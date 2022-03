Von Stefan Galler

Die Aufholjagd der Würzburger Kickers in der dritten Liga ist am Freitagabend zumindest vorübergehend gestoppt worden: Nach zuletzt zwei Siegen (und dem 4:1-Erfolg im Landespokal gegen Schweinfurt) setzte es im Heimspiel gegen Viktoria Köln eine unglückliche 0:1 (0:1)-Niederlage. Der entscheidende Treffer fiel schon in der sechsten Minute, als Marcel Risse einen Freistoß von der linken Seite hereinschlug und Moritz Fritz zunächst die Latte traf, ehe er im zweiten Versuch per Kopf erfolgreich war. Der Treffer war jedoch irregulär, weil im Moment der Flanke der frühere Unterhachinger Luca Marseiler im Abseits gestanden hatte, den Ball aber auf Fritz weiterleitete und damit aktiv ins Spiel eingriff. "Das kann man oder muss man anders entscheiden", klagte Kickers-Trainer Ralf Santelli. "Aber man muss auch sagen, dass das Tor fiel, als wir noch nicht präsent waren."

Das sollte sich ändern, die Unterfranken hatten jede Menge Chancen zum Ausgleich, etwa als Kölns Seokju Hong eine Direktabnahme von Christian Strohdiek auf der Linie klärte (34.). Pech hatten die Kickers zudem, als ein Tor von Fanol Perdedaj wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht anerkannt wurde (52.). Gegen Ende verfehlte Marvin Pourié ungedeckt per Kopf das Tor (81.). "Wir haben schon einige Felsbrocken auf die Seite geräumt. Der Abstieg wird sich erst am letzten oder vorletzten Spieltag entscheiden", sagte Santelli.

Womöglich deutlich früher könnte feststehen, dass Türkgücü München künftig nicht mehr der dritten Liga angehört. Vielleicht war sogar der Auftritt am Samstag in Wehen Wiesbaden bereits der letzte des insolventen Klubs, eine Entscheidung darüber wird im Laufe der Woche auf einer Betriebsversammlung bekanntgegeben. Nach zwei Siegen, zuletzt sogar gegen Spitzenreiter Magdeburg (2:1), verlor das Team von Trainer Andreas Heraf 0:1 (0:1) bei den Hessen. Für den Münchner Coach war das Ergebnis "nicht unverdient, aber auch in diesem Spiel war etwas drin". Den einzigen Treffer des Tages erzielte Johannes Wurtz mit einem Kopfball aus elf Metern nach einer Flanke von Jozo Stanic (40.). Torwart Franco Flückiger bewahrte Türkgücü vor weiteren Gegentoren, Philip Türpitz hätte mit einem Distanzschuss um ein Haar den Ausgleich erzielt (52.).