Olsen (52.) und der 17 Jahre alte Antonio Nusa (89.) trafen im Dauerregen von Porto. Die Gastgeber bleiben damit weiter ohne Punkte.