Die Bayern entledigen sich des heruntergerockten FC Barcelona und müssen beim Auftakt in die Champions-League-Saison nicht mal die eigenen Grenzen ausloten. Der 3:0-Sieg dient als Statement an den ganzen Kontinent.

Von Javier Cáceres, Barcelona

Der Innenverteidiger Gerard Piqué, 34, ist oft auch der Außenminister des FC Barcelona gewesen, in guten und erst recht in schlechten Zeiten. Und er garnierte seine öffentlichen Verlautbarungen mitunter mit Sentenzen, die die Zeit überdauerten. Ganz so wie auch am Dienstag, als die Spieler des FC Bayern ihren 3:0-Sieg im Camp Nou feierten, und er vor das Mikrofon des übertragenden Fernsehsenders trat.