Beim Viertelfinal-Aus gegen Spanien geraten die DBB-Frauen an Grenzen, trotzdem hat das Nationalteam in dieser Form eine Perspektive. Nun geht es um die Olympia-Qualifikation - und um die Zukunft der Bundestrainerin.

Von Jonas Beckenkamp

Mit der Schlusssirene stieg weißer Rauch in der Arena Stožice auf, so haben die Organisatoren der Basketball-Europameisterschaft das ersonnen. Wer in Ljubljana von der Tribüne aus zuschaute (und das waren nicht besonders viele Menschen), musste kurz durch den Kunstnebel spähen, um die deutsche Bank zu erkennen. Von dort schlurften die Spielerinnen des Deutschen Basketballbundes (DBB) in Richtung ihrer Gegnerinnen, um ihnen zum Sieg in diesem EM-Viertelfinale zu gratulieren.

Das deutsche Aus manifestierte sich mit einem 42:67 gegen Spanien, das klingt nach Klatsche und in der Tat taten sich der Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis Grenzen auf. Aber letztlich war das egal. Denn auch wenn die Medaillen damit an Ungarn, Belgien, Frankreich oder eben die Spanierinnen gehen, lassen sich lange vermisste Positiv-Entwicklungen bilanzieren. Der Weg des Teams stimmt - für das beste Resultat seit 26 Jahren muss man sich wahrlich nicht genieren. Bei den Platzierungsspielen am Wochenende ist immer noch Platz fünf möglich, Samstag wartet Tschechien (12 Uhr, Magentasport), machbare Sache.

"Ich glaube, dass wir gezeigt haben, dass wir hier hingehören", fand Leonie Fiebich beim TV-Interview. Die talentierteste Deutsche hat sich mit einer Knieverletzung durchs Turnier gequält und wer weiß, wie weit sie ihr Team ohne jene dicke Bandage am rechten Bein hätte führen können. Im Viertelfinale gelangen ihr nur fünf Punkte, sie schaffte kaum Abschlüsse gegen den spanischen Dauerdruck.

Ihre Widersacherinnen wussten ja, mit wem sie es zu tun hatten: Fiebich, 23, gilt in Saragossa als europaweite Attraktion, sie ist amtierende beste Spielerin in Spaniens Liga, eine Karriere in der US-Liga WNBA mit einem Engagement in New York ist in Sicht. Aber darum geht es ihr noch gar nicht, sie hat andere Prioritäten. "Wir wollen den Mädels zeigen, dass es eine Zukunft gibt für den deutschen Damen-Basketball", so Fiebich. "Wir wollen etwas aufbauen, wir wollen mehr Aufmerksamkeit und mehr Trainingsmöglichkeiten."

Detailansicht öffnen Bei der EM und auch sonst eine dominierende Kraft: Leonie Fiebich, die leider Schmerzen am Knie plagen. (Foto: Virginie Lefour/dpa)

Es war ein Plädoyer für den Frauen-Sport, der seit Jahren ein massives Strukturproblem vor sich her schiebt: Eine kaum sichtbare Liga, deren Niveau ohne große finanzielle Mittel stetig sinkt. Fehlende Perspektiven für den Nachwuchs. Ein Verband, der lange nach dem Motto agierte: Huch, die Frauen gibt's ja auch noch.

Jetzt offenbaren sich Tendenzen des Aufbruchs - die Nationalspielerinnen haben mit ihren Auftritten bei dieser EM ihr Können und ihren Stellenwert unterstrichen. Ihre Partien sind im Internetfernsehen frei empfangbar, manche Zuseherinnen und Zuseher kennen mittlerweile eine Leo Fiebich mit ihren Allround-Qualitäten. Oder eine Marie Gülich, deren Kraft unter den Körben Deutschland dringend braucht. Oder eine Lina Sontag, die mit 19 Jahren cleveren Basketball spielt und sich an der renommierten US-Uni UCLA in Los Angeles weiterentwickelt.

Ob Bundestrainerin Thomaidis bei den DBB-Frauen bleibt, ist offen

Sportlich kann der DBB mithalten, auch wenn es vor allem auf den kleineren Positionen hapert. Es fehlt eine Regisseurin auf Topniveau, wie zum Beispiel die Belgierin Julie Allemand, bisher beste Aufbauspielerin der EM. Oder eine erfahrene Scorerin wie die Spanierin Laura Gil, die die Deutschen gehörig ärgerte. "Man konnte sehen, dass meine Mannschaft noch nie in einer solchen Situation war. Es ist Teil unseres Prozesses, gegen solche Gegner zu spielen und zu sehen, wo wir stehen", sagte Bundestrainerin Thomaidis, die nun mit ihrer Mannschaft noch die Chance auf die Olympia-Quali wahrnehmen will. Dafür müssten zwei weitere Siege her.

Ob die Kanadierin aber beim DBB bleibt (auch Richtung Heim-WM 2026), entscheidet sich erst nach der EM. Die Spielerinnen schätzen ihre Zugewandtheit und ihre klaren Direktiven. "Sie passt richtig gut zu uns - von ihrer Art her, aber auch vom Basketball", sagt Fiebich. "Sie will mit großen Flügelspielerinnen spielen, ist total sympathisch und hat einen guten Humor." Gute Voraussetzungen eigentlich, damit sich im deutschen Frauenbasketball nicht gleich wieder alles in weißem Rauch auflöst.