Die freundliche Uefa-Mitarbeiterin gab sich am Spielfeldrand alle Mühe, sogar ihr bestes entschuldigendes Lächeln hatte sie mitgebracht, aber es half alles nichts: Julian Brandt weigerte sich. Er protestierte gestenreich gegen diese Auszeichnung in Form eines kleinen, silbernen Pokals, den ihm die Frau in die Hand drücken wollte. Auch der oberkörperfreie Mats Hummels kam dazu und deutete gemeinsam mit Brandt auf einen Spieler, der nur kurz durch die Szene huschte, bevor er in den Katakomben verschwand: Marcel Sabitzer, da waren sich Brandt, Hummels und - bis auf die Uefa - weite Teile der Fußballfachwelt einig, hätte die Auszeichnung als "Man of the Match" im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atlético Madrid bekommen sollen.

Drei Torbeteiligungen bei einem 4:2 wären dafür eine ausreichende Begründung gewesen, BVB-Trainer Edin Terzic nannte zudem später noch weitere gute Gründe. Er sprach von "tiefen Läufen", Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte, vom Anlaufen, von all den Kernelementen eines modernen Mittelfeldspielers, die Sabitzer in diesem Spiel, das Dortmund die Saison rettete, meisterhaft gezeigt hatte. Und die ihn auch ohne individuelle Auszeichnung in ein besonderes Scheinwerferlicht rücken, in dem Sabitzer zuletzt nicht allzu oft stand.

Durchs Bild huschen: So ließen sich die vergangenen Jahre im Leben des 30-jährigen Österreichers beschreiben, der ohnehin immer schon ein Wandlungskünstler war. Weil sein Vater Herfried als Fußballprofi die gesamte Karriere über durch die österreichischen Ligen wechselte, musste der junge Marcel immer mitziehen, sich neu einfinden und konnte sich nicht so recht an einen Standort gewöhnen. Nicht einmal die Frank-Stronach-Akademie, das Internat von Austria Wien, wo Sabitzer ausgebildet wurde, half dabei: Er wechselte später sowohl zu Rapid Wien als auch zu RB Salzburg, was zu der kuriosen Karrierebilanz führt, dass Sabitzer sowohl in Österreich als auch in Deutschland für drei Spitzenvereine gespielt hat - ohne aber bei einem dieser Vereine einen besonderen Status zu erlangen.

Detailansicht öffnen Erst in Leipzig, später beim FC Bayern im Austausch: Marcel Sabitzer und Trainer Julian Nagelsmann. (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

Selbst bei RB Leipzig, wo er nach fünf Jahren unter Julian Nagelsmann zum Kapitän ernannt wurde, war das nicht der Fall - was auch mit Sabitzers Persönlichkeit auf und neben dem Feld zu tun haben könnte. Als ruhigen, freundlichen Charakter beschreibt er sich selbst. Nur wird Anpassungsfähigkeit im Fußballgeschäft eben schnell als Profillosigkeit gedeutet. Sabitzer fällt nur selten mit Worten auf, weder beim BVB noch bei der Nationalmannschaft in Österreich, wo er eine der wichtigsten Führungsfiguren ist und bei der Europameisterschaft in Abwesenheit von David Alaba (Kreuzbandriss) auch Kapitän sein dürfte.

Auf dem Feld ist es das gleiche Bild: An guten oder gar sehr guten Tagen, wie beim Spiel gegen Atlético Madrid, kann Sabitzer als universell einsetzbarer Mittelfeldspieler zwischen Offensive und Defensive genau die Lücke schließen, die sie in Dortmund so gerne schließen wollen. Das Mittelfeld des BVB war über die vergangenen Jahre entweder von Defensiv-Strategen wie dem Dänen Thomas Delaney bestimmt oder von offensiven Freigeistern wie dem Belgier Thorgan Hazard; mit Ausnahme von Jude Bellingham aber selten von Spielern, die als Verbindungsglied funktionieren, die Offensive und Defensive miteinander verknüpfen können.

In München tat er sich schwer, in Manchester durfte er nicht bleiben und in Dortmund traf die Krise eines Spielers auf einen Verein in der Krise

Sabitzer ist so ein Spieler, der zwei Drittel eines Fußballfeldes gleichzeitig bespielen kann, weshalb der grundsätzliche Gedanke, ihn für 20 Millionen Euro im Sommerschlussverkauf aus München zu holen, auch nicht falsch war. Nur wäre wohl selbst der beste Anpassungskünstler im vergangenen Herbst in Dortmund an seine Grenzen gestoßen. Eine Mannschaft, die sich nach dem Schock der verspielten Meisterschaft erst einmal wieder neu erfinden musste und noch dazu ohne ihren zu Real Madrid gewechselten Vorzeigespieler Bellingham auskommen musste, ist keine leichte Heimat für einen, der selbst gerade eine Karrierekrise zu überwinden hat.

Eineinhalb Jahre beim FC Bayern, dem Verein, für den er schon als Kind schwärmte, waren von Höhen und Tiefen geprägt. Es war das Durchhuschen eines talentierten Spielers, der sich mit den speziellen Umständen an der Säbener Straße schwertat: Eine Zeit lang schien es zum Saisonstart 2022/23 so zu sein, dass er auch in München seine Rolle im defensiven Mittelfeld gefunden haben könnte, bevor ihm das Vertrauen selbst von seinem ehemaligen Mentor Nagelsmann wieder entzogen wurde. Bei seiner Leihstation Manchester United fand Sabitzer dann neuen Mut, spielte herausragend gut Fußball - allerdings für einen Verein im Unfrieden, der nach größeren Namen suchte. "Ich hätte es geliebt, dort zu bleiben", sagte er The Athletic im vergangenen Herbst, als er schon beim BVB spielte.

Dass man sich in Dortmund immer besonders beweisen muss, wenn die vorherigen Karrierestationen Leipzig und München heißen, lernte Sabitzer dann auch noch. Und doch zeugt es von seinem fußballerischen Talent, dass und wie er sich in der Rückrunde überzeugend dagegen zur Wehr setzt, gemeinsam mit Lukas Nmecha und Ramy Bensebaini in eine Reihe aus Fehleinkäufen mittelmäßiger Bundesligaspieler gestellt zu werden.

Sabitzer hat für Borussia Dortmund rechtzeitig zur entscheidenden Saisonphase, vor dem bedeutendsten internationalen Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte, eine herausragende Wichtigkeit bekommen, die er in seiner Karriere einige Jahre lang nicht innehatte. Und die sich daran bemessen lässt, was passiert, wenn er nicht dabei ist: Wegen einer Erkältung verpasste Sabitzer die 1:4-Niederlage gegen Leipzig am Wochenende. Nun soll er gegen Paris wieder die Personifikation des berühmten Champions-League-Gesichts werden, das die Dortmunder in dieser Saison immer wieder gezeigt haben.