Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Mats Hummels hatte die Nase nach dem Abpfiff mal wieder gestrichen voll. "Es muss aus manchen Köpfen raus, dass erfolgreicher Fußball immer sexy und Hacke, Spitze, eins, zwei, drei auf fünf Metern ist", grantelte der Dortmunder Mannschaftskapitän vor den Fernsehkameras. Dass er damit für mediales Aufsehen sorgen würde, war ihm da, nach eigener Einschätzung, schon klar. Doch den 90 Minuten in der Champions League gegen den FC Sevilla konnte man, im Vergleich zum 100 000-Volt-Spiel am Samstag in der Bundesliga gegen Bayern München (2:2), nur einen rapiden Spannungsabfall attestieren.

Mit dem müden 1:1 gegen Sevilla verschenkte Dortmund die große Chance auf eine Atempause, denn mit jedem noch so knappen Sieg wäre das Champions-League-Achtelfinale nach diesem vierten Spieltag gesichert gewesen. Bei den restlichen beiden Terminen der Gruppenspiele, beim FC Kopenhagen und gegen Manchester City, hätte der BVB Kräfte sparen und rotieren können, weil die Qualifikation fix gewesen wäre. So bleibt es zwar bei komfortablen fünf Punkten Vorsprung auf Sevilla - aber uneinholbar sind die Dortmunder nicht.

Hummels rumpelte sich deshalb durch das Spielschluss-Interview und wollte so einiges loswerden in Richtung seiner Mitspieler: "Einer hat mal gesagt, dass ein guter Spieler immer das Richtige macht und nicht nur manchmal das Besondere. Dass er immer die richtigen Lösungen findet und die Übersicht behält." Der 33-Jährige, der beim BVB nicht mehr allzu viele Anläufe zu neuen Titeln übrig haben dürfte, hatte schon früher öfter "Erwachsenenfußball" von seinen Kollegen gefordert.

Nach dem laschen, oft unkonzentrierten Auftreten gegen das Team aus Sevilla, das die Borussen im Hinspiel sechs Tage zuvor mit 4:1 sicher geschlagen hatten, war es mal wieder so weit. Und trotz heiserer Stimme, nach gerade überstandener Erkältung, ließ Hummels seiner Entrüstung freien Lauf.

Hummels wollte nur einen von seiner Kritik ausnehmen: Jude Bellingham

Auf die Frage, warum sich ähnliche Fehler bei Dortmund so stetig wiederholen, schnappte er bissig: "Spielintelligenz. Wir haben immer wieder Ballverluste gehabt, weil wir den Ball immer wieder in enge Räume reingespielt haben. Statt sie laufen zu lassen. Fußball ist eigentlich ein einfaches Spiel, aber wir machen es immer kompliziert."

Vor den Augen des im Stadion zuschauenden Bundestrainer Hansi Flick hätte WM-Kandidat Hummels wohl nur allzu gerne eine bessere Leistung vorgeführt, so wie es die Kollegen in der zweiten Halbzeit gegen die Bayern getan hatten, als Hummels zur Pause wegen Kreislaufproblemen ausgewechselt werden musste. Dieses Mal musste Hummels befürchten, dass die Schwäche seiner Kollegen auf ihn zurückfallen würde. "Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Allein nach der Halbzeit haben wir bestimmt zwanzig Bälle verloren, und das Spiel komplett offen werden lassen", sagte Hummels also: "Und das gegen einen so verunsicherten Gegner. Alles, weil wir so viele Ballverluste haben, um es mal vorsichtig zu formulieren."

Hummels wollte namentlich nur einen von seiner Kritik ausnehmen: Jude Bellingham. Der 19-Jährige hatte schon während des Spiels mehrfach Unmuts-Gesten nach leichtfertig vergebenen Möglichkeiten gezeigt. Normalerweise gilt das als Verstoß gegen die Etikette in Profi-Mannschaften, Hummels aber konnte die Laune von Bellingham gut verstehen: "Jude will immer gewinnen, in jedem Training, in jedem Spiel. Er investiert enorm viel, wir alle lieben diesen Jungen." Bellingham hatte immerhin das Ausgleichstor für Dortmund erzielt - und es vorher auch noch selbst vorbereitet.

In seinem Schwall von durchaus fachlicher Kritik belobigte Hummels seinen jungen Kollegen auffallend: "Dass er mit 19 Jahren gewisse Energien hat, die er manchmal noch ein bisschen kanalisieren muss, ist völlig normal. Ich hätte diese Energien auch gerne nochmal. Aber ganz im Ernst, wenn einer - der jede Spielminute diese Saison gespielt hat - jede Minute versucht zu gewinnen, zu investieren für die Mannschaft, dann darf er dabei auch mal meckern. Dann darf er dabei auch mal falsche Entscheidungen treffen." Er habe lieber einen wie Bellingham, der "fünfmal meckert", als einen, der nie etwas sagt.

Der nächste Härtetest folgt am Sonntag beim Tabellenführer Union Berlin

Tatsächlich konnte man kaum einen Borussen an diesem Abend von Hummels' wilder Kritik ausnehmen. In der Kabine, so war zu hören, soll das Donnerwetter weitergegangen sein. Dortmunds Trainer Edin Terzic wird an der am Ende zu Grunde liegenden Mentalitäts-Debatte um den BVB weiter zu arbeiten haben. Die inzwischen lange Geschichte von verschenkten Möglichkeiten durch eigene Nachlässigkeit oder, wie Hummels in den Raum stellte, mangelnde Spielintelligenz, setzte sich gegen Sevilla fort. Terzic selbst hatte eine sanfte Rotation versucht, um seinen erschöpft wirkenden Spielern Youssoufa Moukoko und Raphael Guerreiro Verschnaufpausen zu gönnen.

Auch das klappte nicht recht. Vor allem an Anthony Modeste, am Samstag noch Held des Tages mit seinem späten Tor gegen die Bayern, lief erneut das Spiel völlig vorbei. Seine Stärken im Strafraum versuchten die Mitspieler gar nicht erst mit Flanken zu unterfüttern. Das Fazit aus Dortmunder Sicht: Ein Bellingham allein reicht nicht. Und der nächste Spielintelligenz-Test kommt schon am Sonntag, beim Tabellenführer Union Berlin, der für clevere Taktik besonders bekannt ist.