Remis des FC Bayern in Leipzig

Die Münchner starten nach der sehr langen Winterpause mit einem 1:1 in Leipzig. Torhüter Yann Sommer gibt sein Debüt, die Defensive offenbart bekannte Probleme - und auch ein paar künftige Debatten deuten sich an.

Von Sebastian Fischer, Leipzig

Julian Nagelsmann hat sich in den vergangenen Tagen recht geschickt rausgehalten aus den großen Debatten, die sie beim FC Bayern demnächst zu führen haben. Zum Beispiel: Was wird zur nächsten Saison aus dem verletzten Manuel Neuer, nun, da der neue Torwart vorerst Yann Sommer heißt? Spiele für ihn keine Rolle, sagte der Trainer. "Mein Job ist, die Rückrunde so zu gestalten, dass ich im Sommer fest im Sattel bin."