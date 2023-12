Dritte Liga:Überzahl bleibt ungenutzt

Letztlich wurde es dann doch nichts mit einem Punktgewinn beim "Aufstiegsfavorit Nummer eins", wie Manfred Schwabl Dynamo Dresden am Mikrofon von Magentasport bezeichnete. Der Präsident der SpVgg Unterhaching, des "Abstiegskandidaten Nummer eins", wie Schwabl sagte, wirkte zur Pause des Drittligaspiels durchaus zuversichtlich, dass es klappen könnte mit einer Überraschung. Kaum verwunderlich, denn Haching hatte noch eine ganze Halbzeit in Überzahl zu bestreiten. Dabei war Dynamo nach einer ausgeglichenen ersten halben Stunde nach einer langen Flanke von Jonathan Meier durch Jakob Lemmer glücklich in Führung gegangen (32.). Haching kam ins Spiel zurück, als Dresdens Claudio Kammerknecht einen Schuss von Simon Skarlatidis im Stile eines Volleyballers über die Latte lenkte und dafür die rote Karte sah. Den fälligen Elfmeter verwandelte Patrick Hobsch zum 1:1 (42.).