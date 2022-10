Von Frank Hellmann, Frankfurt

Nicht mal ein halbes Dutzend Spieler von Bayer Leverkusen raffte sich nach dieser Abreibung noch zum Gang vor den Gästeblock auf. Torhüter Lukas Hradecky, der sich im Grunde als Einzelkämpfer gegen die Demütigung bei seinem ehemaligen Verein Eintracht Frankfurt (1:5) gestemmt hatte, breitete die Arme aus, doch selbst dem finnischen Nationalkeeper schlug an diesem regnerischen Nachmittag im Frankfurter Stadtwald Ablehnung entgegen.

Das Entsetzen rund um die Werkself war nach dem Absturz auf den Relegationsplatz greifbar, denn nach der Campions-League-Lehrstunde gegen den FC Porto (0:3) hatte der mit so viel Vorschusslorbeeren empfangene Trainer Xabi Alonso den zweiten heftigen Rückschlag binnen vier Tagen zu verdauen. Dem Spanier, 40, blieb gar nichts anderes übrig, als die Demontage ohne Umschweife einzugestehen. "Wir sind von Beginn an in Probleme geraten, wir haben nicht die nötige Intensität gehabt, wir haben uns nicht geholfen. Dafür gibt es keine Entschuldigung", sagte Alonso, dessen Aura allein kaum ausreichen dürfte, um Leverkusen die Lethargie auszutreiben.

Sein mit scheinbar so viel individueller Qualität gesegnetes Aufgebot taumelte orientierungslos über den Platz, sodass Mittelfeldspieler Kerem Demirbay hinterher drastische Worte wählte: "Wir sind ganz tief in der Scheiße drin. Profis mit Qualität müssen jeden Tag abliefern, das kriegen wir im Wettkampf nicht hin." Zudem adressierte Demirbay einen indirekten Weckruf an den mal wieder indisponierten Torjäger Patrik Schick: "Wir verteidigen schlecht, aber das fängt ganz vorne an: Wenn ich ein Stürmer mit super Technik bin, muss ich zuerst ackern und rackern."

Klare Worte der Spieler: "Mit dem Trainer gehen nicht die Probleme"

Einige Protagonisten schienen sich tatsächlich vorgenommen zu haben, ihre Trikots nicht allzu sehr zu beschmutzen. Es sei denn, sie leisteten sich auf dem glitschigen Rasen mal wieder einen Ausrutscher. Alles in allem war Leverkusens Leistung kaum bundesligatauglich. Demirbay wertete rückblickend den Auftaktsieg unter Alonso gegen Aufsteiger FC Schalke 04 (4:0) als trügerisch: "Schalke ist nicht unser Maßstab." In Robert Andrich legte ein weiterer Führungsspieler nach: "So funktioniert Fußball nicht. Wir dürfen nicht denken, dass es schon läuft und wir irgendwann die Punkte holen. Mit dem Trainer gehen nicht die Probleme." Ein sachdienlicher Hinweis, dass der maßgeblich von Sportdirektor Simon Rolfes zusammengestellte Kader gewisse Kernelemente nicht beherrscht, die im Abstiegskampf nötig wären.

"Wir müssen uns verbessern. Wir haben jetzt eine intensive Woche vor uns und müssen weiter arbeiten", kündigte Alonso an, der durch das frühe Pokal-Aus seines Vorgängers Gerardo Seoane immerhin eine ordentliche Vorbereitung aufs nächste Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg geerbt hat. Bis zum nächsten Wochenende sollte ermittelt worden sein, wie die in Frankfurt komplett fehlgeschlagene "connection", die Verbindung, von Kopf und Körper hinzubekommen ist, sagte Alonso. "Alles hängt miteinander zusammen", erklärte der Coach. "Wir sind verantwortlich, ich in erster Linie. Wir müssen besser angreifen, wir können besser verteidigen."

In der Abwehr hanebüchen, im Angriff harmlos - die Leverkusener Mängelliste ist lang

Ob solche Floskeln in Krisenzeiten ausreichen? Oder braucht es nicht vielmehr klare Ansagen? Könnte sein, dass der recht unerfahrene Fußballlehrer Alonso einige unbequeme Personalentscheidungen fällen muss, denn die hanebüchenen Abwehrfehler und die von Schick personifizierte Harmlosigkeit im Angriff ziehen sich als lange Mängelliste durch die missratene Saison. Gegen eine entfesselt stürmende Eintracht suchte Alonsos Ensemble von Anfang bis Ende vergeblich nach Zugriff.

Detailansicht öffnen Temporeicher Angreifer mit feinem Füßchen: Jesper Lindström (Zweiter von rechts) traf per Lupfer zum zwischenzeitlichen 3:1 für Frankfurt. (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters)

Das Frankfurter Erfolgsrezept fasste Trainer Oliver Glasner so zusammen: "Wir haben mit Tempo und Tiefgang die Schnittstellen attackiert." Weil der Leverkusen kaum Widerstandskraft aufbrachte, kam die Eintracht zu zahlreichen Chancen und einem "hochverdienten Sieg" (Glasner). Die Wucht des Mittelstürmers Randal Kolo Muani und das Tempo eines Jesper Lindström überforderte Bayer vollkommen.

Der VAR greift wegen neuem Regelwerk ein: Elfmeterparade bringt Bayer nichts

Torwart Hradecky verhinderte lange Schlimmeres, hatte dann Pech, dass seine Elfmeterparade gegen Kolo Muani zurückgepfiffen wurde: Schiedsrichter Frank Willenborg folgte im Zusammenspiel mit Videoassistent Robert Schröder streng dem neuen Regelwerk, nach dem der Torhüter gefälligst keinen Zentimeter vor der Linie abspringen darf - so verwandelte Daichi Kamada die Wiederholung zum 1:0-Halbzeitstand (45.+4).

Doch letztlich sollte die diskutable Szene eine Randnotiz bleiben, weil die Werkself selbst den schmeichelhaften Ausgleich durch Piero Hincapie (56.) nicht als Mutmacher begriff, sondern danach vollkommen einbrach. Kolo Muani entschlossen mit dem Kopf (58.), Lindström gekonnt per Lupfer (65.), Kamada erneut zielsicher per Strafstoß (72.) und schlussendlich der ehemaliger Leverkusener Lucas Alario nach uneigennützigem Zuspiel des zuletzt gefrusteten Reservisten Rafael Borré (86.) sorgten für Hochgefühle der Eintracht-Fans, die den Verlierer am Ende als "Absteiger" verhöhnten. Zumindest so hatte der Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen mit einem Welt- und Europameister auf der Trainerbank tatsächlich gespielt.