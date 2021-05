Timo Werner bei Chelsea:"Wie heißt er nochmal?"

Muss ein bisschen was aushalten in England: Timo Werner.

Von Sven Haist, London

Für sein Ablenkungsmanöver erhielt Timo Werner keinen Assist und auch kein Kompliment, noch nicht mal eine Erwähnung brachte ihm sein mannschaftsdienliches Verhalten ein. Mit seinem cleveren Laufweg im Strafraum, der die Aufmerksamkeit der Gegenspieler auf sich zog, ermöglichte der deutsche Nationalangreifer seinem Mitspieler Christian Pulisic das wichtige Auswärtstor für den FC Chelsea beim 1:1 im Aufeinandertreffen mit Real Madrid vor einer Woche im Halbfinal-Hinspiel der Champions League - wodurch an diesem Mittwoch schon ein 0:0 im Rückspiel in London fürs Finale genügen würde.

Stattdessen muss Werner auf der Insel gerade überwiegend Hohn und Spott aushalten, weil er im selben Spiel eine kaum zu vergebene Möglichkeit aus kurzer Distanz versemmelte. Im Kabinengang war zu sehen, wie Teamkollege Olivier Giroud mit Reals Torwart Thibaut Courtois über den Fauxpas witzelte. In einem später gelöschten Beitrag auf Instagram schrieb die Ehefrau des Abwehrchefs Thiago Silva, dieses Missgeschick sei "Karma" gewesen. Bei jedem Team, zu dem sie gehe, würde es einen Angreifer geben, der Tore verschludere: "Dieser Werner, wie heißt er nochmal?"

Gewohnt gnadenlos ging das Massenblatt Sun vor, das Werner eine "unglaubliche Reputation" fürs Auslassen "hundertprozentiger Torchancen" attestierte. Beim Bezahlsender BT Sport meckerte Steve McManaman, zweifacher Champions-League-Sieger mit Real Madrid, dass "jeder" sage, Werner sei "kein natürlicher Torjäger", und dass sich das "heute Abend bis zu einem gewissen Grad" bestätigt habe. Zur Situation der Konkurrenten fügte er an: "Wenn man Tammy Abraham oder Giroud ist, denkt man: 'Was muss ich tun, um zu spielen?'" Und der frühere englische Nationaltrainer Glenn Hoddle wortspielte, dass Timo Werner beim Torschuss zu "timid" gewesen sei, zu zögerlich: "Das (die vergebene Chance) fasst es (seine erste Saison in Chelsea) zusammen, absolut treffsicher sogar!"

Seit seinem Wechsel von RB Leipzig zum Chelsea Football Club für 53 Millionen Euro hat Werner teamintern die meisten Torbeteiligungen vorzuweisen: elf Treffer, zehn Vorlagen. Mit seinem Assist für den Doppeltorschützen Kai Havertz beim 2:0 über Fulham am Samstag ist Werner zum ersten Chelsea-Spieler seit Eden Hazard (inzwischen bei Real Madrid) avanciert, der in seiner Premierensaison für den Klub eine zweistellige Anzahl an Toren und Vorlagen aufweisen kann. Nur vier Spieler aus der Premier League - Harry Kane, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Heung-min Son - können das in der aktuellen Spielrunde ebenso von sich behaupten.

Trotz dieser beachtlichen Nachweise kursieren im Internet über Werner fast mehr Zusammenschnitte hochkarätig vergeigter Torchancen als vorzeigbare Aktionen. Die unangebracht scharfe, oftmals auch verächtliche Kritik an ihm dürfte vorwiegend mit den Nachwehen des Trainerwechsels zu tun haben. Die Ablösung des Vereinsidols Frank Lampard im Januar, die auch wegen dessen missglückter Integration des kostspieligen Duos Werner/Havertz unvermeidbar gewesen war, hat das Mutterland des Fußballs emotional mehr berührt, als man annehmen würde. Mit Lampard wurde die Hoffnung verbunden, das Fehlen eines einheimischen, international aber renommierten Trainers endlich kompensieren zu können. Ähnlich schwer wog es wohl für Chelsea-Fans, dass das von Lampard stark unterstützte Eigengewächs Tammy Abraham - auch wegen einer Knöchelverletzung - zuletzt kaum noch zum Einsatz kam.

Co-Trainer Zsolt Löw kennt ihn aus der gemeinsamen Zeit bei RB Leipzig

In dieser aufgeheizten Atmosphäre wird Werner, 25, erstmals in seiner Karriere auf eine wirklich große Probe gestellt. Zwar hat es immer mal wieder öffentliche Kritik an ihm gegeben bei den Stationen in Stuttgart (Trainer Zorniger: "Ich bin nicht sein Kindermädchen") und Leipzig (wegen einer Schwalbe gegen Schalke 04), aber jetzt muss er sich den Härten der wenig zimperlichen Inselmedien stellen, dazu dem internen Konkurrenzkampf und den Erwartungen des Klubs. Chelseas hochwertiger Kader verschafft ihm keine Position mehr, in der sich Werner auch mal eine kurze Auszeit gönnen könnte.

Als entscheidender Vorteil könnte sich immerhin erweisen, dass Werner Trainer hinter sich weiß, die ihn schätzen - neben Tuchel auch noch dessen Assistenten Zsolt Löw, der ihn aus gemeinsamer Zeit in Leipzig (2016-2018) kennt. Beide scheinen Werner zu fordern und zu fördern, aber vor allem nicht hängen zu lassen. Auch im Team genießt er das Vertrauen, die Mitspieler merken ja, dass Werner mit seiner Explosivität für die Gegner eine permanente Bedrohung darstellt. Beim Einzug ins FA-Cup-Finale lieferte er die Vorlage zum Siegtreffer gegen Manchester City.

Am Telefon gibt Leipzigs zum Saisonende ausscheidender Sportdirektor Markus Krösche, 40, seine Einschätzung zu Werner ab. "Timo gehört zu den besten Stürmern in Europa und hat das Potential, sich in der Elite etablieren zu können", sagt Krösche: "Er kann den Ball unglaublich gut mitnehmen, ohne an Geschwindigkeit einzubüßen und verliert sich durch seine Geradlinigkeit nicht in Tricksereien." Taktisch habe Werner viel von Trainer Julian Nagelsmann gelernt. Er wisse jetzt genau, wie er sich zu positionieren und seine Laufwege zu gestalten habe, um nicht ins Abseits zu geraten.

Nach ordentlichem Saisonstart bei Chelsea blieb Werner drei Monate ohne Treffer. "In der Regel benötigen Offensivspieler mehr Anlaufzeit als Verteidiger", erklärt Krösche. Das sei "ein ganz normaler Prozess, weil Timing und Automatismen komplizierter sind" - erst recht in einer Topliga, wo die Räume noch enger seien: "Bei Chelsea ist keiner, der ihn bewusst nicht anspielt, aber die Mannschaft muss sich erst an die Abläufe gewöhnen." Das forsche Attackieren und das direkte Spiel in die Spitze nach Balleroberung kamen Werner bei RB zugute. In London legt Tuchel mehr Wert auf Stabilität und Spielkontrolle.

Werner hat inzwischen auch in der Defensive zugelegt

Werner hat nicht nur gelernt, sich mehr an den Kombinationen zu beteiligen, auch in der Defensive hat er zugelegt. Mittlerweile stellt er sich auch dem ungeliebten Kopfballspiel. Krösche weiß: "Schon in Leipzig hat er sich in seinem Abwehrverhalten deutlich gesteigert. Das ist einer der Gründe, warum er es am Ende zu Chelsea geschafft hat."

Am Wochenende gab es nun sogar Lob für Werner in England. Bei Sky Sports stärkte ihm Ashley Cole den Rücken, der mit Chelsea die Champions League 2012 gewann. Er glaube wirklich, dass Werner "unterschätzt" werde, sagte Cole. Für die Art, wie Tuchel spielen lassen wolle, sei Werner "ein zentraler Bestandteil" - weil er allein schon mit "seinen Laufwegen" dem Team helfen würde.