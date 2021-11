Von Milan Pavlovic, Leverkusen

Zahlen lügen ja bekanntlich nicht, deshalb kann sich Bayer Leverkusen darüber freuen, trotz einer epidemischen Verletzungsmisere eine Negativserie beendet und den vierten Platz okkupiert zu haben; dieser würde den Werksklub in die Champions League befördern. Wer allerdings das schmeichelhafte 1:0 (1:0) gegen den VfL Bochum erlebt hat, der weiß, dass es noch ein weiter Weg in die Königsklasse ist. An der Seitenlinie kommentierte Trainer Gerardo Seoane das Geschehen mit einer besorgten, slapstickartigen Pantomime, die Synchronsprecherlegende Rainer Brandt in den 1970ern im ZDF-Sportstudio herrlich vertont hätte.

Seoane bilanzierte später in seinem Schweizer Singsang deutlich nüchterner: "Es war das erwartet schwierige Spiel. Wir wollten nicht so ein offenes Spiel. Wir haben viele Situationen, die wir nicht gut ausspielen. Wir hatten aber die klareren Chancen und haben deswegen verdient gewonnen." Gästetrainer Thomas Reis, dessen Team 21 Torschüsse abgefeuert hatte und damit mehr als doppelt so viele wie Leverkusen (zehn!), sah das erwartungsgemäß anders: "Ein Punkt wäre verdient gewesen." Was soll man sagen - beide hatten recht.

Die frühe Führung ist Gift für Leverkusen

Die Bochumer, die zuletzt besonders in der Defensive erstligareif auftraten (nur zwei Gegentore in den vergangenen vier Spielen), waren noch nicht richtig geordnet, als eine mustergültige Flanke von Jeremie Frimpong zum zweiten Pfosten flog. Dort stand in der 3. Minuten kein Bochumer, dafür genossen zwei Leverkusener alle Freiheiten. Vielleicht glaubten die Gäste, dass der eher klein gewachsene Amine Adli (1,76 Meter) kein brauchbares Kopfballspiel beherrscht, aber der junge Franzose bestrafte sie für diese Nachlässigkeit und überwand Torwart Manuel Riemann, der den Ball erst hinter der Torlinie packen konnte.

Mitunter sind frühe Tore freilich Gift für die Mannschaft, der das 1:0 gelingt. So auch in Leverkusen, wo die Werksspieler die Partie langsam, aber unsicher aus der Hand gaben. Auffällig, dass Bayer in der ersten halben Stunde fast durchgängig falsch stand, falsch lief und den falschen Pass zur falschen Zeit spielte - nicht entschlossen genug und viel zu kompliziert. All das kulminierte in einem grotesken falschen Einwurf von Frimpong; und während Riemann in seinem Strafraum Dehnübungen gegen die hereinschleichende Kälte machte, hatte sein Gegenüber Lukas Hradecky einen Ballkontakt nach dem anderen, zumeist Abschläge, die in großer Regelmäßigkeit beim Gegner landeten, weil Leverkusen falsch stand, falsch lief ... (s.o.)

"Der Schiedsrichter sagte zu mir: ,Dunkel-Gelb', aber Dunkel-Gelb gibt es eben nicht!"

Die Leverkusener konnten von Glück sprechen, dass die strukturierter wirkenden Bochumer erstens ziemlich ungefährlich waren und zweitens zumindest in zwei Szenen über den Einsatz des Videobeweises klagen durften: als Frimpong am Ball vorbeisäbelte und dann in derselben Bewegung unabsichtlich den Bochumer Elvis Rexhbecaj fällte (29.). Und als etwas später Leverkusens Innenverteidiger Jonathan Tah nach einem fatal verunglückten Dribbling am eigenen Strafraum-Eck nicht den Ball trat, sondern den Knöchel des Bochumer Stürmers Antwi-Adjei - der Video-Assistent entdeckte erstaunlicherweise kein Vergehen (39.).

Detailansicht öffnen Ein ziemlich klarer Elfmeter: Jonathan Tah (rechts) trifft im eigenen Strafraum nicht den Ball, sondern Christopher Antwi-Adjej - doch der Schiedsrichter sieht sich die Szene nicht einmal an. (Foto: Frederic Scheidemann/Getty)

"Das kann man schon pfeifen", gab Tah zu. Und Rexhbecaj haderte: "Was willst du noch mehr machen, damit du eine rote Karte bekommst? Schiedsrichter Schlager sagte zu mir: ,Dunkel-Gelb', aber Dunkel-Gelb gibt es eben nicht: Entweder Rot oder Gelb! Ich weiß nicht, was die in Köln im Keller machen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir nur der VfL Bochum sind, dass es egal ist ..." Sein Trainer verzichtete auf Verschwörungstheorien, sondern merkte an: "Ich glaube, das Spiel wäre mit einem Elfmeter und einer roten Karte gegen Leverkusen anders gelaufen."

Die Partie taugte unterdessen als weiterer Beweis dafür, dass Bayer 04 seit der 1:5-Demütigung gegen den FC Bayern Mitte Oktober um Orientierung und Sicherheit bemüht ist. Die Deckung ließ viel zu viele Abschlüsse zu. Das Selbstbewusstsein der Flügelspieler Diaby und Nadiem Amiri sank gegen den VfL mit jedem verbockten Dribbling, wobei der Franzose Diaby wohl noch nie in einem Bundesliga-Spiel so viele falsche Entscheidungen getroffen hat. Taktgeber Kerem Demirbay trat auf, als sei er der wiedergeborene Toni Kroos - allerdings der Kroos der EM 2021, der das Spiel verschleppte statt das Tempo zu erhöhen.

Und Florian Wirtz, der sonst so unwirklich coole Teenager, wirkte nach überstandener Verletzung fast menschlich, als er drei Großchancen ausließ: zunächst per Kopf (16.), dann frei vor Riemann nach kluger Mitnahme (39.), schließlich nach langem Sprint (57.). Hätte der 18-Jährige eine dieser Chancen zum 2:0 genutzt, wäre der Arbeitssieg wohlwollender betrachtet worden. So aber resümierte Hradecky: "Das Zweikampfverhalten und Ballbesitzspiel haben mir überhaupt nicht gefallen. Am Ende war es ein geglückter Tag mit den drei Punkten, aber sonst müssen wir uns wieder verbessern." Niemand würde ihm widersprechen.