Wird die Liga am 9. Mai wieder angepfiffen? Zeitpunkt und Art des Vorstoßes sorgen für Irritationen selbst in der DFL-Zentrale - und das Innenministerium spricht sich gegen einen konkreten Termin aus.

Im Prinzip hat die Woche für den deutschen Profifußball perfekt begonnen. Am Montag empfing er die Signale, auf die er seit Wochen sehnsüchtig wartet: Die Ministerpräsidenten Markus Söder (Bayern) und Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen) stellten im Zuge eines Verkündungsakts in Aussicht, die unterbrochene Bundesliga-Saison am 9. Mai wieder eröffnen zu dürfen. Zwar warnten beide vor den Risiken und Gefahren, und Söder hob hervor, dass im Fall der Corona-Infektion bei einem Spieler der Spielbetrieb gleich "wieder zum Erliegen kommen" werde, doch auch unter den gegebenen Vorbehalten stellte die Mitteilung der Spitzenpolitiker eine frohe Botschaft für die 36 Profiklubs der ersten und zweiten Bundesliga dar. Viele Vereine sind auf die Einnahmen, die aus der Austragung der restlichen Saisonspiele hervorgehen, zwingend angewiesen.

Die Reaktionen aus den führenden Häusern des deutschen Fußballs kamen prompt: Während der FC-Bayern-Vorsitzende Karl-Heinz Rummenigge seine Dankbarkeit an Söder und Laschet ausdrückte und Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den "großen Vertrauensvorschuss der Politik" würdigte, hob DFL-Chef Christian Seifert in ebenso tiefer Verbundenheit "die wichtige Perspektive für beide Ligen" hervor.

So weit so gut aus Sicht des Profisports, könnte man meinen. Dennoch herrschten am nächsten Tag in der Fußballgesellschaft höchst zwiespältige Gefühle und Ansichten, und selbst in der DFL-Zentrale sah man die Tücken des publikumswirksamen Manövers, das offenkundig in den Staatskanzleien in München und Düsseldorf entworfen worden war. Bedenken bereitet sowohl die Botschaft selbst, als auch der Weg ihrer Verbreitung.

Die Mediziner plädieren dafür, den Spielern anheimzustellen, ob sie das Risiko eingehen wollen

Einerseits sind sich die Beteiligten in Verband und Ligen nicht sicher, ob es das richtige Signal an die nach wie vor vorwiegend eingesperrte Gesellschaft ist, die forsche Wiedereröffnung des Spielbetriebs in nicht mal drei Wochen zu versprechen. Andererseits wird heftig Anstoß daran genommen, dass die Bekanntmachung unter Zutun von Söder und Laschet, Rummenigge, Watzke und Seifert quasi weltexklusiv in dem Medium "Bild-TV" erfolgte. Wie sieht das aus, wenn die Nachricht, die nicht nur den Profifußball, sondern das ganze Land betrifft, zum PR-Coup für das neue Fernsehprogramm des Springer-Verlags umgewidmet wird? Mancher dachte spontan an die Neuauflage eines alten Gerhard-Schröder-Ausspruchs: Zum erfolgreichen Regierungshandeln brauche er nicht mehr als "Bild, Bams und Glotze", hatte der Kanzler erklärt.

Dass sich nun die geballte Polit- und Fußball-Prominenz unter dem "Bild"-Logo versammelte, und dass dies natürlich nach einer nicht erst am Montagvormittag geplanten und abgestimmten Aktion ausgesehen hat, das erzeugt zumindest bei der DFL schlechtes Gewissen. Zumal da Seifert und andere Funktionäre der DFL in der vorigen Woche die Klubkollegen ermahnt hatten, sie sollten sich mit Wortmeldungen und Meinungsbeiträgen zurückhalten. Und nun eilen die Spitzenvertreter voraus?

Schon hat sich der Schauplatz Fußball in eine politische Arena verwandelt: Anders als Söder und Laschet ist das Bundesinnenministerium dagegen, schon jetzt einen Termin für die Bundesliga zu nennen. Das geht aus einem Schreiben des parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer (CSU) an die Vorsitzende der Sportministerkonferenz, die Bremer Senatorin Anja Stahmann (Grüne), hervor. Vor der Entscheidung seien "die weiteren Entwicklungen der Pandemie in Deutschland und die noch nicht bekannten Konzepte" von DFB und DFL abzuwarten.

Doch in dieser Hinsicht ist der Fußball tatsächlich konkrete Schritte vorangekommen. Grundlage der neuen Zuversicht ist das Sicherheitskonzept der sogenannten "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb im Profifußball" von DFL und DFB, das der SZ vorliegt. Das Konzept setze dort an, wo die zentralen Fragen geklärt werden müssten, sagte Seifert, es schaffe "die medizinisch-hygienischen Voraussetzungen" vom Gruppen- und Mannschaftstraining bis zum Wettkampf.