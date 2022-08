Kommentar von Milan Pavlovic

Wer sich im Sport demütigen lässt, muss auf den Spott nicht lange warten. Also skandierten die handgezählt 47 mitgereisten Fans der TSG Hoffenheim "Ohne Hoffe wär' hier gar nichts los", während die geschlagenen Spieler von Bayer Leverkusen vergeblich versuchten, sich in der Kurve ihren Fans zu erklären. Hoffenheim steht nun bei sechs Punkten vor Klubs wie Dortmund; Leverkusen ist 18. Diese Dreierwette hätte in Wettbüros astronomische Quoten gebracht.

Dabei sollte es doch eine aufregende Saison für Bayer Leverkusen werden. Die Verlängerung des Vertrags von Torjäger Patrik Schick und die Tatsache, dass auch Moussa Diaby und Teenager Florian Wirtz gehalten werden konnten, entfachte eine Überzeugungshaltung, wie es sie unter dem Bayer-Kreuz in der 43 Jahre währenden Erstliga-Zugehörigkeit wohl noch nie gegeben hat. Es wirkte fast wie ein Experiment: Kann etwa noch ein Bundesligist den FC Bayern triezen, wenn er seine starke Mannschaft zusammenhält und noch verstärkt?

Der Trainer des Werksklubs, der Schweizer Gerardo Seoane, ist ein freundlicher und stets aufgeräumt auftretender Mann mit Faible fürs Offensive, auch deshalb wirkt er nicht bloß wie die Idealbesetzung in der Hauptrolle einer TV-Biographie seines Landsmanns Roger Federer, sondern glaubwürdig als Bayern-Herausforderer. Als Trainer weiß Seoane aus seinen Jahren in der Schweizer Liga nachweislich, wie man gewinnt. Aber weiß er auch, was man tun muss, wenn man in der Bundesliga verliert? Seine Maßnahmen gegen Hoffenheim wirkten rätselhaft, weil er auf Spieler setzte, die eigentlich lieber heute als morgen verkauft werden sollen (Amiri, Paulinho), oder die derzeit als nicht gut genug für die Startelf gelten (Demirbay, Bakker). Das hatte schon etwas Verzweifeltes.

Seine Spieler wirkten nie wie eine Einheit, sondern platt und verunsichert, wie ein Klub im Abstiegskampf, der gar keine Ahnung von Abstiegskampf hat. Sinnbildlich war gegen Hoffenheim die Szene, in der der umtriebige, aber glücklose Offensivspieler Azmoun einen Schuss von Schick kurz vor der Hoffenheimer Torlinie entschärfte. Bayer agierte berechenbar und wie unter Sedierung, abgearbeitet und furchtbar müde, als hätte das Team bereits 40 Partien in den Knochen - und nicht bloß vier Spiele, Pokal-Aus bei einem Drittligisten inklusive.

Vor gut sechs Jahren verlor Leverkusen schon einmal daheim 0:3 gegen Hoffenheim, es war der Anfang vom Ende von Roger Schmitt als Bayer-Trainer. Nicht viele Menschen haben damals getrauert, da Schmitts Spielstil ziemlich destruktiv war und keine Sympathien förderte. Leverkusen muss aber nie einfach nur gewinnen, sondern schön gewinnen. Seoane wurde auch deshalb von Young Boys Bern geholt, weil seine Mannschaft Leverkusen in der Europa League mal vier Treffer eingeschenkt hatte; dabei wurde gerne übersehen, dass Bern dabei drei Tore kassierte - ganz egal, so lange es vom Offensivspektakel überstrahlt wurde.

Denn gerade Bayer weiß aus jahrzehntelanger Erfahrung, wie wichtig Spektakel ist, auch um den Ruf des Plastikklubs los zu werden, und vielleicht sogar mal ein bisschen cool zu wirken. In der vergangenen Saison, Bayer erzielte in der Liga 80 Tore, war der Werksklub mitunter richtig cool. Aber wenn die Mannschaft keinen begeisternden Fußball bietet, wird sie schnell verhöhnt als Möchtegern-Traditionsklub, dessen Tradition vor allem darin besteht, seit fast drei Jahrzehnten des Favoritendaseins im entscheidenden Moment zu versagen. Und denen, die nicht witzeln, wird der Klub schnell einfach egal.

Es sei denn, diese Saison wird für Bayer Leverkusen aus ganz anderen Gründen aufregend als erwartet.