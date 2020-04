Was auch immer noch passieren mag, eines werden sie Bernd Storck, dem Trainer von Cercle Brügge, nicht mehr nehmen können. Die Feier eines Erfolges, den man immer noch unwahrscheinlich nennen kann, oder eben ein "Wunder", wie sie es in Belgien taten. Vor knapp einem Monat, am 7. März, gastierte Storcks Mannschaft beim Lokalrivalen FC Brügge, und auch wenn sie dort mit 1:2 verloren, so schafften sie es doch, die Klasse zu halten. Und damit die Grundlage für eine Cercle-Feier zu legen, bei der viel Bier strömte. Nach dem vorletzten Spieltag der regulären Saison. Ob der dreißigste und damit letzte Spieltag in Belgien noch gespielt wird, ist mindestens offen. Denn am Donnerstag schlug der Verwaltungsrat der belgischen Liga vor, die Saison mit sofortiger Wirkung zu beenden - und den unangefochtenen Tabellenführer FC Brügge, der fünfzehn Punkte Vorsprung auf den von Hannes Wolf trainierten Vorjahressieger Genk hat, zum Meister zu erklären.

Der belgischen Zeitung De Standaard war die Neuigkeit in der Freitagsausgabe kaum mehr als eine halbe Zeitungsspalte wert - was unter anderem daran lag, dass die Entscheidung am 15. April durch die Generalversammlung der Liga erst noch formell gefasst werden muss. Die Wichtigkeit, die dem Vorstoß der Belgier im eigenen Land gegeben wurde, stand in krassem Missverhältnis zu der Reaktion der Fußballindustrie. Denn dort waren die Verantwortlichen so alarmiert, dass sie einen Brandbrief aufsetzten. Aus Angst darüber, dass die belgische Entscheidung Schule machen - und die bisher gezeigte Einigkeit Risse bekommen könnte. Das Dokument, das von den Vorsitzenden der europäischen Fußballunion Uefa, der Klubvereinigung ECA und der Ligaverbände EL unterzeichnet wurde, pocht auf eine reguläre Beendigung der jetzigen, allerorts wegen der Corona-Krise unterbrochenen nationalen Meisterschaften. "Es ist von größter Bedeutung, dass ein disruptives Ereignis wie diese Pandemie unsere Wettbewerbe nicht daran hindert, auf dem Feld entschieden zu werden", heißt es in dem von Alexander Ceferin (Uefa), Andrea Agnelli (ECA) und Lars-Christer Olsson (EL) unterschriebenen Papier. Es wurde zuerst von der US-Nachrichtenagentur AP verbreitet und liegt auch der Süddeutschen Zeitung vor. Es gipfelte in einer kaum verhohlenen Drohung: "Die Uefa behält sich das Recht vor, die Zulassung von Klubs zu den Uefa-Vereinswettbewerben 2020/21 (...) zu prüfen." Uefa-Chef Ceferin übersetzte dies im ZDF: "Die Belgier und andere, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, riskieren ihre Teilnahme am Europapokal in der nächsten Saison."

Dass die Verbände so drastisch reagierten, liegt in einer unausgesprochenen Angst: dass Belgiens Beispiel Schule machen könnte. Wie real diese Angst ist, zeigt das Beispiel Niederlande. Vertreter der Großklubs Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam, AZ Alkmaar und PSV Eindhoven plädierten dort ebenfalls für einen Abbruch der Eredivisie.

Die Empfehlung des Verwaltungsrats der belgischen Liga muss noch von ihrer Generalversammlung abgesegnet werden. Sie hätte unter anderem zur Folge, dass der FC Brügge zum Meister ausgerufen würde. In den ausstehenden Playoff-Spielen wäre Brügge der Titel kaum noch zu nehmen. Diese Playoffs wären also finanziell vergleichsweise unattraktiv; die TV-Gelder spielen überdies eine geringere Rolle als etwa in Deutschland. Dass die Abstiegs-Playoffs - in denen Storcks Cercle Brügge keine Gefahr liefe, die Erstligazugehörigkeit zu verlieren - wenig Publikum anziehen, macht einen Abbruch auch hier weniger schmerzhaft. Allerdings hätten noch einige Klubs die Chance, sich für europäische Wettbewerbe zu qualifizieren, sie könnten sich gegen einen Abbruch sperren. Wie der Abstieg geregelt wird, soll noch besprochen werden, gleiches gilt für die Aufsteiger aus Liga zwei. Im Gespräch ist eine Aufstockung der Liga von zurzeit 16 auf dann 18 oder gar 20 Mannschaften.

Begründet wird der Abbruch mit den Gesundheitsrisiken durch Corona. Saisonabbrüche werden von Uefa, ECA und EL gleichwohl als "zu diesem Zeitpunkt verfrüht und nicht gerechtfertigt" bezeichnet. In dem Brief schimmert durch, dass man eine Beendigung der laufenden Saison bis zur Jahresmitte zunehmend für unrealistisch hält. Es seien Arbeitsgruppen eingesetzt worden, "um die legalen, regulatorischen und finanziellen Konsequenzen einer potenziellen Ausdehnung des Kalenders über den 30.6. hinaus" zu prüfen. Zwar sei man "optimistisch, dass der Fußball in den kommenden Monaten wieder beginnen kann - unter den Bedingungen, die von den Behörden diktiert werden müssen". Dies wird auch von der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro im Grundsatz geteilt, erklärte ein Sprecher. Der Fußball dürfe nur wieder aufgenommen werden, wenn das von den Behörden als unbedenklich eingestuft werde. Zur Ankündigung der Belgier äußerte sich die Fifpro nicht. Uefa, ECA und EL betonten, Saisonabbrüche seien "das letzte Mittel".

Das wurde nun von den Belgiern gezogen, zum Ärger der Uefa. Sie hielt der Pro League ein unsolidarisch Gebaren vor. Dass die Spielzeit so abrupt endet, "fühlt sich seltsam an", sagt Storck am Telefon, "man fühlt sich so machtlos". Es bleibt andererseits doch das Gefühl, eine unmögliche Mission erfüllt zu haben, nach vier Siegen nacheinander aus den fünf letzten Spielen. Schon im Vorjahr hatte Storck ein ähnliches Mirakel vollbracht. Nachdem er Royal Excel Mouscron mit null Punkten im Oktober übernommen hatte, hielt er sie in der Klasse. Er sicherte so quasi einem Kollegen aus der Heimat einen guten Arbeitsplatz, Trainer in Mouscron ist der frühere HSV-Profi Bernd Hollerbach. Und sich selbst katapultierte Storck zu Cercle Brügge, einer Filiale des finanziell gut situierten AS Monaco. Sie stellten ihm eine Reihe von Leihspielern zur Verfügung, die Spielpraxis bekommen sollten, und obwohl ihm ein paar erfahrene Spieler fehlten, vollbrachte er etwas, was in Belgien (und anderswo) goutiert wird: Der Mann, der mit Ungarns Nationalelf bei der Europameisterschaft in Frankreich 2016 aufhorchen ließ, lässt guten Fußball spielen. Als hätte es eines Meisterwerks bedurft, wurde sein Team beim wahrscheinlich letzten Spiel der Saison zur ersten Mannschaft, die dem FC Brügge als Gast mehr Ballbesitz abtrotzte. Storcks Vertrag läuft aus, eigentlich sollten jetzt Gespräche über die Zukunft anstehen, über die Pläne der Klubeigner, die Mannschaft zu verstärken. Doch im Lichte der Gegenwart wird die Zukunft wohl noch warten müssen, ein bisschen jedenfalls.