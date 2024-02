Apropos: "Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, den Schalter umzulegen", sagte Hettich-Walz nach ihrem Silberlauf bei der Biathlon-Weltmeisterschaft von Nove Mesto. Und sie meinte nicht den Anschaltknopf am Mikro. "Ich kann es immer noch nicht wirklich glauben", sagte sie weiter, dass sie bei diesem Einzelwettkampf über 15 Loipenkilometer zum ersten Mal überhaupt bei einem Rennen gegen die Weltbesten fehlerfrei blieb. Im Ziel angekommen, leuchtete die "2" auf, sie war vor der Französin Julia Simon ins Ziel gekommen, die in Nove Mesto bis dato jedes Frauenrennen gewonnen hatte. Hinter der Ziellinie schlug Hettich-Walz fast ungläubig die Hände vors Gesicht.

Die Silbermedaille vom Dienstag ist der mit Abstand größte Erfolg ihrer Einzelkarriere - und mehr als das: Für das Team des Deutschen Skiverbands (DSV) steht durch die Medaille eine erste zählbare Marke zu Buche, die den Männern und Frauen in den gelben Skijacken so mancher Beobachter nach den Leistungen in den ersten fünf WM-Rennen kaum mehr zugetraut hatte. Gelegentlich wurde schon zynisch geraunt über eine potenziell historisch schwache Bilanz der deutschen Skijäger. Dieses Geraune dürfte nun mindestens vorerst verstummen. Und das lag nicht nur an Janina Hettich-Walz.

"Das ist ein Wahnsinnstag für die Deutschen", sagt Selina Grotian

Ähnlich verblüfft wie die 27-jährige Silbergewinnerin stand kurz darauf die jüngste WM-Starterin im Team des DSV hinter dem Zielstrich: Die 19-jährige Selina Grotian aus Mittenwald war gerade zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben bei einem WM-Rennen mitgelaufen - und sogleich als Vierte ins Ziel gekommen. Auch Grotian hatte sämtliche Scheiben getroffen, und sie schaffte es gar, die Zeit ihrer Teamkollegin Vanessa Voigt knapp zu unterbieten, die zuvor ebenfalls 20 von 20 Schüssen versenkt hatte und Tagesfünfte wurde. "Das ist ein Wahnsinnstag für die Deutschen", sagte Grotian unter dem Getöse der knapp 20 000 in der Vysocina Arena, sie war mit ihrer leisen Stimme kaum zu verstehen. Dass eine halbe Minute zu Bronze fehlte? Geschenkt. "Für mich war das wie im Film. Ich kann das gar nicht begreifen."

In der ersten Halbzeit dieser WM war aus deutscher Sicht wenig so gelaufen, wie sich viele das vorgestellt hatten. Im Team der Männer wie bei den Frauen hatten nicht wenige mit ihren Skiern gehadert. Verglichen mit dem norwegischen oder französischen Material wirkten die DSV-Latten bisweilen, als wären die Beläge mit dem pappigen Fruchtkompott der tschechischen Kolache-Muffins eingerieben. Nach dem noch tieferen Tiefpunkt in der Männerverfolgung am Sonntag hatte DSV-Biathlon-Sportchef Felix Bitterling Extraschichten im deutschen Servicetruck angekündigt. Und tatsächlich scheint den DSV-Skitechnikern in kurzer Zeit ein kleines Wunder gelungen zu sein.

Bei vier Grad kühleren Temperaturen als zuletzt glitten die Skier von Vanessa Voigt ähnlich geschmeidig durch die runderneuerte Loipe wie zu Saisonbeginn in Östersund. "Ein dickes Lob an die Techniker", sagte Voigt, die am Sonntag nach der Verfolgung noch vor lauter Enttäuschung geweint hatte und nun eine Freudenträne im Auge hatte. "Das Material war so viel besser", befand auch die Sportsoldatin Hettich-Walz, auch dadurch habe sie sich "so kraftvoll" gefühlt. Nur bei der bis dato Besten im deutschen Team, da pappte das tschechische Fruchtkompott irgendwie nach wie vor unter dem Ski. Und das hatte offenbar einen Grund.

Preuß' Skier sind am Dienstag mit einem anderen Schliff versehen als das deutsche Erfolgstrio - und wirken erkennbar langsamer

Franziska Preuß konnte sich mit ihren Teamkolleginnen freuen, auch ihr war die Erleichterung über die deutsche Medaille anzusehen. "Das ist mega cool für Janina, mich freut es mega. Es gibt nichts Schöneres, da kann man nur den Hut ziehen", sagte sie, die allerdings ja selbst als aussichtsreichste deutsche Medaillenanwärterin zum Saisonhöhepunkt gereist war. Dass die 29-Jährige am Ende 3,08 Minuten Rückstand hatte, lag zum einen an ihren beiden Fehlschüssen, aber nicht nur. "Ich habe es auf der Strecke mitbekommen, dass ich wahnsinnig viel Zeit verliere, obwohl ich mich gar nicht so schlecht fühlte", sagte Preuß. Ob es am Ski lag, "weiß ich nicht", sie sei das Thema inzwischen leid.

Was Preuß nicht sagte, aber am späteren Dienstagabend aus verlässlicher Quelle zu erfahren war: Ihre Skier hatten einen anderen Schliff erhalten als die Skier von Grotian, Voigt und Hettich-Walz. Ganz offenbar war der Schliff des Trios für das Unternehmen "Schalter umlegen" die bessere Wahl.