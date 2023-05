Inmitten des Bebens an der Clubspitze um den Rauswurf der Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic will der FC Bayern am Sonntagnachmittag seinen elften Meistertitel in Serie feiern. Zuvor haben die Münchner für 11.30 Uhr zu einer Pressekonferenz mit Vereinschef Herbert Hainer und dem neuen Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen geladen. Dort wollen die Bosse die Trennung von Kahn und Salihamidzic erklären, die der Rekordmeister kurz nach dem Titelgewinn am Samstag bestätigt hatte.

Der vor zwei Jahren an die Spitze des Vorstands aufgerückte Kahn hatte schon beim 2:1-Sieg in Köln auf der Tribüne gefehlt. "Weil es mir vom Club untersagt wurde", wie der 53-Jährige twitterte. "Das war der schlimmste Tag meines Lebens, es mir zu nehmen, mit den Jungs zu feiern", sagte Kahn später bei Sky.

Am Freitag war auf einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung die Trennung vom Ex-Nationaltorwart und von Sportvorstand Salihamidzic beschlossen worden. "Ich habe viel gelernt. Der FC Bayern ist etwas Besonderes, ein Club, der immer Erfolg haben wird. Deswegen bin ich sehr stolz auf die Zeit", sagte Salihamidzic, der sich sehr viel versöhnlicher äußerte als Kahn.