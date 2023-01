Spätes 1:1 gegen Köln:Kimmichs Knaller erlöst die Bayern

Der 1. FC Köln führt fast das ganze Spiel lang 1:0 in München, dem Team von Julian Nagelsmann fällt wenig ein - doch in der Schlussminute zieht Kimmich ab und trifft. Zu den vielen Debatten rund um den Klub wird nun noch eine sportliche hinzukommen.

Von Sebastian Fischer

Es konnte keinen besseren geben als Steffen Baumgart, um den FC Bayern wieder an seine alltäglichen Pflichten und Aufgaben zu erinnern. Mode, das ist schließlich eines der vielen eher abseitigen Themen, die den deutschen Serienmeister gerade umtreiben, seit Serge Gnabry am freien Sonntag die Pariser Fashion Week besuchte. Und nun also Bundesliga, Dienstagabend bei einem Grad Celsius, als Gegner der 1. FC Köln mit Baumgart in Ascheplatztrainer-Jogginghose und Poloshirt, der Pullover war ihm nach 20 Minuten zu warm. Wahrscheinlich gibt es auf der Welt keinen Ort, der weiter von Pariser Laufstegen weg ist als seine Coaching-Zone.