Von Stefan Galler

Nach einer knappen halben Stunde rollten die Löwenfans ihre Fahnen ein, falteten die Transparente zusammen und stellten jegliche Gesänge ein. Es schien fast so, als würden sie sich komplett aus dem Stadion an der Hafenstraße zurückziehen, letztlich ging aber nur der Kern der Ultras. Ein paar Minuten zuvor hatten die Sechziger das 0:1 kassiert, doch das Verweigern des Supports war keine Strafaktion des Anhangs gegen ihre Lieblinge. Grund war wohl vielmehr ein Polizeieinsatz im Gästeblock, angeblich mit einigen Festnahmen, gerüchteweise soll es auch Verletzte gegeben haben.

Auch das Ergebnis der Partie konnte die Stimmung nur bedingt aufhellen. Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Maurizio Jacobacci musste sich gegen Rot-Weiß Essen mit einem 2:2 (0:1) begnügen.

Deichmann und Greilinger drehen das Spiel, am Ende feiert RWE den mutmaßlichen Ligaerhalt

Zunächst flog den Löwen beim Essener Führungstor ein eigener Eckball um die Ohren. Und das, nachdem RWE-Außenverteidiger Sandro Plechaty einen riskanten Rückpass gespielt hatte, der eher wie eine Flanke daherkam und von Torwart Jakob Golz nicht kontrolliert werden konnte. Es folgte ebenjener Eckstoß, den Essen zu einem blitzsauberen Konter nutzte, Isaiah Young scheiterte noch an 1860-Torwart Tom Kretzschmar, der den angeschlagenen Marco Hiller vertrat, doch den zweiten Ball bugsierte Cedric Harenbrock ins Tor (21.). Einen Fallrückzieher von Ron Berlinski entschärfte Kretzschmar (31.), Sechzig war vor der Pause harmlos, steigerte sich aber nach dem Wechsel deutlich. Zunächst verdaddelte Marcel Bär noch eine dicke Konterchance (51.), dann scheiterte Yannick Deichmann an Torwart Golz (53.).

Doch der dritte Streich saß, nach einem Chipball in den Strafraum gelang Deichmann aus sechs Metern der Ausgleich (65.), und als der eingewechselte Fabian Greilinger nach Flanke von Quirin Moll per Kopf traf (82.), sah es sogar nach einem Auswärtssieg aus. Doch mit der allerletzten Aktion gelang Simon Engelmann nach einer von zwei Sechzigern abgefälschten Flanke der vom RWE-Anhang frenetisch gefeierte Ausgleich, womit Essen den Ligaerhalt so gut wie sicher hat. "Es tut weh und fühlt sich wie eine Niederlage an", sagte Löwe Greilinger bei Magentasport. Trainer Jacobacci ergänzte: "Wir haben die richtige Antwort auf den Rückstand gegeben und hätten es verdient gehabt, das Spiel nach Hause zu bringen."