Luca Donic bei der Basketball-WM:Der pausbackige Tyrann

Von Ralf Tögel, Okinawa

Luka Doncic mit Sonderbewachung bremsen? Oder dem überragenden Spieler der Slowenen seine Punkte zugestehen, was ohnehin schwer zu verhindern ist, und lieber versuchen, den Rest des Teams am Punktesammeln zu hindern? Das ist die große Frage, sagt Johannes Voigtmann: "Mit welcher Philosophie wir da herangehen." Vergleichbar sei die Situation im Spiel gegen Finnland gewesen, die in Lauri Markkanen einen ähnlich Basketball-Dominator in ihren Reihen haben. In der Vorrunde, gegen die Finnen, wurde für diese Aufgabe Variante eins gewählt, Markkanen, Topspieler von Utah Jazz, wurde bei für ihn mickrigen 12 Punkten gehalten, das Spiel gegen Finnland klar mit 101:75 gewonnen - Deutschland zog souverän mit 6:0 Punkten in die zweite Runde ein. Die Blaupause für Slowenien und Doncic?

Moment mal, sagt Johannes Voigtmann. Der Co-Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft erinnert daran, dass es am Freitag noch eine Kleinigkeit zu erledigen gilt: Zunächst steht das erste Spiel der Gruppe K gegen Georgien an (10.30 Uhr MESZ, Magentasport). "Das ist eine sehr gute und physisch starke Mannschaft, gerade auf den großen Positionen erstklassig besetzt", sagt Voigtmann.

In der Tat, denn in Alexander Mamukelashvili von den San Antonio Spurs (2,08 Meter) und Goga Bitadze (2,11 Meter) von Orlando Magic bewachen zwei NBA-Riesen den Korb. Hinzu kommt der 2,17-Meter-Hüne Giorgi Shermadini, der beim spanischen Erstligisten Teneriffa spielt und als wertvollster Spieler der abgelaufenen Saison in der Liga ACB ausgezeichnet wurde. Voigtmann weiß also nur zu gut, was auf ihn und seine Kollegen zukommt. Der Center, der beim Euroleague-Klub Mailand spielt, ist mit 2,11 Metern größter Akteur der deutschen Auswahl (zusammen mit Moritz Wagner). Besonders gefordert sein dürften noch die groß gewachsenen Abwehrspezialisten Johannes Thiemann (2,08) und Daniel Theis (2,03), der bei den Indiana Pacers unter Vertrag steht, die georgischen Kollegen also kennt, und von DBB-Kapitän Dennis Schröder kürzlich zum "wichtigsten Abwehrspieler im Team" geadelt wurde.

Faszinierende Wurftechnik, hohe Trefferquote - und Doncic verschafft sich Raum auf dem Feld

Gleichwohl ist der zweite Gruppengegner, Slowenien, höher einzuschätzen. Zudem haben die Deutschen am Sonntag um 13.10 Uhr MESZ mit diesem Team noch eine Rechnung offen, wie sich Voigtmann erinnert. Beim Bronze-Coup der EM 2022 versetzten die Slowenen dem deutschen Team früh einen Stimmungsdämpfer durch einen 88:80-Sieg in der Vorrunde - Luka Doncic allein erzielte 36 Punkte.

Und der 24-jährige Ausnahmespieler von den Dallas Mavericks ist auch jetzt wieder Topscorer des Turniers, hat in drei Partien 90 Punkte gesammelt: Wer über den slowenischen Basketball spricht, spricht über Doncic.

Der 2,01-Meter-Guard versteht es wie kein Zweiter, sich mit seinem massigen Körper Raum zu verschaffen. Hat er seine Gegenspieler ein Stück weggedrückt, springt er in Rücklage zum Wurf ab. Das erinnert an die Wurftechnik von Dirk Nowitzki und ist kaum zu verteidigen. Außerdem hat Doncic eine extrem hohe Trefferquote, ist schnell und beweist viel Übersicht - Doncic ist auch bester Vorlagengeber seines Teams. Er kann also nicht nur punkten, er ist Kopf der Mannschaft, lenkt Spiel und Tempo. In nahezu jedem Angriff geht der Ball zunächst durch Doncics Hände. Auch wenn er mit seinem meist feuerroten, etwas pausbackigen Gesicht manchmal wirkt, als gehe ihm die Puste aus, ist er flink im Eins-gegen-eins-Spiel und hat darüber hinaus einen herausragenden Distanzwurf. Trotz seines Gewichts jenseits der 100 Kilo - so genau will er das nie sagen - steht er fast immer die gesamte Spielzeit auf dem Feld, es gibt also kein Entrinnen vor dem Basketball-Tyrannen.

Die US-Prominenz, LeBron James oder Kevin Durant, fehlt bei diesem Turnier

Aber, und da liegt die Hoffnung, völlig ohne Schwächen kommt nicht einmal der Topspieler des Turniers aus. Auch wenn sein Stellenwert bei dieser WM besonders hoch ist, weil die amerikanischen Spitzenkräfte LeBron James, Stephen Curry oder Kevin Durant ebenso fehlen wie europäischen NBA-Prominenz, etwa Giannis Antetokounmpo (Griechenland), Nikola Jokic (Serbien) oder das französischen Wunderkind Victor Wembanyama.

Defensivaufgaben sind nicht die Lieblingsdisziplin des Slowenen. Zudem ist Doncic in jedem Spiel von der ersten Sekunde an im Dialog mit den Referees, fühlt sich schnell ungerecht behandelt, lamentiert und verliert schon mal die Lust, wenn ihm nachhaltig zugesetzt wird. Darauf freilich sollten sich die Deutschen nicht verlassen, wie Voigtmann findet: "Doncic ist schon ein sehr, sehr guter Spieler, der gegen alle Verteidigungsvarianten Lösungen findet. Wir müssen versuchen, mit mehreren Verteidigern gegen ihn zu spielen."

Detailansicht öffnen Wie man ein Team mit einem herausragenden Spieler stoppt, haben Johannes Voigtmann (li.) und Teamkollegen gegen Lauri Markkanen und die Finnen gezeigt. (Foto: Alexander Trienitz/Imago)

Auch wenn es im Angriff Luft nach oben gab, so hat der deutsche Abwehrverbund im bisherigen Turnierverlauf schon recht ordentlich geklappt, findet Voigtmann; das war auch die Grundlage für den Sieg gegen die starken Australier. Dieser Teamspirit, dieses Prinzip Einer-für-alle, ist das große Plus dieses Teams.

Verbesserungsbedarf sieht Voigtmann vor allem in puncto Konstanz: "Die Spiele waren ja nicht reibungslos, gegen Finnland sind wir in erster Halbzeit etwas gestrauchelt, gegen Japan in der zweiten. Aber wir haben immer noch Potential." Seine Fähigkeiten muss das DBB-Kollektiv nun zunächst gegen Georgien zu beweisen, das Team vom Kaukasus sei eine völlig neue Herausforderung, sagt der Co-Kapitän: "Gegen so ein großes, physisches Team haben wir in diesem Sommer noch nicht gespielt."

Ein Selbstläufer wird die Überkreuzrunde nicht

Wie man Georgien bezwingt, haben die Slowenen beim 88:67-Vorrundensieg gegen Georgien vorgemacht - Doncic erreichte in der Partie seinen bisherigen Topwert von 34 Punkten. Nach der Vorrunde sind Deutschland und Slowenien die Favoriten auf den Einzug ins Viertelfinale, ein Selbstläufer wird diese Überkreuzrunde allerdings nicht. Das liegt auch am etwas eigentümlichen Modus, denn die Teams behalten alle Punkte aus der Vorrunde. Sollten die Australier, die trotz der Niederlage gegen die Deutschen weiter als Medaillenanwärter gelten, Slowenien schlagen und das deutsche Team gegen Doncic verlieren, käme es zu einem Dreiervergleich, bei dem das Punkteverhältnis zählen würde. Nur zwei der vier Teams erreichen das Viertelfinale.

"Ehrlich, so weit denke ich doch jetzt nicht", sagt Moritz Wagner, der das passende Rezept für die kommenden Aufgaben parat hat: "Wir machen einfach mehr Punkte als die anderen."