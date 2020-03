Wann und wie der Fußballbetrieb wiederaufgenommen werden kann, darüber haben die 36 Mitglieder der Deutschen Fußball Liga am Dienstag keinen bindenden Beschluss fassen können. Ganz Deutschland und somit auch der Profifußball befänden sich "in einer erzwungenen Warteschleife", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert im Anschluss an die virtuelle Vollversammlung.

Dennoch sehen die beiden Bundesligen seit Dienstagmittag ein bisschen klarer in die nahe Zukunft. Erwartungsgemäß haben die beiden Ligen gemäß der Empfehlung des DFL-Präsidiums beschlossen, den Wettbewerb bis zum 30. April auszusetzen. Darüber hinaus formulierten die Vereine aber auch konkrete Pläne und Überlegungen, um die Saison, wie es von allen gewünscht wird, bis zum 30. Juni zu Ende zu bringen. Grundlage ist die Erwartung, dass die Spiele ohne Zuschauer stattfinden, laut Seifert könnte diese Auflage sogar bis weit in die nächste Saison hinein gelten. Er stellte in Aussicht, dass möglicherweise erst im Jahr 2021 das Publikum in den Stadien zugelassen werde.

Damit der Profifußball sobald wie möglich wieder handlungsfähig werden kann, wurde die Einrichtung einer medizinisch-sportlichen Kommission beschlossen, an der sich sämtliche Vereine durch ihr Fachpersonal beteiligen werden. Diese Taskforce solle einen "verbindlichen medizinischen Leitfaden schaffen" (Seifert) und dadurch die Voraussetzungen für die Rückkehr der Teams auf den Fußballplatz herstellen. Seifert sagte, man sei in ständiger Verbindung mit den politischen Instanzen, um über die schnellstmögliche Wiederaufnahme des Fußballbetriebs zu beraten.

Es gehe dabei nicht um eine Sonderbehandlung der Profibranche: "Wir wollen keine Extrawürste, das ziemt sich nicht in diesen Zeiten", betonte Seifert. Er ließ aber auch subtil anklingen, dass Fußball in ebendiesen Zeiten ein Beruhigungsmittel für das Volk sein könnte. Wenn die Menschen "mal etwas anderes hätten, worüber sie reden, sich freuen oder ärgern könnten", dann wäre das vielleicht hilfreich - "diese Facette ist auch vielen politischen Ansprechpartnern klar".

Außerdem hat die Gemeinschaft des Profifußballs entschieden, jene Klubs zu stützen, die infolge der Corona-Krise an den Rand des Konkurses zu geraten drohen: Die üblicherweise fälligen Strafen für Vereine, die während einer Saison Insolvenz anmelden, werden deshalb für das laufende Spieljahr ausgesetzt, entschied die DFL-Versammlung. Eigentlich sehen die Bestimmungen einen Abzug von neun Punkten vor, wenn ein Verein sich für zahlungsunfähig erklären muss. Dass von dieser Regel nun abgewichen wird, zeugt vom Ernst der Lage - und von der Entschlossenheit, die Situation zu meistern, indem man sich von vermeintlich ehernen Prinzipien verabschiedet.