Jahn Regensburg:Pleite im Absteigerduell

Der SSV Jahn Regensburg hat am siebten Spieltag der 3. Liga seine erste Saisonniederlage kassiert: Im Duell der Zweitligaabsteiger setzte es am Samstag gegen den SV Sandhausen eine 1:2-Heimpleite. Per Kopf brachte der ehemalige Jahn-Spieler David Otto die Gäste in Führung (18.), danach waren es vor allem die Oberpfälzer, die für Torgefahr sorgten, jedoch zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt ließen, etwa durch Noah Ganaus (23., 31.), Dominik Kother (73.) oder Oscar Schönfelder (75.). Der SVS war dagegen effizient und erhöhte in der Schlussminute durch Rouwen Hennings auf 0:2. Der darauffolgende Anschlusstreffer von Christian Viet änderte am Sieg Sandhausens nichts mehr.