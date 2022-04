Protest in Memphis, Frust in Dallas

Eine erneute Protestaktion hat in der NBA-Partie zwischen den Memphis Grizzlies und den Minnesota Timberwolves eine Spielunterbrechung erzwungen. Im zweiten Viertel kettete sich eine 19-jährige Frau an eine der Korbanlagen im FedExForum in Memphis. Sicherheitskräfte knackten die Kette und brachten die Frau aus der Halle, anschließend wurde sie festgenommen. Die Frau soll der Tierschutzorganisation "Direct Action Everywhere" angehören, dies twitterte die Organisation am Samstag.

Der Protest richtete sich gegen Glen Taylor, der noch bis zum Ende der laufenden Saison Besitzer des Teams aus Minnesota ist. Dem 80-Jährigen gehört eine Hühnerfarm in Iowa, zuletzt sollen dort wegen der Vogelgrippe 5,3 Millionen Tiere getötet worden sein. Auf dem T-Shirt der Frau war der Spruch "Glen Taylor Roasts Animals Alive" (Glen Taylor grillt lebende Tiere) zu lesen.

Detailansicht öffnen Eine Tierschutz-Aktivistin sorgte für eine Unterbrechung in Memphis. (Foto: Brandon Dill/AP)

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Protest ein Spiel der Timberwolves unterbrochen. Im wichtigen Play-In-Spiel am vergangenen Dienstag gegen die Los Angeles Clippers hatte sich eine Frau mit der Hand auf den Basketball-Court geklebt. Laut ESPN soll auch sie selbiger Tierschutzorganisation angehören.

Derweil erlebten die Dallas Mavericks ohne den verletzten Anführer Luka Doncic einen Fehlstart in die Playoffs. In Spiel eins der "best of seven"-Serie gegen die Utah Jazz unterlagen die Texaner um den Deutschen Maxi Kleber in eigener Halle 93:99. Die Aussichten, erstmals seit dem Titelgewinn 2010/11 die erste Play-off-Runde zu überstehen, werden damit nicht besser. In einer packenden Begegnung kam Nationalspieler Kleber auf zehn Punkte.

Trotz einer starken kämpferischen Leistung konnten die "Mavs" Ausnahmespieler Doncic nicht ersetzen. Der 23 Jahre alte Slowene hatte sich kurz vor dem Ende der regulären Saison eine Wadenblessur zugezogen, sein Comeback in Spiel zwei der Serie am Montag ebenfalls in Dallas ist fraglich. Topscorer der Mavericks war Jalen Brunson mit 24 Punkten. Überragender Akteur bei Utah war Donovan Mitchell, der 30 seiner 32 Punkte in der zweiten Halbzeit erzielte.

In Führung gingen zudem die Golden State Warriors, die Philadelphia 76ers und die Minnesota Timberwolves. Die Warriors setzten sich beim Comeback von Stephen Curry gegen die Denver Nuggets 123:107 durch. Curry kam nach seiner Fußverletzung von der Bank und erzielte 16 Punkte. Philadelphia gewann gegen die Toronto Raptors 131:111, Minnesota bei den Memphis Grizzlies 130:117.