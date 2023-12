Über die Kunst der Stadionansprache ist wenig überliefert, es handelt sich hierbei ja keineswegs um einen klassischen Ausbildungsberuf. Und so ist es sicherlich eine Erwähnung wert, dass eine sehr regelmäßige Stadionbesucherin sich nun zur Branche geäußert hat. "Ich bin froh, jetzt weg zu sein von Hochfilzen, weg von dem Stadionsprecher, weg von der Lautstärke", erklärte die Wintersportlerin Vanessa Voigt, die aus Thüringen stammt und am vergangenen Wochenende beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen, Tirol , teilnahm, ehe sie am Mikrofon der ARD um Anteilnahme warb: "Ich will einfach nur mal in Ruhe schießen und nicht immer auf der Matte persönlich angesprochen werden. Das nervt."

Die Disziplin Biathlon vereint nicht nur Ausdauerlanglauf mit Präzisionsfeuern aus Kleinkalibergewehren, es kommt einiges hinzu: der Wind, die Schneeverhältnisse, das Verhalten der Fans und, klar, das Verhalten des Stadionsprechers. Vanessa Voigt, gerade als Schlussläuferin der deutschen Staffel auf Rang fünf ins Ziel gelaufen, warf also die Frage auf, ob der Hochfilzener Stadionsprecher sich im Ton wie in der Lautstärke vergriffen hat.

Nun, es ist dem Biathlonsport zu eigen, dass sich besonders in Deutschland viele Menschen dafür interessieren, weswegen die Teildisziplin Scheibenschießen während Weltcup-Wettbewerben in gar nicht so kleinen Stadien ausgetragen wird, wie unlängst in Hochfilzen und von Donnerstag an erstmals in der Lenzerheide, Schweiz. Stadionsprecher gehören demnach ähnlich wie beim Fußball zum Biathlon-Weltcup dazu wie Dosen- oder Becherbier und Fahnen jeglicher Art.

Auch Karlheinz Kas meldet sich zu Wort: "Ganz wichtig: Unterhaltung", sagt er

In Hochfilzen hat das Amt des Stadionsprechers seit vielen Jahren ein Mann namens Stefan Steinacher inne, der aus der Nähe stammt, aus Fieberbrunn, und überhaupt kein Unbekannter ist - wer schon mal im Weltcup der alpinen Skirennläufer zugegen war, kennt seine Stimme.

Bei Vanessa Voigt und auch in der Übertragung der ARD kam Steinacher nun nicht sonderlich gut weg. "Ein wahnsinnig lauter und sehr viel redender Stadionsprecher, der auch teilweise ins Schießen der Athleten quatscht, das ist schon grenzwertig", hieß es im Live-Kommentar. "Viele Athleten beklagen auch, dass sie dort abgelenkt werden."

Es war laut und wild in Hochfilzen, auch dank des Publikums - und des Stadionsprechers. Eventuell ist das aber nicht völlig verkehrt bei einem Biathlon-Weltcup - die Hauptdarsteller können sich den Leistungssport ja unter anderem genau deswegen leisten: wegen des Spektakels.

Das Hochfilzener Organisationskomitee bekundete am Montag auf Nachfrage: "Es tut uns leid, dass sich Frau Voigt von der Lautstärke des Stadionsprechers bzw. der Beschallung genervt fühlte." Stadionsprecher Steinacher habe aber "versichert, dass Frau Voigt am Schießstand nicht persönlich angesprochen wurde". Videomitschnitte der beiden Schießeinlagen von Voigt während des Staffelrennens hätten dies verifiziert. Es sei bei alldem durchaus kompliziert, das Mittelmaß zwischen der nötigen Ruhe für die Athleten und TV-Teams "und dem von vielen Seiten gewünschten Event-Charakter einer Live-Veranstaltung" zu finden. "Wir werden diesem Thema bei unseren kommenden Biathlon-Weltcupveranstaltungen jedenfalls noch mehr Aufmerksamkeit schenken als ohnehin schon."

TV-Experte Arnd Peiffer versuchte sich indes in Diplomatie: Als er selbst noch aktiver Profi war, hätten er und seine Teamkollegen die Beschallung im Rennen explizit trainiert. Einer habe sich das Stadionmikro geschnappt "und in Ruhpolding den Stadionsprecher gemacht".

Der Ruhpoldinger Stadionsprecher trägt den Namen Karlheinz Kas und ist so etwas wie der Stefan Steinacher Bayerns. Kas meldete sich sogleich bei der SZ, nachdem Peiffer ihn im Live-TV noch als "unerreicht" geadelt hatte. Aus seiner Sicht, so Kas, mache Steinacher einen "sehr guten Job". Die Mischung sei entscheidend: "Informieren, Hintergrundinfos, Spannung rüberbringen und ganz wichtig: Unterhaltung." Und so ist die Kunstgeschichte der Stadionsprecher um eine Episode gewachsen.