BVB unterliegt 0:3 in Mainz:Ein Champions-League-Finalist als Aufbauhelfer

Nadiem Amiri sank mit Schlusspfiff auf die Knie, ballte die Fäuste und schnappte erst einmal kräftig nach Luft: Der nimmermüde Antreiber beim FSV Mainz 05 hatte am Samstagabend im Topspiel des 33. Spieltags alles aus sich herausgeholt, was auf der Gegenseite die Spieler von Borussia Dortmund nicht von sich behaupten konnten. Julian Brandt führte eine Schar von Akteuren an, die sich zu den mitgereisten Anhängern in der Mainzer Arena zur Entschuldigung schleppten. Unter dem Strich stand ein hochverdienter 3:0 (3:0)-Erfolg von aufgedrehten Mainzelmännchen, die von ihrem Publikum für einen eminent wichtigen Sieg im Abstiegskampf frenetisch gefeiert wurden.

Von einer "in der Höhe verdienten Niederlage" sprach Kapitän Marco Reus, "wir waren immer einen Schritt zu spät." Er könne gewissermaßen verstehen, sagte der Routinier nach seinem vorletzten Bundesligaspiel, wenn die Mainzer Abstiegskonkurrenz stinkig sei. "Auf jeden Fall erwarten wir von uns auch mehr: Das war nicht gut."

Terzic reagiert selbstkritisch auf die Leistung seiner Mannschaft

Auch BVB-Trainer Edin Terzic wirkte nur vier Tage nach dem Husarenstreich im Pariser Prinzenpark reichlich bedient, weil seine B-Besetzung anders als in der Vorwoche beim Heimspiel gegen den FC Augsburg (5:1) kein Bein auf den Boden bekam: "Wir waren diesmal immer zu spät in den direkten Duellen. Es geht um die Art und Weise: Wir konnten keinen Ball in Ruhe annehmen, sie dagegen jeden. Es war ein sehr bitterer Abend für uns. Natürlich nehme ich mich da mit in die Verantwortung." Man sei dem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden. "Wir haben nicht bewiesen, dass wir erwachsenen, reifen Fußball wirklich in jedem Spiel bringen." Zudem ärgerte den Coach "extrem", mit dieser Pleite auch den vierten Platz weggegeben zu haben. "Wir wollten die letzten Wochen bis zum Finale so nutzen, dass wir sie zu den besten drei Wochen der Saison machen. Das ist heute komplett daneben gegangen."

Das Mainzer Publikum feierte dagegen mit einer Inbrunst und Phonstärke wie sonst nur in den närrischen Tagen. Amiri kletterte auf den Zaun, um die übliche Humba-Prozedur anzustimmen. Der im Winter vom Meister Bayer Leverkusen verpflichtete Mittelfeldmann geht gewissermaßen als Symbolfigur der Auferstehung voran. "Ich bin sehr glücklich, ich fühle mich wohl: Mainz gibt mir alles", betonte der Filigrantechniker. Mit der besten Saisonleistung haben sich die Nullfünfer auf Tabellenplatz 15 eine überaus günstige Ausgangsposition verschafft: Direkt absteigen ist nicht mehr möglich, und ein Punkt am letzten Spieltag beim VfL Wolfsburg reicht aufgrund der guten Tordifferenz auf jeden Fall, um auch die Relegation zu umgehen. In der Verfassung der letzten Wochen scheint es nicht sehr wahrscheinlich, dass diese seit Wochen überaus vitale Mannschaft die direkte Rettung jetzt noch verspielt.

Sportdirektor Martin Schmidt warnte jedoch, an seiner ehemaligen Wolfsburger Wirkungsstätte mit angezogener Handbremse zu agieren. "Auf einen Punkt können wir nicht gehen, wir müssen nach vorne denken." Aber dafür haben die Nullfünfer ja ihren dänischen Einpeitscher, Trainer Bo Henriksen, der auch diesmal wieder das Positive betonte: "Wir haben ein fantastisches Team geschlagen, deshalb bin ich so stolz auf meine Jungs." Amiri schwärmte: "Der Typ ist eine Legende. Er tanzt, er schreit: Aber so einen haben wir gebraucht, damit wir im Kopf frei sind."

Die Schwarz-Gelben fanden nie die richtige Einstellung gegen diesen giftigen, griffigen Widerpart. Bis auf Nico Schlotterbeck, der wie Mats Hummels noch darauf hofft, von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die EM nominiert zu werden, war keiner aus der Startelf vom Champions-League-Halbfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain übrig. Von hinten bis vorne gelang den Westfalen nahezu nichts. Vor allem in der Hintermannschaft, in der Niklas Süle nur einen gewichtigen Unsicherheitsfaktor abgab, herrschte das blanke Chaos. Nach 23 Minuten führten die Hausherren bereits mit 3:0.

Jae-Sung Lee nutzt einen Patzer von BVB-Torwart Meyer

Die Mainzer Feierstunde leitete ein Fehlpass von Linksverteidiger Mateu Morey ein: FSV-Kapitän Silvan Widmer legte auf Leandro Barreiro zurück, der mit aller Entschlossenheit zum 1:0 vollstreckte (12.). Nach Spielschluss bestätigte Sportchef Schmidt, dass es den Mittelfeldspieler ablösefrei zu Benfica Lissabon ziehen werde: "Es geht in diese Richtung." Bereits in der Anfangsphase hatten die Dortmunder wieder ihr Aluminium-Glück aus Paris bemüht, als Amiri (7.) und Widmer (8.) erste Warnschüsse ans Torgestänge setzten.

Doch niemand musste deshalb beim selbst ernannten Karnevalsverein Trübsal blasen, denn schließlich waren die Gäste in Geberlaune gekommen. Als Ersatzkeeper Alexander Meyer einen Freistoß aus dem Strafraum direkt in die Füße von Jae-Sung Lee spielte, schloss der Südkoreaner geistesgegenwärtig zum 2:0 ab (19.). Machtlos war der patzende Schlussmann, als erneut Lee nach Barreiro-Vorlage auch noch zum 3:0 traf (23.). Terzic reagierte zur Pause nach dem Offenbarungseid aus Halbzeit eins mit der Hereinnahme seiner Stammkräfte Julian Brandt, Jadon Sancho und Ian Maatsen. Der Tabellenfünfte hatte dem Feuerwerk der Gastgeber erst ein bisschen mehr entgegenzusetzen, nachdem Youssoufa Moukoko ein Abseitstor erzielt hatte (52.). Doch vom Anspruch einer Mannschaft, die in drei Wochen um die Krone der Königsklasse spielt, blieb Borussia Dortmund gleichwohl bis zum Ende meilenweit entfernt.