Nepo bleibt im Ruheraum Der Russe ist fünf Minuten nach dem letzten Zug seines Gegners noch nicht wieder ans Brett zurückgekehrt. Stattdessen sitzt Jan Nepomnjaschtschi gedankenversunken im blauen Sessel in seinem Ruheraum und überlegt von dort aus, wie er fortsetzen möchte. b6 bietet sich an, um den weißfeldrigen Läufer in die Partie zu bringen.

14. Le2 Nach fast 22 Minuten hat der Chinese seinen Zug endlich gefunden. Ding Liren zieht den angegriffenen Läufer zurück nach e2. Sieht ganz so aus, als würde sein Angriff im Sande verlaufen.

Weniger als eine Stunde Restzeit bei Ding Der chinesische Großmeister kalkuliert bereits seit 20 Minuten am Brett und rutscht damit als erster Spieler unter eine Stunde Restzeit. Mit Blick darauf, dass es eine zusätzliche Stunde erst nach 40 Zügen gibt, ist das inzwischen durchaus bedenklich. Faktisch fehlen ihm 27 Züge, für die er theoretisch im Schnitt weniger als drei Minuten Zeit hat.

Die nächste lange Bedenkphase Seit über zehn Minuten sitzt Ding Liren am Brett und berechnet die verschiedensten Varianten. Auch der Chinese darf sich keine Ungenauigkeiten leisten. Allerdings muss er auch die Zeit ein Stück weit im Auge behalten.

13... Dc7 Jan Nepomnjaschtschi schaut tief in die Stellung und bleibt dann zunächst cool. Mit 13... Dc7 kreiert er einen Gegenangriff. Das ist objektiv betrachtet der bestmögliche Zug. Objektiv hat der Russe durch den verpflichtenden Angriff seines Gegners nun auch die bessere Stellung. Allerdings ist bei dieser Schärfe, die jetzt auf dem Brett ist, jeder ungenaue Zug nun dazu in der Lage, die Partie auf den Kopf zu stellen. Mit Blick darauf, wie Nepo am Mittwoch eingebrochen ist, hätte es für Ding Liren somit wohl nur schwerlich besser laufen können. Verteidigt der Russe sich jedoch präzise, kann das Spiel mit dem Feuer, das Ding Liren betreibt, ihm auch selbst zum Verhängnis werden.

13. h4 Ding Liren steckt noch einmal acht Minuten in seine Überlegungen, macht dann aber keinen Rückzieher. Mit 13. h4 geht er jetzt aufs Ganze. Den Springer zu schlagen, verbietet sich natürlich. Nach hxg5 und hxg5 würde der Chinese den gegnerischen Springer mit Zinsen zurückbekommen und mit Turm und Dame gefährlich auf h7 zielen, was kaum noch zu verteidigen wäre.

12... h6 Nach zehn Minuten setzt Jan Nepomnjaschtschi jetzt tatsächlich mit 12... h6 fort. Damit gibt er Ding Liren nun die Chance, mit dem zweischneidigen Zug h4 die Brechstange auszupacken. Jetzt ist es am Chinesen, die Frage zu beantworten, wie viel Risiko er in diesem Spiel einzugehen bereit ist.

Nepo mit erster langer Pause Der sehr konkrete Springer-Zug zwingt Jan Nepomnjaschtschi jetzt dazu, erstmals richtig lange nachzudenken. Natürlich ist h6 die offensichtliche Fortsetzung. So richtig zufrieden ist der Russe aber sicherlich nicht damit, sich in diesem entscheidenden Spiel extrem präzise verteidigen zu müssen. Entsprechend wichtig ist die Entscheidung, wie es nun weitergehen soll.

12. Sg5 Ding Liren investiert fünf Minuten und setzt dann mit dem fragwürdigen Zug Sg5 fort. Die offenkundige Antwort lautet 12... h6. Womöglich hat der Chinese aber im Sinn, mit h4 fortzusetzen und erneut die Leichtfigur für einen vernichtenden Angriff zu geben. Ist das seine Idee, könnte es in diesem bislang sehr ruhigen Spiel jetzt doch zeitnah zur Sache gehen.

11... Le7 Jan Nepomnjaschtschi schaut dreieinhalb Minuten in die Stellung und zieht dann bereits zum vierten Mal seinen schwarzfeldrigen Läufer, der erneut auf e7 landet.

11. Td1 Sieben Minuten denkt Ding Liren nach. Dann setzt er mit 11. Td1 fort und entwickelt seinen Turm. Die lange Rochade ist damit nicht mehr möglich. Sieht ganz so aus, als wolle der Chinese heute ohne jegliche Risiken spielen.

10... Sbd7 Wieder reagiert Jan Nepomnjaschtschi rasch. Der Russe setzt mit der Entwicklung seines Springers fort. Insgesamt hat er damit gerade einmal sechs Minuten und 36 Sekunden seiner Zeit verbraucht. Bei Ding Liren sind es schon über 20 Minuten.

10. Lxc4 Nach anderthalb Minuten kommt jetzt die offensichtliche Antwort 10. Lxc4 aufs Brett.

9... dxc4 Jan Nepomnjaschtschi kehrt ans Brett zurück und vollzieht seinerseits dann ohne lange Überlegungen den Schag-Zug im Zentrum. Ding Liren kann nun mit seinem weißfeldrigen Läufer auf c4 zurücknehmen, zögert aber noch.

9. Dc2 Ganze 13 Minuten investiert Ding Liren in seine Überlegungen, ehe er dann mit 9. Dc2 fortsetzt. Ob vielleicht sogar die lange Rochade und ein Angriff am Königsflügel in dieser Partie möglich ist?

Ding Liren denkt nach Ding Liren denkt bereits fünf Minuten lang am Brett darüber nach, wie es weitergehen soll. Neben cxd5 bieten sich auch Züge wie b4, Le2, Dc2 oder auch Tc1 an.

8. dxc5 Lxc5 Nach drei Minuten schlägt Ding Liren jetzt auch den ersten gegnerischen Bauern. Der Russe nimmt umgehend mit dem Läufer zurück. Nun sollte der chinesische Großmeister auch den gegnerischen d-Bauern schlagen. Abermals hält Ding Liren aber einen Moment lang inne.

7. Sf3 c5 Während der Chinese mit einem normalen Entwicklungszug fortsetzt, greift Jan Nepomnjaschtschi nun umgehend mit 7... c5 das Zentrum an. Ein guter Zug, nach dem nun auch Ding Liren erstmals nicht sofort zieht, sondern überlegt. Dabei ist der Zug, der übrigens auch ausnahmslos in allen bisherigen Vorgängerpartien aufs Brett kam, eigentlich offensichtlich: der Abtausch der ersten Bauern mit dxc5.

6... Le7 Allzu lange überlegt Jan Nepomnjaschtschi jedoch nicht. Er entscheidet sich gegen den Abtausch seines schwarzfeldrigen Läufers gegen den gegnerischen Springer und zieht seine Figur nach e7.

4. e3 O-O | 5. Ld2 d5 | 6. a3 Ding Liren hat offenkundig für die Nimzo-Indische Verteidigung etwas vorbereitet und spielt bereits im sechsten Zug mit a3 eine kleine Überraschung, nach der Jan Nepomnjaschtschi erst einmal zwei Minuten im Ruheraum bleibt. Zwar gibt es hierzu noch etliche Vorgängerpartien. Offenkundig hat der Russe aber etwas anderes erwartet.

1... Sf6 | 2. c4 e6 | 3. Sc3 Lb4 Ding Liren eröffnet mit normalen Zügen und spricht damit die Einladung aus, dass Jan Nepomnjaschtschi erneut in die Nimzowitsch-Indische Verteidigung geht. Der Russe nimmt mit 3... Lb4 an. Damals baute sich der Chinese mit e3, a3 und dem sehr ungewöhnlichen Zug Ta2 auf und kam mit Vorteil aus der Eröffnung.

1. d4 Ding Liren bleibt seinem Hauptrepertoire treu und eröffnet heute wieder mit 1. d4.

Wie eröffnet der Chinese heute? Ding Liren zeigte bislang ein breites Spektrum an Eröffnungen. Zwei Mal sahen wir in der Englischen Eröffnung das Vierspringerspiel, einmal ließ er sich auf die Nimzowitsch-Indische Verteidigung ein und zuletzt wählte der 30-Jährige das Colle-System. In den restlichen beiden Weiß-Partien gab es sogar im Abgelehnten Damengambit mit 4. h3 eine faustdicke Überraschung, ehe im sechsten Spiel erstmals bei einer Schach-WM das Londoner System aufs Brett kam. Das macht es Jan Nepomnjaschtschi alles andere als leicht, sich auf das heutige Spiel einzustellen.

Das Momentum liegt bei Ding Liren Nachdem Jan Nepomnjaschtschi aus einer Gewinnstellung heraus am Mittwoch in seiner letzten Partie mit den schwarzen Figuren völlig eingebrochen ist, hat sich das Momentum wieder zum chinesischen Großmeister verschoben. Am Donnerstag unterliefen beiden Spielern zwar in einer weitaus präziseren Partie keine schwerwiegenderen Fehler mehr. Wirklich auf Sieg spielen wollte der Russe in einem etwas angenehmeren Endspiel jedoch nicht mehr, woraufhin die Partie mit dreimaliger Stellungswiederholung abgewickelt wurde.

Vier der sechs Weiß-Partien des Chinesen mit Entscheidung Hoffnung darauf, dass die Schach-WM 2023 bereits am heutigen Samstag entschieden wird, macht der Umstand, dass vier der sechs Weiß-Partien von Ding Liren eine Entscheidung brachten. Nachdem der Chinese direkt seine allererste Weiß-Partie verloren hat, holte er vier von fünf möglichen Punkten aus den anschließenden fünf Spielen, in denen er die weißen Steine führte.

Fällt heute die Entscheidung? Nach 13 von 14 Partien steht es 6,5 zu 6,5. Der Spieler, der heute den Sieg davonträgt, avanciert damit automatisch auch zum 17. Schachweltmeister der Geschichte. Sollte die Partie hingegen remis enden, treffen sich beide Spieler morgen am Sonntag in den Tiebreaks wieder, wenn dann in vier Schnellschach-Partien die endgültige Entscheidung fallen wird.