10. August 2019, 20:43 Uhr Bundesliga Schalke-Sportvorstand warnt vor "Hetzjagd" auf Tönnies

Der Aufsichtsratschef habe sich entschuldigt, nun sei Sachlichkeit angebracht. Jérôme Boateng entschuldigt sich für seine lustlosen Auftritte. Williams und Nadal stehen in den Finals von Toronto.

Meldungen im Überblick

Bundesliga, Schalke 04: Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat in der Diskussion um die rassistischen Aussagen von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies vor einer "Hetzjagd" gewarnt. "Er hat sich entschuldigt. Wir sind im Fußball, und sie haben ihm die Rote Karte gezeigt für ein grobes Foul. Dafür gibt es im Fußball die Rote Karte, dann hat man eine Sperre zu verbüßen. Das ist der Fall. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht eine Hetzjagd veranstalten. Dass wir das ein Stück weit versachlichen", sagte Schneider in einem ZDF-Interview nach dem 5:0-Sieg des Fußball-Bundesligisten in der ersten DFB-Pokalrunde am Samstag bei der SV Drochtersen/Assel.

Vor der Partie hatten viele der rund 2000 mitgereisten Schalke-Fans gegen Tönnies protestiert. Die Anhänger hielten Plakate mit der Aufschrift "Wir zeigen Tönnies die Rote Karte" hoch. Zudem gab es mehrere Banner mit Sprüchen gegen Tönnies. Dieser hatte beim Tag des Handwerks in der Vorwoche in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren", hatte Tönnies gesagt und sich später dafür entschuldigt. Der Ehrenrat des Clubs belegte ihn am Dienstag mit einer Sperre von drei Monaten.

Ex-Nationalspieler Cacau, Integrationsbeauftragter des DFB, warnte im ZDF-"Sportstudio" vor einer Relativierung der Worte Tönnies'. "Man darf nicht an einer Spaltung teilnehmen, die in unserer Gesellschaft passiert oder auf dem Weg dorthin ist", sagte der frühere Bundesliga-Profi. Tönnies habe eine zweite Chance verdient, müsse aber durch Taten zeigen, dass seine Reue echt und er "kein Rassist" sei.

Bundesliga, Bayern München: Jérôme Boateng hat sich für seine lustlosen Auftritte in der Endphase der vergangenen Saison beim FC Bayern München entschuldigt. "Ich weiß, dass viele mein Verhalten damals kritisch gesehen haben, auch viele Fans. Und ich verstehe das. Egal, wie es jetzt weitergeht: Ich möchte mich auf jeden Fall dafür entschuldigen", sagte er der Bild am Sonntag. Der Innenverteidiger war mit seiner Reservistenrolle beim Bundesligisten unzufrieden und hatte dies nach dem Pokalsieg und bei der Meisterfeier zum Abschluss der Saison auch deutlich gezeigt.

"Das war nicht in Ordnung, aber ich wollte wirklich niemanden verärgern oder beleidigen", sagte der 30-Jährige nun über sein Verhalten. "Ich habe nur aus tiefer Enttäuschung über meine Situation gehandelt. Ich konnte irgendwie nicht anders." Unter Trainer Niko Kovac war Boateng zum Ende der vergangenen Saison nur noch Reservist, Club-Präsident Uli Hoeneß legte ihm einen Vereinswechsel nahe. Der Vertrag des Ex-Weltmeisters bei den Münchnern läuft noch bis 2021, inzwischen scheint auch ein Verbleib beim Rekordmeister möglich. "Ich denke, dass ich in den vergangenen Wochen in der Vorbereitung gezeigt habe, dass ich alles dafür tue, um in Top-Form zu sein", sagte der 76-malige deutsche Nationalspieler.

Fußball, Alkmaar: Das Stadion des niederländischen Fußball-Erstligisten AZ Alkmaar ist nach dem teilweisen Einsturz des Tribünendachs gesperrt worden. Am Montag wolle der niederländische Untersuchungsrat für Sicherheit (OVV) nach einer Lagebesprechung über das weitere Vorgehen entscheiden, berichtete der TV-Sender NOS. Möglicherweise werde dann eine umfangreiche Untersuchung eingeleitet. Das Tribünendach des AFAS-Stadions war am Samstag bei einem Sturm auf einer Breite von rund 20 Metern eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Ob die nächste im AFAS-Stadion geplante Partie - das Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen FK Mariupol - am kommenden Donnerstag wie geplant stattfinden kann, ist bislang noch nicht absehbar.

Das Stadion war 2006 eröffnet worden. 2016 wurde laut NOS eine Solaranlage mit rund 1700 Sonnenpaneelen auf dem Dach montiert. Ob dies bei dem Einsturz eine Rolle spielte, war jedoch zunächst völlig unklar. Im Juli 2011 waren beim Einsturz eines Tribünendachs im Stadion des FC Twente in Enschede zwei Menschen getötet worden.

Fußball, Chicago Fire: Mit seinem ersten Saisontor hat der ehemalige Weltmeister Bastian Schweinsteiger seinem Klub Chicago Fire den zweiten Sieg in Folge in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS beschert. Der frühere Münchner traf in der 88. Minute zum 3:2-Endstand gegen den Play-off-Rivalen Montreal Impact. Eine Woche zuvor hatte Chicago mit einem 1:0 bei Houston Dynamo einen Negativlauf von fünf Spielen ohne Sieg beendet.

Chicago lag gegen Montreal, das sechs seiner vergangenen sieben Spiele verloren hat, nach Treffern von Dax McCarthy nach Pass Schweinsteiger (8.) und Nemanja Nikolic (19.) schon früh 2:0 in Führung. Doch die Kanadier schlugen durch einen Strafstoß von Saphir Taider (34.) und einen Kopfball von Bacary Sagna (76.) zurück. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase, als Schweinsteiger vor 11.002 Zuschauern im SeatGeek Stadium nach einem Eckball von Djordje Mihailovic aus sieben Metern einköpfte. Mit dem Erfolg verkürzte Chicago den Rückstand auf den siebten und letzten Play-off-Platz (Montreal) in der Eastern Conference auf nur noch drei Punkte.

Tennis, Toronto: Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin Serena Williams steht auf der WTA-Tour vor dem ersten Turniersieg seit der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia. Die 37-Jährige musste allerdings im Duell mit der tschechischen Qualifikantin Marie Bouzkova heftigen Widerstand brechen, ehe der 1:6, 6:3, 6:3-Erfolg im Halbfinale von Toronto unter Dach und Fach war. Die dreimalige Turniersiegerin Williams trifft im Endspiel auf die fast halb so alte Rumänin Bianca Andreescu, die ihre jüngsten Schulterprobleme überwunden hat. Die 19-Jährige setzte sich im zweiten Halbfinale gegen Sofia Kenin (USA) mit 6:4, 7:6 (7:5) durch. Andreescu, Nummer 27 der Welt, war bei den French Open wegen Schulterproblemen nach ihrem Erstrundensieg gegen Marie Bouzkova vorzeitig ausgestiegen.

Auch Rafael Nadal greift in Toronto nach dem Titel: Der 18-malige Grand-Slam-Gewinner profitierte bei seinem Finaleinzug vom Verzicht seines Gegners Gael Monfils. Der Franzose hatte wenige Stunden zuvor sein wegen einer Regenunterbrechung verschobenes Viertelfinale gegen den Spanier Roberto Bautista Agut in drei Sätzen gewonnen und danach über Schmerzen im Knöchel geklagt. Nach seinem Erfolg über Bautista Agut wollte Monfils allerdings mit Blick auf die anstehenden US Open in New York nichts riskieren. "Ich habe gezeigt, dass ich ein Kämpfer bin", sagte Monfils, "aber es war bestimmt die sicherste Entscheidung, heute nicht noch einmal zu spielen." Nadal konnte sich damit für das Endspiel des ATP-Masters in der kanadischen Metropole schonen. Der Titelverteidiger trifft dort auf Daniil Medwedew, der sich im ersten russischen Masters-Halbfinale überhaupt gegen Alexander Zverevs Bezwinger Karen Chatschanow mit 6:1, 7:6 (8:6) durchsetzte.