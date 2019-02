2. Februar 2019, 17:29 Uhr 20. Spieltag der Bundesliga Nürnberg verlässt den letzten Platz

Der 1. FC Nürnberg jubelt spät gegen Bremen und ist nicht mehr Letzter.

Hertha verliert daheim gegen clevere Wolfsburger.

1. FC Nürnberg - Werder Bremen 1:1 (0:0)

Der 1. FC Nürnberg hat mal wieder gejubelt - zumindest über ein spätes Remis. Joker Mikael Ishak (87. Minute) rettete den Franken nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung beim 1:1 (0:0) am Samstag gegen Werder Bremen den ersten Zähler nach zwei Monaten. "Das war für uns ein ganz ganz wichtiger Punkt", resümierte Nürnbergs Trainer Michael Köllner nach zuvor sechs Niederlagen nacheinander. "Club"-Keeper Christian Mathenia blieb einem Zusammenstoß mit Theodor Gebre Selassie nach gut 60 Minuten vorübergehend benommen auf dem Rasen liegen blieb, spielte aber durch.

Dank des ersten Zählers seit dem 1:1 am 3. Dezember bei Bayer Leverkusen konnten die Franken auch den letzten Tabellenplatz verlassen und an Hannover 96 vorbeiziehen. "Wir konnten in der Tabelle einen Platz gut machen und uns mit dem Punkt für die Moral belohnen", sagte Köllner. Dennoch wartet der FCN seit 14 Spielen auf einen Dreier, schöpft aber wieder ein klein wenig Hoffnung im Abstiegskampf. In der nächsten Woche reist der "Club", der gleich mehrere angeschlagene Spieler zu beklagen hat, zum Kellerduell nach Hannover.

TSG Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)

Die TSG Hoffenheim verliert die zweite Champions-League-Teilnahme in Folge immer weiter aus den Augen. Die Kraichgauer kamen nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hinaus. Der Rückstand auf Rang vier beträgt bereits acht Punkte. Der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric traf per Foulelfmeter für die TSG (16.). Rouwen Hennings war für die Fortuna erfolgreich (46.). Die Partie in Sinsheim war gleichzeitig das Duell des jüngsten Bundesliga-Trainers (Julian Nagelsmann/31) gegen den derzeit ältesten Coach (Friedhelm Funkel/65). Die 24.747 Zuschauer in der Sinsheimer Arena sahen zu Beginn ganz starke Düsseldorfer. Schon nach fünf Minuten wäre die Führung der Rheinländer längst verdient gewesen. Doch weder Hennings (4.) noch Kaan Ayhan (5.) konnten die großen Chancen nutzen.

Hertha BSC - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

Der Unterschied hatte einen Namen: Wout Weghorst. Der Niederländer hat dem VfL Wolfsburg den ersten Sieg im Jahr 2019 beschert. Mit seinem siebten Saisontreffer sorgte der 26 Jahre alte Stürmer für den 1:0 (0:0)-Sieg der Niedersachsen am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC. Für das Team von Trainer Bruno Labbadia war es schon der sechste Drei-Punkte-Streich auf fremden Plätzen in der laufenden Spielzeit. "Das ist cool", jubelte Matchwinner Weghorst: "Wir haben richtig gut als Mannschaft agiert, waren sehr organisiert."