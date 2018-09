15. September 2018, 20:28 Uhr Bundesliga Schalke kassiert die dritte Niederlage

Borussia Mönchengladbach gewinnt 2:1 gegen Schalke 04 - die Gelsenkirchener sind nach drei Spielen ohne Punkt.

Die Gladbacher Tore erzielen Matthias Ginter und Patrick Herrmann, für Schalke trifft Breel Embolo.

Drittes Spiel, dritte Niederlage - der Fehlstart von Vizemeister Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga ist perfekt. Drei Tage vor ihrer Rückkehr in die Champions League unterlag die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco bei Borussia Mönchengladbach mit 1:2 (0:1) und verpatzte damit auch die Generalprobe für das Spiel gegen den FC Porto am Dienstag.

Nationalspieler Matthias Ginter (3.) und Patrick Herrmann (76.) trafen beim zweiten Saisonsieg der Gladbacher, die sich mit sieben Punkten im Verfolgerfeld des Spitzenreiters Bayern München erst einmal festsetzten. Der eingewechselte Breel Embolo verkürzte (90.+3) mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel.

Vor 54.022 Zuschauern im ausverkauften Gladbacher Stadion erwischten die Gastgeber einen Blitzstart. Ginter köpfte eine Ecke von Jonas Hofmann zur Führung ein. Schalkes Daniel Caligiuri machte dabei eine schlechte Figur.

Die frühe Führung beflügelte die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking. Mit viel Tempo, einigen gelungenen Kombinationen und Positionswechseln stellte der fünfmalige deutsche Meister die Defensive der Schalker vor Probleme. Glück hatte dabei Schalkes Neuzugang Hamza Mendyl. Nach einem Foul an Nico Elvedi hätte er bei seinem Bundesliga-Debüt die Gelb-Rote Karte sehen können (23.). Tedesco reagierte umgehend und brachte Alessandro Schöpf für Mendyl.

Danach gestalteten die Gäste die Begegnung offener, beide Mannschaften erarbeiteten sich gute Chancen. Schalkes Torhüter Ralf Fährmann parierte aber gegen Thorgan Hazard (29.) und Alassane Plea (37.) stark, Gladbachs Yann Sommer verhinderte gegen Salif Sane (33.) und Mark Uth (43.) den möglichen Ausgleich. Uth vergab zudem nach einem Fehler von Tony Jantschke (41.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs taten sich die Gladbacher im Spielaufbau immer schwerer. Schalke stand nun höher und forcierte das Pressing. Die Borussia leistete sich immer mehr Ballverluste.

Nationalspieler Sebastian Rudy war in seinem zweiten Spiel für die Schalker gemeinsam mit Nabil Bentaleb nun darum bemüht, dem Spiel der Gäste mehr Ruhe und Struktur zu verleihen, was zumindest teilweise gelang. Trotz zunehmender Überlegenheit taten sich die Gäste aber schwer, Chancen zu erspielen. Der letzte Pass kam häufig nicht an.

Gladbach fand offensiv bis zu einem Kopfball von Denis Zakaria (65.) nicht mehr statt. Tedesco wechselte in U21-Nationalspieler Cedric Teuchert und Breel Embolo zwei Offensivspieler ein (67.). Doch dem Schalker Spiel mangelte es weiter an Genauigkeit und Durchschlagskraft. Bei Gladbach traf der starke Hofmann nur den Außenpfosten, ehe Herrmann auf 2:0 erhöhte.