Von Thomas Hürner, Bremen

In* seiner ersten Spielanalyse als Chefcoach von Borussia Dortmund verwendete Edin Terzic, 38, zwei Begriffe in auffallender Häufigkeit. Nummer eins: Die "Leichtigkeit", so Terzic immer wieder, sei in den vergangenen Wochen verloren gegangen. Jene Leichtigkeit also, die einem so jungen wie begabten Dortmunder Team eigentlich immer inhärent sein könnte, allein schon aus natürlichem Spieltrieb.

Begriff Nummer zwei: Verantwortung. Diese habe seine Mannschaft an diesem Abend gespürt für das, "was am Samstag passiert ist". Gemeint war das 1:5 Heimdebakel gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag, das ihn, Terzic, überhaupt erst in Verantwortung beim BVB gebracht hatte.

Am Dienstag galt Terzic also alle Aufmerksamkeit, im Flutlicht des Bremer Weserstadions, nicht unbedingt das einfachste Ambiente für einen erfolgreichen Einstand. Als dann endlich der Schlusspfiff in den stockfinsteren Himmel hallte, da stieß Terzic erst einmal einen lauten Schrei aus, er ballte die Fäuste und verteilte dann Umarmungen an so ziemlich alle, die es in den vorangegangenen 95 Minuten mit den gelb-schwarzen Farben gehalten hatten. Der BVB gewann glücklich, aber verdient 2:1 gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden SV Werder - und dass dieser Kampf bedingungslos angenommen wurde, war für Terzic die wohl wichtigste Erkenntnis eines Abends, der längst zur Nacht geworden war.

Manchmal, sagte er hinterher, könne man so einen Sieg "spielerisch erzielen". Aber Manchmal, so Terzic weiter, "muss er auch erzwungen werden". Das mit der Leichtigkeit konnte also erst mal warten.

Terzic sucht permanent den Einfluss auf seine Spieler

Letztlich ist es aber auch so, dass sich die Verantwortlichen des BVB von Terzic im ersten Schritt sowieso etwas anderes erhoffen: Er soll ein personifizierter Grillanzünder sein, der in dieser Mannschaft endlich wieder jenes Feuer entfacht, das unter seinem Vorgänger Lucien Favre spätestens seit Samstag erloschen war. Falls es denn überhaupt jemals richtig brannte unter dem Schweizer, der verschrien war als Zauderer und nicht unbedingt ambitioniert schien, diesem Bild zumindest ein paar neue Farbtupfer zu verpassen.

Bei Terzic, zuvor Assistent von Favre, weiß man zwar nicht genau, ob sein Engagement an der Seitenlinie auch hundertprozentig seinem Naturell entspricht, aber in Bremen mangelte es ihm an einem sicher nicht: Feuer. Er suchte permanent den Einfluss auf seine Spieler, lautstark und in einer nachdrücklichen Vehemenz; Terzic coachte und motivierte sie durch alle Situationen, die sich in einem Fußballspiel so ergeben können. Hin und wieder auch in der Universalsprache Englisch, in der er als Favre-Assistent schon die ein oder andere Ansprache an die Mannschaft gehalten hatte. "Go, go, go", brüllte er etwa nach einem vertikalen Pass auf den Angreifer Giovanni Reyna, und immer wieder unterstrich Terzic seine Anliegen mit drei, vier kraftvollen Klatschern mit den Händen.

Auch rein taktisch wählte Terzic eine andere Versuchsanordnung, als es zuletzt noch unter Favre der Fall gewesen war. Vier statt drei Mann in der Abwehrkette, der gelernte Angreifer Marco Reus spielte im Mittelfeld irgendwas zwischen Zehner und Achter, jedenfalls hängend hinter dem Jungstürmer Youssoufa Moukoko, der seine Premiere in der Dortmunder Startelf geben durfte. Über Reus, der in der 78. Minute den Siegtreffer erzielte, per Nachschuss nach einem zunächst verschossenen Elfmeter, sagte der neue Trainer, "dass er komplett vorneweg gegangen" sei. Die Vorgeschichte dieses Tores war aber durchaus kurios: Der Werder-Torwart Jiri Pavlenka ließ einen Schuss ohne Not zur Seite prallen, Manuel Akanji schob sich zwischen Ball und Gegner, und Pavlenka brachte den BVB-Verteidiger im Strafraum dann recht dilettantisch zu Fall.

Dass Reus sich der, nun ja, Verantwortung stellte, war zwar einerseits die logische Folge, die sich aus seinem Status als Dortmunder Kapitän ergibt. Andererseits war er unter Favre zuletzt ja nicht mehr unantastbar gewesen. Terzic betonte also vielleicht ganz bewusst, dass Reus "ein unglaublich wichtiger Spieler" sei, der "jeden Meter gegangen ist, der nötig war". Das konnte man auch über gesamte Dortmunder Mannschaft sagen, allerdings war ihr durchaus anzumerken, was der Torwart Roman Bürki hinterher zu Protokoll gab: Nach dem Desaster gegen Stuttgart habe er "mehr Druck" als sonst verspürt, um in dieses Fußballspiel hineinzufinden.

Die zuletzt brüchige BVB-Defensive zeigt sich stabiler

Nein, der Auftritt des BVB zeugte nicht unbedingt von fußballerischer Leichtigkeit, gerade in der ersten Hälfte hatten die filigranen Angreifer Reyna, Moukoko und Jadon Sancho ihre Probleme mit der Härte, die ihnen der Gegner in jedem Zweikampf entgegenbrachte. Aber sie hielten dagegen, mit allem, was ihre im Vergleich eher schmächtigen Körper gegen robuste Bremer Verteidiger halt so dagegenhalten können. Er wolle "nichts beschönigen", sagte Terzic, "wir haben nicht den allerbesten Fußball gezeigt, den wir zeigen können." Die Heimelf schien gerade zum Ende der ersten Hälfte eher das Momentum auf ihrer Seite zu ziehen, etwa als Bürki einen Schuss des Werder-Verteidigers Ludwig Augustinsson sehenswert parieren konnte. Es wäre die Führung für die Bremer gewesen, zuvor hatte Kevin Möhwald in der 28. Minute zum 1:1 getroffen. Und das 1:0 des BVB ging auf kollektives Herumgestochere im Strafraum zurück, an dessen Ende Raphael Guerreiro den Ball irgendwie ins gegnerische Tor bugsierte.

Nichtsdestotrotz, das räumte auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt ein, sei der Sieg aufgrund eines latenten Chancenplus für den BVB aber nicht unverdient. In der zweiten Hälfte schafften es die Gäste, die Schlagzahl in der Offensive zu erhöhen, sie spielten sich nun mit etwas mehr Esprit ins Angriffsdrittel und überwanden recht souverän die erste Pressinglinie der Bremer. Und: Der zuletzt brüchigen Defensive konnte durchaus eine gewisse Solidität bescheinigt werden.

Es gebe "genug Themen, die wir aus diesem Spiel mitnehmen", sagte Terzic mit Blick auf die anstehenden Aufgaben, die vor Weihnachten noch eine Auswärtsfahrt zu Union Berlin und ein Pokalspiel in Braunschweig beinhalten. Auf einen der zuletzt von Reportern so häufig angestellten Vergleiche mit Jürgen Klopp wollte er aber nicht wirklich eingehen. Terzic hat Klopp kennengelernt, als er 2010 als Jugendtrainer zum BVB kam, das sei schon "prägend" gewesen. Aber nicht minder prägend als die Trainer, denen Terzic zuvor als Assistent zugearbeitet hat. Wen er dabei nicht zu erwähnen vergaß: Lucien Favre.