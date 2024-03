Carlo Ancelotti, Trainer von Real Madrid, soll nach dem Willen der spanischen Staatsanwaltschaft wegen angeblicher Steuerhinterziehung für fast fünf Jahre ins Gefängnis. Dies berichtete die Sportzeitung Marca am Mittwoch. Dem Blatt zufolge sei die Strafverfolgungsbehörde zu der Überzeugung gelangt, dass Ancelotti in den Jahren 2014 und 2015 eine Steuerschuld von rund einer Million Euro angehäuft habe. Ancelotti war von 2013 bis 2015 Trainer bei Real Madrid gewesen. 2021 trat er seine aktuelle Amtszeit an. Von Ancelotti lag zunächst keine Stellungnahme vor. Offen war zudem, wann ein Prozess stattfindet.