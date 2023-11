Die Fußballerinnen des FC Bayern haben mit einem Sieg im Bundesligatopspiel gegen den VfL Wolfsburg die Tabellenführung erobert. Die Mannschaft des norwegischen Trainers Alexander Straus musste trotz drückender Überlegenheit in den ersten 45 Minuten beim 2:1 (2:0) am Sonntag aber bis zum Ende um die drei Punkte zittern. Vor den Augen von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch schossen Linda Dallmann (29. Minute) und Klara Bühl (37.) den Meister aus München komfortabel in Führung. Doch wie aus dem Nichts fiel auf dem mit 4347 Zuschauern ausverkauften Campus des FC Bayern der Anschluss durch Lena Oberdorf (63.), die aus 20 Metern einfach mal abzog. Die Münchnerin Jovana Damnjanovic (51.)verpasste dann mit einem an die Latte geschossenen Handelfmeter die frühzeitige Entscheidung.