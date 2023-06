Djokovic - Ruud 0:1 Djokovic schlägt nochmals gut auf, bereitet damit die folgende krachende Vorhand vor. Doch danach trifft eine Vorhand des Serben den Netzpfosten. Somit sind wir zum vierten Mal bei Einstand.

Djokovic - Ruud 0:1 Mit dem ersten Ass dieser Partie verschafft sich Djokovic seinen ersten Spielball. Danach bekommt der 36-Jährige aber das Spiel nicht zu. Ruud lässt nicht locker.

Djokovic - Ruud 0:1 Danach patzt Djokovic wieder leichtfertig, wehrt diesen Breakball dann aber eindrucksvoll ab, serviert nach außen und zündet noch eine Vorhand inside-in, die vollkommen unerreichbar ist.

Djokovic - Ruud 0:1 Für die langjährige Nummer 1 bedeutet das eine Herausforderung. Der Serbe wuchtet eine Vorhand inside-in übers Netz. Da kommt Ruud nur mit Mühe hin und bekommt keine Kontrolle mehr über seine Vorhand.

Djokovic - Ruud 0:1 Wenig später setzt eine Vorhand von Djokovic einen Hauch zu spät auf. Das ist bereits sein fünfte Fehler ohne Not und der bedeutet einen Breakball für den Widersacher.

Djokovic - Ruud 0:1 Djokovic zündet den bisher schnellsten Aufschlag. Der wird mit 209 Stundenkilometern vermissen, zischt durch die Mitte und kann vom Norweger nicht kontrolliert returniert werden.

Djokovic - Ruud 0:1 Zu Beginn des ersten Aufschlagspiels von Djokovic gibt es den bislang längsten Ballwechsel - mit 15 Schlägen. Und der Serbe macht den ersten Punkt, weil jetzt Ruud ein Stopp völlig misslingt.

Djokovic - Ruud 0:1 Der nächste Stoppversuch von Djokovic mit der Rückhand bleibt an der Netzkante hängen. Im Anschluss packt Ruud die Vorhand longline aus und holt sich das Spiel zu Null.

Djokovic - Ruud 0:0 Danach probiert es der Serbe mit einem Stopp. Den erläuft Ruud mühelos. Danach misslingt dem Djoker eine Volley-Lob und der Norweger macht kompromisslos den Punkt.

1. Satz Jetzt eröffnet Ruud das Match. Der erste Aufschlag kommt auf Anhieb, ist 195 Stundenkilometer schnell. Den kurzen Ballwechsel beendet Djokovic mit der Rückhand ins Netz.

Bedingungen Nach etwas Nieselregen hatte man zwischenzeitlich das Dach des Court Philippe-Chatrier geschlossen. Inzwischen baut man in Roland Garros trotz der Schwüle und Bewölkung auf stabile Verhältnisse und geht die Partie unter freiem Himmel an.

Einmarsch und Münzwurf In diesem Moment betreten unsere Protagonisten den Platz. Nach einigen Handgriffen trifft man sich zusammen mit dem französischen Stuhlschiedsrichter Damien Dumusois zur Wahl am Netz. Die Münze fällt zugunsten des an 4 gesetzten Norwegers, der sich für Aufschlag entscheidet. Anschließend spielen sich beide noch etwas ein.

Ruud 2023 In dieser Saison hat Ruud das 250er in Estoril auf Sand gewonnen. Insgesamt neun seiner Karrieretitel errang der Norweger auf diesem Belag. Darüber hinaus wusste der 24-Jährige in diesem Jahr auch als Halbfinalist von Rom zu gefallen. Zuletzt in Genf stand der Rechtshänder im Viertelfinale.

Head 2 Head Zum fünften Mal stehen sich diese beiden Profis in einem offiziellen Match gegenüber. Bisher gab es für Ruud überhaupt nichts zu holen. Der Norweger konnte gegen Djokovic noch keinen einzigen Satz gewinnen. 2020 beim Masters in Rom auf Sand (Halbfinale), 2021 bei den ATP Finals in der Gruppenphase, 2022 noch einmal in Rom und wieder in der Vorschlussrunde sowie bei den letzten ATP Finals im Endspiel – stets kam der Serbe glatt durch.

In großen Finals immer unterlegen Im vergangenen Jahr war Ruud schon mal die Nummer 2 der Welt, wird aktuell an Position 4 geführt. Mit einem Sieg heute würde der 24-Jährige ein Platz gewinnen und an Daniil Medvedev vorbeiziehen. Insgesamt kommt der Rechtshänder auf zehn Karrieretitel, hat diese in 17 Endspielen errungen. Die Erfolge aber gab es ausnahmslos bei 250er-Turnieren. Auch auf größeren Veranstaltungen spielte der Skandinavier bereits Finals, zog aber im Jahr 2022 auch beim Masters von Miami, bei den US Open und bei den ATP Finals immer den Kürzeren.

Ruud in Roland Garros Ruud steht bei den French Open zum sechsten Mal seit 2018 im Hauptfeld, war im Jahr davor in der zweiten Qualifikationsrunde gescheitert. Vor zwölf Monaten erreichte der Norweger hier an dieser Stelle sein erstes Grand-Slam-Finale und war dort gegen Rafael Nadal chancenlos. In diesem Jahr führte sein Weg über den schwedischen Qualifikanten Elias Ymer, den Italiener Giulio Zeppieri, den Chinesen Zhizhen Zhang (jeweils vier Sätze), den Chilenen Nicolás Jarry, den an 6 gesetzten Dänen Holger Rune (vier Sätze) sowie den angeschlagenen und an 22 gesetzten Deutschen Alexander Zverev.

Djokovic in Roland Garros In Roland Garros ist der Djoker zum 19. Mal seit 2005 dabei. Heute bestreitet er sein siebtes Endspiel, hielt 2016 und 2021 die Trophäe in den Händen. Als Nummer 3 der Setzliste lief zunächst alles recht glatt, den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic, den Ungarn Márton Fucsovics, den an 29 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina und den Peruaner Juan Pablo Varillas räumte er weitgehend problemlos aus dem Weg. Erst im Viertelfinale musste Djokovic gegen den an 11 gesetzten Russen Karen Khachanov einen Satzverlust hinnehmen. Und das passierte dann auch gegen den topgesetzten Carlos Alcaraz, der aber danach zwei weitere Sätze lang, von Krämpfen geplagt, keinen ernsthaften Gegner mehr darstellte.

Titel- und Rekordhamster Dabei müsste Djokovic gar nichts mehr beweisen. Der Mann hat so ziemlich alles gewonnen, was es im Tennis zu gewinnen gibt, ist Inhaber weiterer Rekorde. Der Rechtshänder führt mit 38 Masters-Titeln, hat als einziger das Golden Masters geschafft und sechs Mal die ATP Finals gewonnen. Nummer 1 der Welt war keiner derart lange wie der Serbe, der zwei seiner 93 Turniersiege in dieser Saison errungen hat – zu Jahresbeginn in Adelaide und bei den Australian Open.

Grand-Slam-Rekord Djokovic befindet sich auf einer Mission. Heute soll der 23. Grand-Slam-Titel her. Damit würde der Serbe alleinig Führender beim Sammeln von Major-Trophäen sein, könnte den bislang gleichauf liegenden Rafael Nadal abschütteln. Zugleich würde dem 36-Jährigen ein Erfolg heute die Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste bringen. Außerdem könnte er es dem ihm gegenüber immer besonders kritischen Pariser Publikum mal so richtig zeigen.