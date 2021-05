Von Christof Kneer

Aus Gründen von Respekt und Mitleid muss an diesem Wochenende auch über Ruggiero Rizzitelli und Emil Kostadinow gesprochen werden und sicher auch über Jean-Pierre Papin. Letzterer spielte in München unter seinem Künstlernamen Schapapapa, so nannte ihn jedenfalls Kaiser Beckenbauer, der selbst einen Künstlernamen besaß ("Franz"). Auch Rizzitelli und Kostadinow hatten ihre schöpferischen Seiten, sehr gute Stürmer waren das, Nationalspieler ihrer Länder. Aber an wievielter Stelle ein Bayern-Anhänger diese Spieler wohl nennen würde, wenn man ihn auf der Straße abfinge und nach den besten Stürmern der Bayern-Geschichte fragte? Das wär mal spannend: Kämen Rizzitelli und Kostadinow vor Jonny Ekström und Marcel Witeczek, und würden Alan McInally und Radmilo Mihajlovic als zwei Einzelstürmer gelten oder unter ihrem Zwillingslabel "Mic & Mac" veranschlagt? Hoch interessante Gestalten haben sich für den FC Bayern schon am Torschuss versucht, Adolfo Valencia etwa (von der Süddeutschen Zeitung "der Entlauber" genannt, weil er die Bälle im Training immer in die Bäume feuerte) oder der Brasilianer Bernardo, eine Art unfreiwilliger Beifang beim Transfer des Brasilianers Mazinho. Bernardo, das erzählt man heute noch in München, konnte gut Gitarre spielen.

In den Neunzigerjahren hat der Manager Uli Hoeneß einen Stürmer nach dem anderen durchprobiert, aber selbst die einigermaßen großen Stürmer sind in dieser Zeit in München irgendwie kleiner geworden. Dennoch gibt es immer noch genügend Bayern-Angreifer, die einem sofort einfallen, der Turban Hoeneß etwa (Künstlername: "Dieter"), die Kobra Wegmann ("Jürgen"), außerdem Roland Wohlfarth, Carsten Jancker, Giovane Elber, Roy Makaay, Luca Toni, Miroslav Klose und Mario Gomez. Oder Claudio Pizarro, jedenfalls, wenn er nicht gerade in Bremen war.

Trotzdem: Mittelstürmer beim FC Bayern zu sein, war und ist, wie Torwart beim FC Bayern zu sein. Man hat zwar den Vorteil, einen Verein erwischt zu haben, bei dem man am Ende einer Saison immer auf ein Mannschaftsbild drauf darf, auf dem ein Pokal zu sehen ist. Der Nachteil ist, dass man verglichen wird. Als Torwart mit Sepp Maier, Oliver Kahn oder Manuel Neuer. Als Mittelstürmer mit Gerd Müller oder Robert Lewandowski.

Ernsthaft mit diesen Spielern verglichen zu werden, ist, wie gemobbt zu werden. Wie soll man so einen Vergleich aushalten?

Man muss allerdings auch sagen: Es gibt Sachen, die gibt's gar nicht. Am Wochenende zum Beispiel könnte Robert Lewandowski einen Rekord einstellen, der all die Jahre für uneinstellbar gehalten wurde - jene 40 Saisontore, die Gerd Müller der Bundesliga in der Saison 1971/1972 hinterlassen hat. Es schien eine Marke von ähnlich ewiger Dimension zu sein wie der 8,90-Meter-Weltrekord des Weitspringers Bob Beamon aus dem Jahr 1968 (der inzwischen aber auch gebrochen ist). Lewandowski fehlt nur noch ein einziges Törchen, wie Rudi Völler sagen würde - und er hätte die vierzig geschafft. Und wer das Restprogramm des FC Bayern studiert - beim SC Freiburg, gegen den FC Augsburg -, der möchte auch zwei oder vier Törchen nicht für ausgeschlossen halten.

"Ganz ehrlich: Ich hätte kein Problem damit, wenn am Ende beide 40 Saisontore hätten, der Lewy und der Gerd", sagt Hermann Gerland, 66, mit einem Schmunzeln. So wie Bayerns ewiger Assistenztrainer denken viele beim FC Bayern, oder sie fühlen es eher, der Verstand spricht natürlich dagegen. Ja, es wäre romantisch, wenn Lewandowski nun sein 40. Tor schösse und sich anschließend aus Respekt vor dem großen Gerd die fünfte gelbe Karte und somit eine Sperre fürs letzte Spiel abholte. Oder wenn der Trainer Hansi Flick, dessen großes Jugendidol Gerd Müller war, Lewandowski nach einem Tor vom Platz nähme und ihn fürs letzte Spiel vereinsintern sperren würde. Er müsste sich halt irgendeine Verfehlung ausdenken, die so eine Sanktion rechtfertigen würde, unbotmäßige Weltklasse oder so.

Aber so wird es nicht kommen. Niemand sollte das von Flick und schon gar von Lewandowski erwarten, Gerd Müller würde so etwas auch nicht tun. Es schließt sich aus. Man kann nicht 39 Tore erzielen und dann freiwillig bei 40 aufhören. Oder andersrum: Wer bei 40 freiwillig aufhört, hätte vorher nie 39 geschossen. Mittelstürmer - also: echte Mittelstürmer - ticken so nicht.

Es gibt ja nicht nur die allerdings schon etwas älteren Bilder, die Lewandowski beim genervten Abwinken zeigen, weil Arjen Robben ihn wieder mal nicht angespielt hat. Es gibt auch die Bilder in Hermann Gerlands Kopf. Er sagt: "Ich hab auf dem Platz erlebt, wie Gerd Müller unbedingt vor Uli Hoeneß an den Ball kommen wollte, um das Tor selber zu erzielen, und am Ende hat er dann den Ball samt Uli über die Linie getreten." Is normaaaal, wie Roy Makaay wahrscheinlich sagen würde.

Detailansicht öffnen "Ich hätte kein Problem damit, wenn am Ende beide 40 Saisontore hätten, der Lewy und der Gerd", sagt Hermann Gerland, 66, Co-Trainer des FC Bayern. (Foto: Sascha Walther/Eibner/imago)

Kaum einer kann Müller und Lewandowski so gut vergleichen wie Hermann Gerland. Er hat beide jahrelang auf dem Platz erlebt, als Abwehrspieler den einen, als Trainer den anderen. Zwölf Jahre lang hat Gerland für den VfL Bochum verteidigt, er war schnell, mutig und zäh, aber er hatte auch Glück. Gegen die Bayern hat Gerland meistens Rechtsverteidiger gespielt, das heißt, er bekam es mit Rummenigge oder Hoeneß zu tun, aber selten mit Gerd Müller. Gerland hat noch eine Szene vor Augen, "eine Flanke kommt von rechts, und plötzlich taucht der Gerd von irgendwo auf und grätscht den Ball ins Tor. Und ich hör noch, wie unser Innenverteidiger Klaus Franke sagt: Nicht schon wieder der!"

Gerd Müller war immer der, von dem alle Tore erwartet haben. Aber erzielt hat er sie oft in dem Moment, in dem sie keiner erwartet hat.

Ob Lewandowski so gut ist wie Müller? Ob er vielleicht sogar besser ist in seinem aufgemotzten Herkuleskörper, während kleines, dickes Müller bei seinen legendären Jubelsprüngen nicht sehr weit vom Boden wegkam? "Klar ist, dass sie die beiden besten Stürmer in der Geschichte des FC Bayern sind", sagt Gerland, "aber die Zeiten haben sich so geändert, dass sich Vergleiche eigentlich verbieten." Natürlich hat Lewandowski die besseren Laktatwerte und etwa viertausend Bauchmuskeln mehr, dafür war Gerd Müller ein Hellseher. "Ich kann mich noch an die Alt-Herren-Spiele beim FC Bayern in der Halle erinnern", sagt Gerland, "der Gerd hatte schon beide Hüften operiert, aber selbst damals konnte man noch sehen, dass da einer das Toreschießen kapiert hat. Gerd wusste immer schon vorher, was passiert, er stand immer am rechten Fleck. Er war unvorstellbar gut."

Lewandowski ist der Hightech-Bolide, Müller ist der Sportwagen aus der Schwarz-Weiß-Zeit. Bei Müller war ein bisschen weniger Verkehr auf der Strecke, er brauchte auch nicht ganz so viele km/h, um auf die besten Rundenzeiten zu kommen, aber dafür hatte er nicht mal eine Servolenkung, und manchmal bremste ihn das mit Moos bewachsene Kopfsteinpflaster. "Gerd hat seine Tore unter erschwerten Bedingungen geschossen", sagt Gerland, "die Bälle waren schlechter, der Platz war schlechter, gleiche Höhe war noch Abseits, und die Stürmer wurden ganz anders bearbeitet." Bearbeitet ist in diesem Zusammenhang ein ausgezeichneter Euphemismus für "umgetreten": Der Mittelstürmer hatte immer zwei Gegenspieler, die ihm von vorne und hinten in erbarmungsloser Synchronität auf die Knöchel stiegen, und es gab kaum Kameras, die diese Vergehen nachweisen konnten. Die Raumdeckungssysteme der gewaltfreien Moderne, davon ist Gerland überzeugt, wären ein Paradies für Gerd Müller.

Ob Müller, weil nicht so athletisch, heute nur noch 20 Tore schießen würde, wie manche meinen? Oder eher 80, wie andere meinen, weil es viel mehr herrliche Lücken zum Aufspüren und Ausnutzen gäbe?

"Ich weiß es nicht", sagt Hermann Gerland und weiß es ein bisschen doch: "Weniger Tore wären es jedenfalls nicht."