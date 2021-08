Fit für das mutmaßlich letzte Gefecht: Manny Pacquiao, 42, vor zwei Wochen in Los Angeles.

Von David Pfeifer, Bangkok

Von allen Männern dieser Welt, die 1,66 Meter groß sind, dürfte Manny Pacquiao der größte sein. Mehrfacher Boxweltmeister in sieben verschiedenen Gewichtsklassen, einer der bestbezahlten Athleten des Planeten - immer noch, mit mittlerweile 42 Jahren. Das Sportmagazin The Athletic berichtete vergangene Woche, wie Pacquiao bei seinem Trainingslauf im "Griffith Park" von Los Angeles von einer Menschenmenge mit "Manny"-Rufen angefeuert wurde, auf einer der mutmaßlich letzten Laufrunden seiner märchenhaften Box-Karriere. Pacquiao hat sich im Spätherbst seiner Karriere zu einem absoluten Phänomen entwickelt, ein echter Rocky, ein internationaler Peoples' Champ. Und da ist noch nicht mal mitgerechnet, wie groß die Begeisterung in seiner Heimat, den Philippinen ist, wo Pacquiao nach seinem mutmaßlich letzten Kampf wohl ins Rennen um die Präsidentschaft einsteigen wird.