9. März 2019, 17:30 Uhr Bundesliga BVB rettet sich gegen Stuttgart

Borussia Dortmund gewinnt 3:1 gegen den VfB Stuttgart, verliert nach dem Münchner 6:0 gegen Wolfsburg aber die Bundesliga-Tabellenführung.

Reus per Elfmeter, Alcácer und Pulisic treffen für den BVB, Kempf für Stuttgart.

Hertha BSC verliert 1:2 beim SC Freiburg, der FC Augsburg kommt zu einem 0:0 bei RB Leipzig.

Borussia Dortmund hat die Bundesliga-Tabellenführung erstmals seit dem sechsten Spieltag verloren. Der Mannschaft von Trainer Lucien Favre reichte gegen Abstiegskandidaten VfB Stuttgart ein 3:1 (0:0) nicht zur Verteidigung von Rang eins - während der FC Bayern 6:0 gegen den VfL Wolfsburg gewann. Bei Punktgleichheit (je 57) spricht die um zwei Treffer bessere Tordifferenz für die Bayern.

Marco Reus (62., Foulelfmeter nach Videobeweis) brachte Dortmund zwar in Führung, Marc Oliver Kempf (71.) glich aber aus. Paco Alcácer (84.) mit Saisontor Nummer 14 und Christian Pulisic (90.+2) sicherten den Dortmunden dann drei Punkte.

Favre setzte wie schon beim Champions-League-Aus gegen Tottenham Hotspur auf Offensiv-Fußballer. Er schickte Reus, Mario Götze und Alcácer erstmals in dieser Bundesliga-Saison gemeinsam in der Startelf aufs Feld. Den ersten Warnschuss gaben aber die Stuttgarter durch Steven Zuber nach 45 Sekunden ab.

Danach übernahm aber der Favorit gegen extrem defensiv eingestellte Gäste das Kommando. Angetrieben von Axel Witsel startete der BVB Angriff auf Angriff in Richtung VfB-Tor. Am Stuttgarter Strafraum gingen den Gastgebern aber die Ideen aus. Die VfB-Abwehr bekam immer wieder einen Fuß oder Kopf dazwischen.

Die Dortmunder hielten das Tempo zwar auch, es mangelte aber an der notwendigen Präzision beim letzten Pass. Die besten Möglichkeiten in der ersten Halbzeit resultierten daher aus Fernschüssen von Jadon Sancho (37.) und Raphael Guerreiro (42.). In beiden Situationen war Gäste-Schlussmann Ron-Robert Zieler auf dem Posten.

Die größte Chance im ersten Durchgang vor 81.365 Zuschauern bot sich sogar den Gästen. Bei einem der wenigen Konter schob Nicolas Gonzalez, der den Vorzug gegenüber Mario Gomez erhalten hatte, aber knapp am BVB-Tor vorbei (32.). Stuttgart agierte auch nach dem Wechsel diszipliniert und machte die Räume eng. Dortmund suchte weiterhin die Lücken in der Defensive der Gäste und bekam Hilfe von einem ehemaligen Borussen. Nach einem Foul des Ex-Dortmunders Gonzalo Castro an Sancho verwandelte Reus den Elfmeter mit seinem 14. Saisontor zur Führung. Schiedsrichter Benjamin Cortus hatte zunächst auf Freistoß entschieden, doch Video-Assistent Daniel Siebert gab den Hinweis, dass das Vergehen im Strafraum war.

Durch die Führung bekam der BVB mehr Platz. Alcácer scheiterte aber frei vor Zieler (69.). Fast im Gegenzug war Kempf per Kopf nach einem Freistoß von Castro zur Stelle. In der Schlussphase sicherten die Dortmunder sich aber den Sieg.

Freiburg gewinnt gegen Hertha, Augsburg holt Punkt in Leipzig

Hertha BSC hat derweil einen Rückschlag im Rennen um die Europacup-Teilnahme erlitten. Die Berliner unterlagen 1:2 (0:1) beim SC Freiburg. Nils Petersen (27.) und ein Eigentor von Vedad Ibisevic (80.) sorgten für die Entscheidung. Die Hertha wartet seit über neun Jahren auf einen Sieg in Freiburg. Daran änderte auch das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 von Ibisevic (76.) nichts.

RB Leipzig hat sich auch vom Abwehrbollwerk des FC Augsburg zermürben lassen. Der Champions-League-Aspirant kam am Samstag vor heimischer Kulisse nicht über ein 0:0 hinaus. Leipzig ist damit zwar seit sieben Meisterschaftsspielen ungeschlagen, wartet aber weiter auf den ersten Heimsieg in diesem Jahr in der Bundesliga.