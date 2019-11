Am Ende eines langen Tages war es Investor Hasan Ismaik persönlich, der als letzter Protagonist dem Wunsch von Daniel Bierofka entsprach. Der Trainer wollte den Fußball-Drittligisten 1860 München verlassen und traf, gemeinsam mit seiner Frau Nicole, Ismaik und dessen Entourage im Münchner Hotel Mandarin Oriental zu einer Unterredung. Nun konnte auch der Investor Bierofkas Wunsch des Loslassens verstehen. "Daniel wird den Klub verlassen", berichtete er am späten Abend der SZ: "Das bedauere ich, aber ich kann seine Gründe nachvollziehen."

Am Dienstagmorgen schien die Welt in Giesing noch in Ordnung zu sein: Bierofka leitete das Training, er schien seine Rücktrittsankündigung also doch nicht wahr machen zu wollen - Bierofka, das Gesicht des Klubs, wenn auch das zuletzt immer grimmigere und traurigere Gesicht. Der echte Löwe, der Aufstiegstrainer - er schien weiterzumachen. Doch währenddessen weilte 1860-Geschäftsführer Michael Scharold nach SZ-Informationen bereits bei Bierofkas Berater Christian Nerlinger, der ihn zum Gespräch geladen hatte - um über eine Vertragsauflösung zu verhandeln. Eine Pressemitteilung zur Trennung wurde ebenfalls bereits vorbereitet.

Bierofka hatte zuletzt über Indiskretionen geklagt, so landeten im Kicker beispielsweise angebliche Meinungen aus der Mannschaft über mangelnde taktische Kompetenz und falsche Trainingssteuerung. "Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert", sagte er nach dem Sieg gegen Viktoria Köln am Samstag. "Lange schaue ich mir das nicht mehr an, das weiß ich." Die Informationen kämen nicht von den Spielern, sondern aus einem "inneren Kreis". Wen von den Funktionären er damit meinte, erläuterte er nicht. Am Tag danach fehlte Bierofka bereits beim Training, er habe sich eine "Auszeit" genommen, teilte der Klub mit.

Ismaik wollte Bierofka noch überreden - vergeblich

Am Dienstag war Bierofka dann noch einmal da - zum letzten Mal? Das war die Frage, denn bestätigt wurde die Trennung tagsüber noch nicht, und plötzlich tauchte Ismaik auf der Bildfläche bzw. in München auf. Er befinde sich aus anderen geschäftlichen Gründen in München und mache einen Besuch, den er vor einigen Wochen krankheitsbedingt habe absagen müssen, teilte er der SZ mit. Nun nutze er die Gelegenheit, sich im Laufe des Tages zu einem Gespräch mit dem von ihm hoch geschätzten Bierofka zu verabreden, um ihn zum Bleiben zu überreden. Das erklärte, warum der Klub die Personalie noch nicht kommunizierte.

Flankierend ließ Ismaik über sein Lieblingsportal Facebook ausrichten: "Seit Monaten wird unser Trainer gemobbt." Man muss davon ausgehen, dass Bierofka das auch so sah - dass es so war, oder dass er es jedenfalls irgendwann glaubte. "Für mich ist das eine Schande, die ich nicht in Worte fassen kann", fuhr Ismaik fort. "Ich fordere die Personen auf, die mit ihrer hinterhältigen Taktik 1860 ganz bewusst schaden wollen, sich zu erkennen zu geben und die Gründe für ihr feiges Handeln zu nennen." Damit zielte er im Streit der Gesellschafter selbstredend auf das e.V.-Präsidium ab, das keine Darlehen mehr von ihm annimmt. Er hoffe, "dass denjenigen bewusst ist, was sie mit ihrer Diskreditierung Bierofkas anrichten, wenn er den Verein verlässt. Viele Spieler sind ausschließlich wegen ihm zu 1860 gewechselt, weil sie unter ihm arbeiten wollen. Zudem stehen 99 Prozent der Fans geschlossen hinter Bierofka."

In der Tat ist Bierofka aus guten Gründen sehr beliebt in Giesing. Zwischen 2000 und 2002 sowie von 2007 bis 2014 bestritt der ehemalige Nationalspieler 219 Begegnungen für die Löwen (29 Tore), danach bekleidete er als Trainer verschiedene Positionen im Verein. Nach dem Absturz in die Regionalliga 2017 übernahm er die erste Mannschaft und führte sie mit vielen Spielern seiner vorherigen U21 wieder in den Profifußball. Nach dem Aufstieg verlängerte der Klub auf Ismaiks Betreiben Bierofkas Vertrag vorzeitig bis 2022.