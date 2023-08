Von der Côte d'Azur nach Berlin: Der 15-malige Nationalspieler Kevin Volland schließt sich Union an.

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin rüstet für die Premierensaison in der Champions League weiter auf und meldet den Transfer von Kevin Volland als perfekt. Der 15-malige Nationalspieler kommt von der AS Monaco, wo er noch bis 30. Juni nächsten Jahres vertraglich gebunden war. Der Transfer des Angreifers hatte sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet.

"Dass ich nun hier bei Union weiterhin die Chance bekomme, auf höchstem Niveau zu spielen, freut mich sehr", sagte Volland. Erst am Dienstag hatten die Berliner den Nationalspieler Robin Gosens, 29, verpflichtet. Gosens, der zuvor bei Inter Mailand spielte, soll 15 Millionen Euro gekostet haben und wäre damit der teuerste Einkauf in der Geschichte des Bundesliga-Aufsteigers von 2019.

Volland stand fast drei Jahre bei Monaco unter Vertrag. Er war im September 2020 von Bayer Leverkusen dorthin gewechselt. Zuvor war der mittlerweile 31 Jahre alte Angreifer für den TSV 1860 München und die TSG 1899 Hoffenheim auf Torejagd gegangen. "Ich bin in der Bundesliga aufgewachsen und habe sie nie aus den Augen verloren", wurde Volland in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.