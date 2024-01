Die Klubs der Fußball-Bundesliga haben Franz Beckenbauer auch am Wochenende mit einer Schweigeminute und weiteren Würdigungen gedacht. Im Mittelkreis der Arenen war ein großes, rundes Transparent ausgerollt, das Beckenbauer als Spieler zeigte - daneben das Bundesliga-Logo und eine Trauerschleife. "Ruhe in Frieden, Kaiser", stand beispielsweise auf der Anzeigetafel beim Spiel des 1. FC Köln gegen den 1. FC Heidenheim. Alle Teams trugen Trauerflor. Schon der Auftakt des 17. Spieltags zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim stand im Zeichen des Gedenkens an den größten deutschen Fußballers, der am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben war.

Detailansicht öffnen Vor dem Anpfiff postierten sich die Spieler aus München und Hoffenheim zu einer Gedenkminute. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Nationalspieler Jamal Musiala war am Freitagabend beim 3:0 (1:0) der Münchner gegen die TSG Hoffenheim eine Gala-Vorstellung gelungen. Danach kam ihm seine Widmung an Beckenbauer mit einem Lächeln über die Lippen. "Wir wollten die drei Punkte besonders für ihn", sagte Musiala nach einem weitgehend in Moll gestimmten Abend. Er habe den Kaiser nicht mehr spielen sehen, aber all die Würdigungen sprächen für sich. "Er ist hier eine Legende und hat viel für den Verein getan."

Und so war der wenige Stunden zuvor im engsten Familienkreis bestattete Beckenbauer am Freitagabend allgegenwärtig. Ehe der Schriftzug "Danke Franz" auf der Allianz Arena um 0.30 Uhr erlosch, wurden zahllose Hymnen auf den größten deutschen Fußballer gesungen - und immer wieder sein Evergreen "Gute Freunde". Auch Musiala und Co. stimmten ein, als sie den gelungenen Jahresauftakt hüpfend vor der Südkurve feierten. "Er wird uns allen fehlen", sagte Kapitän Manuel Neuer. Thomas Müller berichtete, die Mannschaft wolle "sein Erbe weitertragen". Dieses eine Spiel mit Schweigeminute und Trauerflor, gab Trainer Thomas Tuchel zu bedenken, werde "nicht reichen", um Beckenbauers Lebenswerk zu ehren.

Eine große Gedenkfeier des FC Bayern, bei dem der gebürtige Münchner als Spieler, Trainer und Präsident zur Legende wurde, mit zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Kultur und Sport sowie zahlreichen Weggefährten wird es am kommenden Freitag in der Allianz Arena geben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird teilnehmen und eine Rede halten. Auch Kanzler Olaf Scholz wird dann in München dabei sein.