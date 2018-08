27. August 2018, 09:57 Uhr Tabellenführer BVB "Am Anfang, puuuh"

Der BVB gewinnt 4:1 gegen Leipzig und ist erster Tabellenführer der Saison.

Trainer Favre sagt aber: "Leipzig war in den ersten 25 Minuten viel besser, viel schneller als wir." Er bittet um Geduld.

Hier geht es zur Tabelle der Fußball-Bundesliga.

Von Felix Meininghaus, Dortmund

Lucien Favre war in Plauderlaune. Dortmunds neuer Trainer ist zwar bereits 60, sein Haar hat sich längst grau verfärbt, manchmal lächelt der Schweizer immer noch mit der Unschuldsmine eines Schulbuben. Wie am Sonntagabend, als ihm seine Mannschaft die Heimspielpremiere versüßt hatte. Der BVB gewann gegen RB Leipzig vor 80 000 Zuschauern eine mehr als ansehnliche Partie mit 4:1 (3:1), es war ein klarer Fingerzeig an die Konkurrenz, dass mit der Borussia in dieser Saison zu rechnen sein dürfte. Der BVB grüßt den Rest der Liga von der Tabellenspitze.

Aber wie das manchmal so ist im Fußball: Das reine Zahlenwerk spiegelt nicht immer genau das wider, was sich in den 90 Minuten zuvor auf dem Rasen abgespielt hat. Zum Beispiel, dass die Borussia ihrem Widersacher in der vogelwilden Anfangsphase, in der sie bereits nach 31 Sekunden in Rückstand geriet, bemitleidenswert unterlegen war. "Am Anfang, puuuh", sagte Favre und pustete erst einmal tief durch. Der überaus starke Torhüter Roman Bürki, der sein Team mehrmals mit tollen Paraden im Spiel hielt, konkretisierte die Aussage seines Chefs: "Unser Plan vom gepflegten Spielaufbau ist überhaupt nicht aufgegangen."

Rangnick spricht von einem "grotesken Spiel"

Tatsächlich stolperten desorientierte Dortmunder gegen vehement pressende Leipziger von einer Verlegenheit in die nächste. Erst nach und nach fingen sie sich, um das Spiel dann mit ein wenig Glück und ganz viel Moral zu drehen. Drei schnelle Treffer bis zur Pause, da schüttelte Leipzigs Trainer Ralf Rangnick noch eine Stunde nach Spielende den Kopf und sprach von einem "grotesken Spiel". Es sei "ein komisches Gefühl, wenn du siehst, wie das Spiel gelaufen ist und dann in der Halbzeitpause auf der Anzeigetafel dieses Ergebnis siehst".

Favre deutete dies ganz ähnlich: "Leipzig war in den ersten 25 Minuten viel besser, viel schneller als wir. Es war zu leicht, gegen uns Topchancen zu kreieren." Der Schweizer wurde gefragt, was er den Dortmunder Profis vermitteln wolle und was er davon bereits gesehen habe. "Unser Ziel ist es, die schweren Sachen zu beherrschen", dozierte Favre: "Pressen, Balleroberung, dafür müssen wir physisch bereit sein. Daran werden wir weiter arbeiten." Und weiter: "Wir müssen Lösungen aus dem Mittelfeld finden, um hinter die Vierkette zu kommen. Und natürlich Konter."

Der Perfektionist auf der Dortmunder Bank sieht noch viel Arbeit, gebetsmühlenartig fordert er Geduld als Grundtugend ein, um seinen Spielstil etablieren zu können. Der Sieg gegen Leipzig sei ein erster Schritt gewesen, mehr nicht: "Wir haben zwar klar gewonnen, aber noch viele taktische Fehler gemacht. Um das im Detail zu beleuchten, bräuchten wir Stunden."

So kritisch wie der Mann auf der Bank mochte Sebastian Kehl die Dortmunder Leistung nicht beurteilen. Der ehemalige Kapitän ist in Dortmund in neuer Rolle als Leiter der Lizenzspielerabteilung gefragt, um der Mannschaft das zu vermitteln, was in der so enttäuschenden vergangenen Saison in erster Linie fehlte: Mentalität und Siegeswillen. Natürlich brauche die Entwicklung "noch ein wenig Zeit", sagt 38-Jährige, "aber einige Abläufe konnte man heute schon sehen".