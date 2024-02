Thomas Meunier und Borussia Dortmund gehen getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 32 Jahre alten belgische Nationalspieler beim türkischen Erstligisten Trapzonspor. "Für Thomas gab es in dieser Woche kurzfristig die Möglichkeit, sich vor dem Ende der Transferperiode einem neuen Verein anzuschließen. Wir haben seinem Wunsch nach diesem Wechsel entsprochen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. Anders als in Deutschland endet die Wechselfrist in der Türkei nicht am 1., sondern erst am 9. Februar. Mit dem ablösefreien Transfer spart der BVB hohe Gehaltskosten für den Reservisten ein.