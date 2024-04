Nachruf von Holger Gertz

Bernd Hölzenbein, der Mann eines Augenblicks. Jeder, der den langen Flug des Balles länger verfolgt, erinnert sich an den kurzen Flug des Spielers mit der Rückennummer 17, damals im WM-Finale 1974. Olympiastadion München, Niederlande gegen die Bundesrepublik Deutschland, 24. Minute. Hölzenbein segelte im Strafraum über das weit ausgefahrene Bein des Niederländers Wim Jansen und riss beide Arme nach vorn, während er zur Landung ansetzte. "Elfmeter!", rief der Fernsehkommentator Rudi Michel (wenn man in die entsprechende YouTube-Sequenz bewusst reinhört, merkt man, dass in diesem Moment der Pfälzer im Kommentator durchbricht, denn eigentlich ruft Michel "Elfmeder!"). Und wenn man, in der Zeitlupe, noch mal genau hinsieht, kann man erkennen, dass Hölzenbein diesen Elfmeter - vorsichtig gesagt - unbedingt haben wollte. Der kurze Flug war jedenfalls dramaturgisch wertvoll, und Paul Breitner haute den Ball dann rein, zum 1:1.