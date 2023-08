Wenn die deutsche Mannschaft am Freitag in die WM startet, gilt sie vielen als Medaillenanwärter. Sie ist noch besser aufgestellt als beim Gewinn von EM-Bronze - und zahlreichen Konkurrenten fehlen Topspieler.

Von Ralf Tögel

Dirk Nowitzki hat kürzlich wissen lassen, dass er dem deutschen Nationalteam nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Heim-EM auch bei den Welttitelkämpfen einiges zutraut. Nun ist dieser ehrenwerte Sportsmann, der gerade als erster Deutscher in der "Hall of Fame" unter den besten Basketballern der Welt verewigt wurde, stets bemüht, niemandem zu nahe zu treten. Gleichwohl dürfte der 45-Jährige, der 2002 Bronze und damit die einzige deutsche WM-Medaille gewann, wissen, dass seine Nachfolger bei der an diesem Freitag beginnenden WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) in der Tat in der Lage sind, ihm nachzueifern.

Bundestrainer Gordon Herbert verfügt über eine Generation an Spielern, von denen einige noch mit Nowitzki auf dem Parkett standen, deren Talent einen neuerlichen Erfolg verheißt. Die Qualität ist bei einer Basketball-WM ungleich höher als bei kontinentalen Titelkämpfen, dennoch hat sich die deutsche Mannschaft im Vergleich zur EM weiter verbessert - und einige Topnationen müssen auf ihre besten Spieler verzichten.

Das Team von Herbert, der einen großen Anteil an dieser Entwicklung trägt und dessen Vertrag folgerichtig gerade vorzeitig um zwei Jahre bis 2025 verlängert wurde, trifft im ersten Spiel am Freitag (14.10 Uhr deutscher Zeit) in Okinawa auf Co-Gastgeber Japan. Am Sonntag (10.30 Uhr) folgt die Partie gegen Australien, ehe Finnland als dritter Gegner der Gruppe E am Dienstag (9.30 Uhr) wartet. Die beiden besten Teams jeder der acht Vorrundengruppen nehmen ihre Punkte mit in die zweite Runde, wo es in vier Vierergruppen um die ersten beiden Plätze und damit den Einzug in die K.-o.-Runde geht.

Wie bei der EM überträgt Magentasport alle Partien, jene der Deutschen kostenlos. Sollte das deutsche Team erneut begeistern, könnte es wieder K.-o.-Spiele im Free-TV geben - bei der EM hatte RTL spontan eine Sublizenz erworben.

"Das war auf jeden Fall unser härtester Gegner", sagt US-Coach Kerr

Nicht nur Nowitzki traut der deutschen Auswahl Großes zu. Svetislav Pesic, der die serbische Auswahl als Trainer ins Turnier führt und mit Deutschland vor 30 Jahren EM-Bronze gewann, sieht das aktuelle Team mindestens im Viertelfinale. Per Günther, viele Jahre Spielmacher und Ideengeber der deutschen Auswahl, zählt seine Nachfolger sogar zu den Medaillenfavoriten. Wobei ihm auch Euroleague-Sieger Pablo Laso, der neue Trainer des FC Bayern, der in Isaac Bonga, Niels Giffey und Andreas Obst drei seiner Akteure im Team weiß, beipflichtet.

Und zuletzt hat kein Geringerer als USA-Trainer Steve Kerr nach dem knappen 99:91-Sieg seiner Mannschaft gegen die Deutschen im letzten Testspiel vor Turnierbeginn wahre Hymnen auf den Konkurrenten gesungen: "Das war auf jeden Fall unser härtester Gegner, sie sind ein großes, starkes Team." Vor allem Spielmacher Dennis Schröder sei schwer zu kontrollieren, so Kerr, der zwar auch vor Titelverteidiger Spanien Respekt hat, aber Deutschland aktuell als "eines der besten Teams der Welt" bezeichnete.

Kerr muss im Übrigen auf viele Spitzenkräfte aus der heimischen NBA verzichten: LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Kyrie Irving, James Harden - alle nicht dabei. Aber auch wenn die große Prominenz fehlt, ist Team USA immer noch der Goldfavorit.

Die deutsche Auswahl ist viel mehr als ihre NBA-Profis

Bundestrainer Gordon Herbert wird sich durch derlei Lob kaum beeindrucken lassen, gleichwohl hat der knorrige Kanadier eine Medaille ins Visier genommen, wofür er gute Gründe anführen kann: Schröder hat sich zu einem der weltbesten Anführer entwickelt, bei der EM harmonierte der 29-Jährige vor allem mit seinem Kumpel Daniel Theis, 31, das Zusammenspiel hat sich noch weiter verbessert. Denn der Center der Indiana Pacers ist im Gegensatz zum vergangenen Herbst im Vollbesitz seiner Kräfte.

Das darf man auch Franz Wagner zuschreiben, der eine großartige NBA-Saison gespielt hat. Der Flügelspieler feiert während der WM seinen 22. Geburtstag und hat nach Ansicht vieler Experten eine große Karriere vor sich. Nun ist in seinem Bruder Moritz ein weiterer erstklassiger Akteur aus der US-Liga dabei, der 26-Jährige, der wie Franz bei Orlando Magic spielt, fehlte bei der EM verletzt und gibt dem deutschen Spiel viel Wucht und Energie. Auch Isaac Bonga, 23, bringt weitere Qualität in den Kader, er fiel bei der EM ebenfalls verletzt aus.

Detailansicht öffnen Franz Wagner (li.) misst sich in der NBA regelmäßig mit Spielern wie Anthony Edwards vom US-Team. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Aber die deutsche Auswahl ist viel mehr als ihre NBA-Profis: Andreas Obst, 27, ist einer der besten Distanzschützen der Euroleague, Johannes Voigtmann, 30, ist seit Jahren eine Stütze, derzeit in Italien für Mailand. Ähnliches gilt für die Berliner Johannes Thiemann, 29, und Maodo Lo, 30, Letzterer wechselt nächste Saison nach Mailand. Center und Spielmacher zählen zur zweiten Reihe und hatten großen Anteil an EM-Bronze. Dazu kommen der 22-jährige Justus Hollatz (Olimpja Ljubljana) sowie Routinier Niels Giffey, 32, vom FC Bayern und David Krämer, 26, der kommende Saison in der spanischen Eliteliga ACB für Granada spielt.

Warum Trainer Herbert sogar auf Maxi Kleber verzichtet hat

Der größte Trumpf dieser Mannschaft ist aber der Teamspirit. Wobei: Im Vorfeld hatte es einige Irritationen gegeben, als Kapitän Schröder den ebenfalls nominierten Maxi Kleber für dessen Absage bei der Heim-EM harsch kritisiert hatte und so den Verzicht des NBA-Profis der Dallas Mavericks für die WM provozierte. Weil sich Schröder aber entschuldigte und Trainer Herbert die Angelegenheit für beendet erklärte, wurde der Zwist schnell erstickt. Herbert stellte sich hinter seinen Kapitän und opferte in Kleber einen seiner stärksten Abwehrspieler für die Harmonie im Team. Seither blickt der Kanadier stur nach vorne und beantwortet keinerlei Fragen dazu.

Doch die Entscheidung scheint aufzugehen, in den Tests gegen Schweden (87:68), Kanada (86:81-Sieg und 112:113-Niederlage), China (107:58), Griechenland (84:71) und zuletzt gegen WM-Topfavorit USA, als die deutsche Mannschaft zwischenzeitlich mit 16 Punkten und vor dem letzten Viertel noch 77:73 führte, zeigte sich sein Team größtenteils in blendender Verfassung. Auch weil vielen großen Nationen Topkräfte wegen Verletzungen oder Überlastung fehlen, könnte das deutsche Team erneut weit kommen. Serbien fehlt unter anderen Nikola Jokic, den Griechen Giannis Antetokounmpo, beide wurden schon zu den wertvollsten Spieler der NBA gewählt.

Dennoch wird es nicht leicht für die deutsche Auswahl, Voraussetzung ist ein guter Start. Co-Gastgeber Japan fehlt zwar sein bestimmender Spieler Rui Hachimura von den Los Angeles Lakers, der Heimvorteil indes ist nicht zu unterschätzen - die Okinawa Arena fasst 10 000 Zuschauer. Der zweite Gruppengegner Australien setzt sich nahezu ausschließlich aus NBA-Kräften zusammen und die Finnen um ihren Topspieler Lauri Markkanen (Utah Jazz) überzeugten schon bei der EM mit starken Leistungen.

Aber all das war Dirk Nowitzki bekannt, als er seine Prognose abgab.