Kommentar von Christof Kneer

Wer hat so eine Situation nicht schon erlebt? Gäste kommen zur Einladung, bringen ein Geschenk mit, das den Wert von Pralinen deutlich übersteigt. Ach kommt, sagt man dann als Gastgeber professionell gerührt, das wäre doch nicht nötig gewesen! Das ist ja wirklich lieb von euch, aber ist doch viel zu viel! Womit hab ich das verdient?

Genauso fühlte, dachte und sprach Thomas Müller nach dem Spiel in Köln, mit zwei kleinen Ausnahmen: Er war kein Gastgeber, und er war auch nicht professionell gerührt von dem Geschenk, das ihm gerade überreicht worden war. Er war fassungslos und überwältigt. Das wäre doch nicht nötig gewesen, womit haben wir diesen Titel verdient?

Tuchel wird kein Null-Titel-Trainer sein, wenn er seine Mannschaft in der neuen Saison wiedersieht

Der Branchenanstand gebietet es selbstverständlich, den Münchnern zum elften Titelgewinn in Serie zu gratulieren, niemand muss sich schämen für den ersten Platz und 92 erzielte Tore. Aber wer Müller zuhörte und in die Gesichter der anderen schaute, entdeckte einen FC Bayern, der sehr genau weiß, dass ihm am 34. Bundesliga-Spieltag etwas Ungeheuerliches zugestoßen ist.

Die Bayern haben eine schwache Saison gekrönt, sie haben aus einem schlechten Jahr das Beste rausgeholt. Bedanken müssen sie sich außer beim Schicksal und Jamal Musiala vor allem bei Borussia Dortmund. Die haben den Münchnern ein Geschenk gemacht, das sie gar nicht machen wollten - und anders als bei gewöhnlichen Einladungen wird dieses Mitbringsel nicht am Wochenende darauf schon verspeist oder vergessen sein. Es wird seine Wirkung erst noch entfalten, beim Beschenkten ebenso wie beim Schenkenden.

Es ist kein Meisterschaftsfinale geworden, aus dem man taktische oder strategische Schlüsse ziehen sollte, es steht für nichts Fußballerisches. Die Essenz dieses Finales war pure Emotion - und es wird die große Frage sein, wie diese Emotionen nun die Standorte München und Dortmund beeinflussen.

Für die Bayern steckt in diesem Titel etwas, das vermutlich sogar größer ist als die nächste Gravur des Namenszuges "FC Bayern" auf der Meisterschale. Das Musiala-Tor und die Post-Musiala-Tor-Momente erlauben es den Bayern und ihrem neuen Trainer, sich mit einem völlig unerwarteten Glücksgefühl aus dieser Saison zu verabschieden. Sie werden keine Null-Titel-Mannschaft sein, wenn sie sich nach den Ferien wieder treffen, und Tuchel wird kein Null-Titel-Trainer sein. Dieses fulminant knappe und bereits in seiner Entstehung historische Saisonfinale dürfte eine emotionale Anschubfinanzierung für die kommende Saison sein. Mannschaft und Trainer werden beim Wiedersehen nicht in der Kabine sitzen und sich überlegen müssen, was sie eigentlich miteinander zu tun haben.

Watzke, Kehl, Terzic: Anders als bei Bayern herrscht beim BVB Klarheit im Organigramm

Es wird nun die größte Aufgabe von Borussia Dortmund sein, den umgekehrten Effekt zu vermeiden. Der BVB stand bei seinem Matchball gut postiert am Netz und musste nur noch einen Volley ins freie Feld platzieren - dass der Ball dann auf die Tribüne flog, wird sie nicht nur an diesem Wochenende schmerzen. Denn die Dortmunder waren in dieser Rückrunde ja auf imposante Weise dabei gewesen, ihr Image zu widerlegen - das Image einer Mannschaft, die, wenn es ernst wird, verkrampft und eine souveräne Haltung sucht. Wenn wir jetzt die Bayern nicht besiegen, wann denn dann? Diese Frage wird den BVB nun aber bis auf Weiteres verfolgen - und Trainer Edin Terzic und die Klub-Verantwortlichen werden verhindern müssen, dass sich ein Verlierer-Komplex verhärtet, der den grundsätzlichen Qualitäten dieser Mannschaft nicht gerecht wird.

Die naheliegende Konsequenz wäre nun zu sagen: Wenn selbst ein weit unter Wert spielender FC Bayern den elften Titel in Serie holt, dann wird man die Titel 12 bis 15 auch gleich in die Statistik aufnehmen können. Aber womöglich wäre diese Schlussfolgerung etwas voreilig: Sobald das Meisterkonfetti weggeräumt ist, werden wieder die Scherben sichtbar werden, die beim FC Bayern nach dieser Saison unübersehbar herumliegen. Die Abschiede der Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic werden kostspielig werden, der Transfermarkt ist kompliziert und überteuert, und es ist noch völlig unklar, welcher Sportstratege künftig den bayerischen Kader bauen und eine Vision für diesen Klub entwickeln wird.

Die Dortmunder hingegen haben bereits eine große Klarheit in ihrem Organigramm (Geschäftsführer Aki Watzke, Sportchef Sebastian Kehl, Trainer Edin Terzic), und so sollten sie sich auch weiterhin herzlich eingeladen fühlen, an den Finalpartys um die deutsche Meisterschaft teilzunehmen. Die Wahl ihrer Geschenke sollten sie künftig aber nochmal überdenken.