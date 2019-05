7. Mai 2019, 19:56 Uhr Barcelona-Coach Valverde Seine Resultate sprechen eine formidable Sprache

In Barcelona werfen sie Ernesto Valverde Stilbruch und zu viel Defensive vor, dabei ist der Verein erfolgreich wie lange nicht. Portrait eines Trainers mit besonderer Begabung.

Von Javier Cáceres, Liverpool

Wenn sich Ernesto Valverde, der Trainer des FC Barcelona, am Dienstagabend in Anfield kurz vor 21 Uhr auf die Trainerbank setzt, wird er von Dutzenden Menschen umringt sein, die er gewissermaßen als Kollegen begreifen könnte. Und nicht anders wird es sein, wenn er nach der Partie, dem Rückspiel im Halbfinale der Champions League, im Presseraum das Surren und Klicken der Fotokameras hört und seine Augen wegen der blitzenden Lichter zu kleinen Schlitzen formt.

Valverde, 55, ist nicht nur der Trainer des alten und neuen spanischen Meisters - noch ein Spiel vom Champions-League- Finale und damit vom größten Erfolg seiner Karriere entfernt. Valverde ist auch Fotograf, und als solcher mit einem größeren künstlerischen Talent gesegnet als so mancher, der ihn von Berufs wegen ablichtet. Die Fotografie, sagte Valverde unlängst in einem bemerkenswerten Interview mit der Zeitung La Vanguardia, sei eine Form, dem Alltag zu entfliehen. Doch es sei "kein Hobby, sondern etwas sehr Ernsthaftes in meinem Leben".

Bemerkenswert war das Interview auch deshalb, weil Valverde eigentlich für exklusive Gespräche nicht zur Verfügung steht, seit er 2017 die Arbeit bei Barça aufnahm. Das Gespräch mit dem Bildchef der Vangaurdia war eine Ausnahme, eine weitere machte er für die Zeitung Sport. Sie hatte Valverde aus Anlass des wundervollen Feiertags Sant Jordi, zu dem die Liebenden in Katalonien einander eine Rose und ein Buch schenken, gebeten, über seine literarischen Vorlieben zu reden. "Wer nicht liest, weiß nicht, was er verpasst", sagte Valverde. Das Buch, das ihn im vergangenen Jahr am meisten geprägt habe, sei "Sentimental Journey" von Nobuyoshi Araki gewesen, ein Bildband des, nun ja: japanischen Messis der Schwarzweiß-Fotografie.

Er wird "Txingurri" genannt, baskisch für die Ameise

Als Valverde die klassische Frage beantworten sollte, welche drei Bücher er mit auf eine einsame Insel nehmen würde, nannte er unter anderem einen Essayband von David Trueba und den Roman "Der Sohn des Akkordeonspielers" des baskischen Schriftstellers Bernardo Atxaga. Beide sind ihm gute Freunde. Für Trueba übernahm er einst bei einem Film die Bildregie, Atxaga hat mit Valverdes Bruder Mikel, einem renommierten Illustrator, Comics veröffentlicht - und den Prolog eines Ausstellungskatalogs Valverdes verfasst. "Die Fotografien von Ernesto Valverde sind gleichzeitig delikat und hart, wie von zwei Händen gemacht: von einer japanischen Hand, die auf die Landschaften achtet, vor allem auf die inneren, und einer deutschen Hand, die sich um die Porträts kümmert", schrieb Atxaga. "Manchmal agieren beide (Hände) zusammen." Weich und hart in schwarz und weiß, sozusagen.

Oder eben in burgundrot und blau, den Farben des FC Barcelona. Valverde hat vor wenigen Wochen den zweiten Meistertitel in Serie perfekt gemacht, er steht zum zweiten Mal nacheinander im Pokalfinale, und seit dem 3:0-Hinspielerfolg gegen das Liverpool des Jürgen Klopp braucht er als Barça-Coach auch nicht mehr das Teleobjektiv, um den Endspielort Madrid zu sehen. Als Valverde nach dem ersten Titelgewinn gefragt wurde, wie er seinen Erfolgsanteil beschreiben würde, lieferte er eine Antwort, die achselzuckend klang und viel von seiner Diskretion erzählt, davon, dass er in aller Stille viel beobachtet - und erst dann abdrückt, wie der Fotograf, der er ist: "Man versucht halt Dinge beizutragen, dass die Mannschaft zusammen ist, und dass man dabei nicht zu sehr zu stört."

Valverde ist in der kargen Extremadura geboren, seine Eltern wanderten aus ins Baskenland, als er noch ein Baby war. Der Vater verdingte sich als Industriearbeiter in einer Reifenfabrik, bekam viele der brutalen Arbeitskämpfe mit, die irgendwann in Vergessenheit gerieten, als das Baskenland zu einem Synonym des bewaffneten Kampfes der separatistischen Eta wurde. Valverde wurde Fußballer, debütierte als Profi erst bei Deportivo Alavés, begann in Bilbao aber auch ein Studium der Biologie, das ihm vor allem eines gab: eine Frau fürs Leben.

Faszination bereitete ihm damals schon die Fotografie, zu seinen Erinnerungen aus jenen Tagen gehört, dass er sich seine erste richtige Kamera von einem Kollegen auf den Kanaren erstehen ließ; damals waren die Steuersätze dort für solche Produkte erheblich günstiger. 1986 wechselte Valverde in die katalanische Hauptstadt und spielte dort nicht nur Fußball - zunächst bei RCD Espanyol, mit dem er im Uefa-Cup-Finale 1988 gegen Leverkusen unterlag, dann beim FC Barcelona unter Johan Cruyff, mit dem er einen Pokal und einen Europapokal der Pokalsieger holte.

Er schrieb sich vor allem am "Institut d'Estudis Fotogràfics" ein. 1990 ging er zu Athletic Bilbao, wo er wieder auf den Mann traf, der ihn "Txingurri" getauft hatte, baskisch für die Ameise: seinen Espanyol-Trainer Javier Clemente. Später sollte er in Bilbao unter Jupp Heynckes spielen, den er im Gespräch mit der SZ 2018 auf eine Stufe mit Clemente und Cruyff stellte und eine "wichtige Inspiration" für seine Trainerkarriere nannte, als der einstige Bayern-Coach seine Karriere beendete.