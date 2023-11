Nach der deutlichen 64:78-Niederlage der Würzburg Baskets beim FC Bayern München, die noch keine drei Wochen zurückliegt, hatte Trainer Sasa Filipovski etwas zerknirscht gesagt, man müsse aus diesem Spiel lernen und sich dann "mit den Gegnern messen, mit denen wir uns messen können". Genau nachgemessen zeigt sich aber: Selbst mit dem aktuellen Tabellenführer befindet man sich fast auf Augenhöhe, und der ist am Sonntag in der "Turnhölle" zu Gast (18.30 Uhr). Gegen Ratiopharm Ulm hatten die Würzburger nämlich im Pokal-Achtelfinale nur denkbar knapp verloren, zudem gewann Würzburg am vergangenen Wochenende mit 33 Punkten Vorsprung in Heidelberg. Die Bayern sind übrigens aktuell nur Achter, ganz knapp vor Würzburg. Also ist Würzburg trotz eines Ausrutschers relativ gut in die Saison gestartet. Und die Bundesliga kommt zurzeit wahnsinnig ausgeglichen daher, klare Favoriten sind bisher nicht auszumachen - Mannschaften mit einem guten Lauf könnten das für sich ausnutzen.