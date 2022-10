Borussia Dortmund in Sevilla:Vier Tore gegen die Debatten

Borussia Dortmund in Sevilla

Vorsprung durch Technik: Julian Brandt verschafft dem BVB das erlösende vierte Tor in Sevilla.

Von Ulrich Hartmann

"Die Jungs sind nicht doof, nur manchmal vergesslich", hatte vor dem Anpfiff der Trainer Edin Terzic gewitzelt. Mit Kalkül. Seine Fußballer sollten ihm im Champions-League-Spiel beim FC Sevilla trotzig beweisen, in wirklich keiner Phase dieses Spiels den maximalen Einsatz zu vergessen. Terzic kennt seine Pappenheimer.

Bei Borussia Dortmund war die Mentalitätsdebatte nach drei Niederlagen binnen vier Pflichtspielen bereits wieder voll erblüht, als der BVB in Andalusien nun wirklich beeindruckende Willensstärke demonstrierte. 3:0 führte er schon zur Pause durch Treffer von Raphael Guerreiro (6.), Jude Bellingham (41.) und Karim Adeyemi (43.). Am Ende gewann er dank eines weiteren Tores von Julian Brandt (75.) 4:1. Das Team besitzt nun sechs Punkte und hat nächsten Dienstag daheim - wieder gegen Sevilla - die Chance, einen Riesenschritt gen Achtelfinale zu machen.

Dann treffen die Borussen zwar auf dieselbe Mannschaft, aber auf einen anderen Trainer. Nach missratenem Saisonauftakt wird beim FC Sevilla Julen Lopetegui durch Jorge Sampaoli ersetzt.

In Sevilla spielt beim BVB Moukoko statt Modeste

In Andalusien hatte sich Terzic in der Mittelstürmer-Frage erstmals für den 17 Jahre alten Youssoufa Moukoko entschieden anstelle des 34 Jahre alten Anthony Modeste, der in neun Pflichtspielen nacheinander in der Startelf gestanden, kaum Bindung entwickelt und nur ein einziges Tor erzielt hatte. Moukoko machte seine Sache gut, war immer anspielbar und behauptete viele Bälle.

An der 1:0-Führung war er nicht beteiligt, das brauchte er aber auch nicht. Bellingham spielte im Mittelfeld von halbrechts nach links außen einen famosen Diagonalball und erreichte damit Guerreiro, der noch ein paar Schritte lief und dann vom Strafraumeck abzog, hoch und lang ins Tor.

Im Mittelpunkt der Gastgeber: Youssef En-Nesyri, als er drei Mal am BVB-Torwart Alexander Meyer scheiterte - und als ihm in der 20. Minute die rote Karte wegen einer Notbremse nur deshalb erspart blieb, weil der Schiedsrichter hernach am Monitor erkannte, dass diesem Spielzug ein Dortmunder Foul von Adeyemi vorausgegangen war.

Die Borussen machten unbeirrt weiter, vor allem Bellingham war in fabelhafter Spiellaune. Das 2:0 in der 41. Minute erzielte er per Einzelaktion aus spitzem Winkel. Zwei Minuten später schien Adeyemi mit dem 3:0 schon frühzeitig alles klar zu machen.

Aber, ach: En-Nesyri verkürzte in der 51. Minute auf 1:3. Drohte nun etwa doch noch Dortmunder Vergesslichkeit? Sevilla erhöhte zwar Risiko, Tempo und Leidenschaft, doch auch ein BVB ohne Marco Reus und Mats Hummels wehrte sich nach Kräften. "Galligkeit und Präsenz sind die größte Baustelle", hatte Vereinsboss Hans-Joachim Watzke vor dem Spiel medial gewettert, doch an diesem Abend in Sevilla waren die Dortmunder sowohl gallig als auch präsent.

Mit diesbezüglichem Nachdruck köpfelte Brandt eine Viertelstunde vor Schluss das erlösende 4:1. Nun stehen die Dortmunder Chancen bestens, nach missratenem Europapokal in der vergangenen Saison wieder ins Champions-League-Achtelfinale einzuziehen.