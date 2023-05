Die Bayern lassen das 1:3 gegen Leipzig über sich ergehen, Thomas Tuchels Zorn ist nach dem Spiel riesig. Längst geht es in München um die Frage, wie man eigentlich in die neue Saison gehen soll - und warum nun schon der dritte Trainer verzweifelt.

Von Christof Kneer, München

Thomas Tuchel wechselte, so oft er konnte. Erst brachte er Leroy Sané und Ryan Gravenberch, später Mathys Tel. Am Ende schickte er noch den Verteidiger Dayot Upamecano aufs Feld, obwohl man doch stürmen musste, und als Höhepunkt der Verzweiflung ließ er dann noch Sadio Mané mitspielen, obwohl er in diesem Moment doch einen Spieler gebraucht hätte, der der Mannschaft weiterhilft. Tuchels Wechselverhalten verdiente mildernde Umstände, er war von Spielverlauf und Spielstand so überrumpelt wie die zumindest zu Beginn anwesenden 75 000 Leute im Stadion und die Spieler im Trikot des FC Bayern. Dennoch drängten sich später, in Kenntnis des Ergebnisses von 1:3, zwei kritische Fragen auf: Warum enthielt Tuchel seiner bedürftigen Elf eine Autorität vor, indem er den ausnahmsweise mal wieder breitschultrig auftretenden Leon Goretzka beim Stand von 1:1 vom Rasen winkte?