Da war es wieder, endlich, wie lange hatte man das nicht mehr gehört! "Druck" sagte Oliver Kahn, wie früher, als er noch wie ein Höllenhund das Tor bewachte, "Druck" mit seinem hellen badischem "u". In voller Schönheit ging der Satz so: "Der ganz große Druck liegt beim BVB", sagte Kahn in seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied des FC Bayern vor dem deutschen Klassiker in Dortmund. Schön war auch dieser Satz: "Meine Lieblingsschlagzeile nach dem Spiel wäre: ,Die Meisterschaft ist vorentschieden'". Es gibt vermutlich griffigere Schlagzeilen, aber man wusste ja, was er meint: Mit einem Sieg wäre der FC Bayern den Dortmundern um sieben Punkte enteilt - aber kurz nach diesem Kahn-Satz musste Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng schon auf der Linie retten. In der ersten Spielminute.

Der BVB war steil in dieses Spitzenspiel gestartet, kurz nach dem Anpfiff spielte BVB-Stürmer Erling Haaland nach vorne, Manuel Neuer musste gleich aus seinem Tor stürzen, um vor Thorgan Hazard zu retten, den Abpraller brachte Haaland aufs Tor - in dem aber Boateng stand. Es war der knackige Beginn eines Spiels, in dem die Bayern den BVB erst mal zehn Minuten machen ließen, bevor sie beschlossen, ihrerseits die Kompetenz eines Tabellenführers ins Spiel einzubringen. Am Ende gelang es sehr seriösen Bayern, sich dank eines verdienten 1:0 (1:0)-Sieges tatsächlich einen Sieben-Punkte-Vorsprung zu erarbeiten. Sehr greifbar sind nun zwei Titel auf einmal: die achte Meisterschaft in Serie und die erste Geistermeisterschaft.

Was den FC Bayern zurzeit auszeichnet, lässt sich mit einem vergleichenden Blick auf zwei Aufstellungen erkennen. Trainer Hansi Flick hatte seine Startelf auf einer Position verändert, und zwar nicht nur im Vergleich zum 5:2 gegen Frankfurt am Samstag (Serge Gnabry spielte für Ivan Perisic). Vor allem war es mit einer Ausnahme auch die gleiche Elf wie im Hinspiel im November, damals Flicks erstes Spiel als Chefcoach. Damals spielte Javi Martinez statt Boateng von Beginn an, ansonsten lief damals dieselbe Zehn auf wie jetzt, ein halbes Jahr und eine Corona-Pause später, im unheimlich leeren Stadion des BVB.

Kimmichs Heber fliegt über Keeper Bürki ins Tor

Ein Bayern-Trainer soll rotieren? Kann schon sein, dass er das soll. Flick macht das nicht, oder zumindest: kaum. Als er kam, hat er einer verunsicherten Elf erst mal Sicherheit gegeben, in dem er oft dieselben Spieler mit oft demselben Auftrag an oft dieselbe Stelle des Platzes gestellt hat. Und Champions-League-Spiele, die einen Trainer zur Wochenend-Rotation zwingen, gibt's zurzeit ja auch nicht.

Im Land der untergehenden Sonne zeigt sich Hansi Flick im Duell der Trainer gegen Lucien Favre weitsichtig. (Foto: AFP)

Tatsächlich wirkte das Spiel der Münchner in Dortmund stabil und selbstbewusst, aber man sah den Münchnern auch in jeder Spielsekunde an, dass sie wussten, welch hochwertiger Gegner ihnen da gegenüberstand. Der BVB ist Bayerns neue Champions League, die Dortmunder sind die ultimative Herausforderung für diese an historischen Maßstäben gemessen doch recht junge Bayern-Elf. Vorige Woche hatte Flick seine manchmal zur Nonchalance neigenden Schützlingen demonstrativ auf den Ernst der Lage hingewiesen, indem er ein Training abbrach, das ihm nicht gefallen hatte. Ein Härte, die, wie zu hören ist, seine Spieler durchaus überraschte - in Dortmund starteten die Bayern mit erheblicher Seriosität, was in selbem Maße für den BVB galt. Eines war beiden Teams von Beginn an bewusst: dass jeder Fehler der eine entscheidende Fehler zu viel sein kann.

Am Ende brauchten die Bayern gar keinen Dortmunder Fehler für ihre Führung, es reichte, dass sie den BVB kurz überforderten. Erst das bewährte Gegenpressing, dann ein paar schnelle Kombinationen im Zentrum, schon kam Joshua Kimmich an den Ball, und Julian Brandt ließ ihn gewähren - was Kimmich die Zeit gab, den Kopf hoch zu nehmen und den BVB-Torwart Bürki auf vorgeschobenem Horchposten zu ertappen. Kimmichs Heber flog über den Keeper ins Tor (43.) - ein Geniestreich, der dem Tabellenführer eine ebenso knappe wie knapp verdiente Führung brachte. Die Bayern hatten sich dem Dortmunder Tor zuvor immer mehr angenähert, ohne die Deckung zu vernachlässigen - die Dortmunder hingegen hatten die Deckung nicht vernachlässigt, ohne sich aber dem Münchner Tor erkennbar anzunähern.

Haalands Schuss prallt Boateng an den Oberarm - kein Elfmeter

Den Dortmundern hätten in dieser Phase die Wucht und die Mentalität des Ex-Bayern Emre Can gut getan, aber der Mittelfeldspieler, zuletzt leicht angeschlagen, kam erst nach der Pause. Auch Jadon Sancho kam nun für den blassen Brandt. "Wenn wir noch um die Meisterschaft mitspielen wollen, sollten wir gewinnen", hatte BVB-Sportchef Michael Zorc vor dem Spiel gesagt, und seine Spieler hielten das mit dem Gewinnen auch für eine gute Idee, sie versuchte es wirklich, aber trotz aller Bemühungen kamen sie auch in der zweiten Halbzeit viel zu selten durch. Eine Szene aus der 58. Minute werden sie sich allerdings noch ein paarmal anschauen: Haalands Schuss prallte dem am Boden liegenden Boateng an den Oberarm. Man hat in solchen Momenten schon zahlreiche Videoschiedsrichter ins Spiel hineinfunken gehört - an diesem Abend blieb er still.

Er wünsche sich, dass "hinten die Null" stehe, hatte Flick am Montag noch gesagt, den Wunsch unterstrich er, indem er kurz vor Schluss die streng defensiven Lucas Hernandez und Javi Martinez einwechselte. BVB-Coach Lucien Favre hingegen überraschte die Fachwelt mit der Einwechslung von Mario Götze, der in seinem früheren Leben vielleicht noch Wege durchs Nadelöhr gefunden hätte. In seinem aktuellen Leben aber blieb auch er erfolglos, und wenn man Oliver Kahn wäre, könnte man meinen, die Meisterschaft sei vorentschieden.