Ding Liren mit erster langer Nachdenkphase Ding Liren denkt jetzt erstmals lange nach in diesem neunten Spiel der Schach-WM 2023. Schon über acht Minuten sitzt der 30-Jährige am Brett, der möglicherweise im Sinn hat, mit einem Bauern-Opfer fortzusetzen. Eine mögliche Variante wäre 17... Lf8 18. axb5 cxb5 19. Dxc5 Sc5 mit dem Ziel, im nächsten Schritt La6 zu spielen und für den geopferten Bauern viel Aktivität zu erhalten.

17. De2 Jan Nepomnjaschtschi steckt wieder über vier Minuten ins Geschäft und stellt dann seine Dame auf ein besseres Feld.

16... b5 Ding Liren nutzt den Rückzug des gegnerischen Läufers sofort aus und gewinnt mit 16... b5 Raum. Abermals muss Jan Nepomnjaschtschi nachdenken.

16. La2 Jan Nepomnjaschtschi kehrt zwar nach knapp zehn Minuten ans Brett zurück, rechnet dort aber weitere zehn Minuten, ehe nach fast 20 Minuten sein Zug aufs Brett kommt. 16. La2 ist dabei eine Neuerung, die diese Stellung einzigartig macht. Vermutlich suchte der russische Großmeister an dieser Stelle nach einer Möglichkeit, den gut vorbereiteten Ding Liren aus der Theorie zu reißen.

Nepo im Ruheraum Die Uhr des russischen Großmeisters läuft schon seit fünf Minuten. Jan Nepomnjaschtschi ist jedoch nicht am Brett, sondern sitzt im blauen Sessel in seinem Ruheraum und überlegt dort, was er von dem letzten Zug seines Gegners halten soll. Noch immer gibt es jedoch einige Vorgängerpartien mit exakt dieser Stellung.

15... Dc7 Offensichtlich hat Ding Liren genau diese Variante sehr gut vorbereitet, denn mit 15... Dc7 zieht er an dieser Stelle einen eher unnatürlichen Zug, der sich grundsätzlich präventiv gegen Sf5 richtet und dabei die Deckung des Punktes e5 beibehält. Tatsächlich ist das die erste Empfehlung der Computer-Engine an dieser Stelle.

15. Sg3 Jan Nepomnjaschtschi entscheidet sich für die prinzipielle Fortsetzung und zieht 15. Sg3. Eine mögliche Idee wäre es, mit Sf5 die gegnerische Dame zu befragen, um den Punkt e5 perspektivisch aufs Korn zu nehmen.

14. Lc4 Sa6 Jan Nepomnjaschtschi steckt knapp zwei Minuten in seine Überlegungen, ehe er den offensichtlichen Zug 14. Lc4 ausführt. Ding Liren antwortet postwendend mit Sa6. Sollte der Läufer den Springer nun schlagen, was objektiv kein schlechter Zug ist, wäre das ein leichter Tempoverlust für den Russen. Stimmiger wäre es daher wohl, den Springer von f1 nun auf das angedachte Zielfeld zu überführen. Sowohl Se3 als auch Sg3 wurde in der Vergangenheit schon gespielt.

13... c6 Ding Liren befragt mit c6 jetzt den weißfeldrigen Läufer. Vom normalerweise immer sofort ziehenden Russen, der keine Sekunde verschenkt, wenn es eigentlich nur einen Zug gibt, kommt überraschenderweise aber nicht sofort die Antwort. Ausnahmslos jede einzelne Vorgängerpartie ging hier mit 14. Lc4 weiter.

12... h6 | 13. Sf1 Ding Liren vollzieht mit 12... h6 ebenfalls einen nützlichen Abwartezug, woraufhin Jan Nepomnjaschtschi mit 13. Sf1 mit der angesprochenen Umgruppierung seines Springers beginnt.

12. h3 Der russische Großmeister investiert nun seinerseits vier Minuten, ehe er mit 12. h3 fortsetzt. Weiterhin wenig Überraschungen in diesem neunten Match der Schach-WM.

11... Td8 Beide Spieler dürften die gängige Theorie zu dieser Stellung noch kennen. Entsprechend schnell kommt nun auch die Antwort von Ding Liren, der sich für 11... Td8 entscheidet.

11. Te1 Jan Nepomnjaschtschi entscheidet sich jetzt gegen den Hauptzug Sb3 und entwickelt stattdessen seinen Turm nach e1. Das würde perspektivisch auch die Umgruppierung des Springers von d2 über f1 nach e3 oder g3 ermöglichen. Auch zu diesem Zug gibt es noch einige Vorgängerpartien in der Datenbank. Bislang antworteten die Schwarz-Spieler hierauf mit h6 oder Td8.

10... Sb8 Ding Liren schaut nun erstmals volle fünf Minuten in die Stellung. Der bekannte Theorie-Zug, mit dem Schwarz den Ausgleich behält, ist der etwas unnatürlich aussehende Rückzug des Springers auf sein Ursprungsfeld b8. Genau diesen Zug spielt der chinesische Großmeister nun auch.

9... De7 | 10. Dc2 Ding Liren entwickelt seine Dame nach e7, woraufhin Jan Nepomnjaschtschi, der gerade einmal vier Minuten bislang verbraucht hat, ebenfalls umgehend mit einem Damenzug antwortet. Unter anderem gab es genau diese Stellung schon zwischen Carlsen und Kramnik (2017).

9. a4 Jan Nepomnjaschtschi hat mit Lxc6, De2, Dc2 und diversen Bauernzügen etliche Möglichkeiten, entscheidet sich aber dafür, mit a4 den Vorstoß des gegnerischen a-Bauern zu unterbinden. Auch das wurde schon einige Dutzend Male gespielt.

8... a5 Abermals muss der chinesische Großmeister kurz überlegen, wie er fortsetzen möchte. Anstelle des Hauptzuges De7 setzt er mit a5 mit dem zweithäufigsten Zug in dieser Stellung fort.

7... dxe4 | 8. dxe4 Ding Liren entschiedet sich dafür, auf e4 zu schlagen, woraufhin Jan Nepomnjaschtschi zurücknimmt. Damit haben wir jetzt die bereits mehrere hundert Male schon gespielte Berliner Verteidigung auf dem Brett, wie sie auf höchstem Niveau sehr häufig gespielt wird.

4. d3 Lc5 | 5. c3 O-O | 6. O-O d5 | 7. Sbd2 Beide Spieler folgen sehr normalen Zügen. Der Chinese hält dann nach 7. Sbd2 kurz inne. Die Entscheidung, die er jetzt treffen muss, lautet, ob er im Zentrum rausnimmt und der grundsoliden Hauptvariante mit hohem Remis-Potenzial folgt, oder ob er abweicht.

2. Sf3 Sc6 | 3. Lb5 Sf6 Jan Nepomnjaschtschi geht mit 3. Lb5 in die Spanische Partie, woraufhin Ding Liren mit 3... Sf6 antwortet. Das ist die Berliner Verteidigung. Der Russe kann sich nun überlegen, das sehr bekannte, allerdings auch sehr ausgetretene Endspiel anzustreben. Damit würde die Partie ziemlich früh in Remis-Gewässer gleiten.

1... e5 Auch beim chinesischen Großmeister gibt es heute keine Überraschung. Nach der Französischen Verteidigung im letzten Spiel zieht er heute 1... e5. Sehen wir damit erneut die Spanische Partie?

1. e4 Das Match startet und Jan Nepomnjaschtschi eröffnet erneut mit seinem Standardzug 1. e4. Keine Überraschung.

Nepo mit Weiß noch ungeschlagen gegen Ding Im Vorfeld der Schach-WM hat es sieben Partien im klassischen Schach zwischen Jan Nepomnjaschtschi und Ding Liren gegeben, in denen der Russe die weißen Steine führte. Nepo blieb in all diesen sieben Spielen ebenso ungeschlagen (zwei Siege, fünf Remis) wie in seinen vier bisherigen Weiß-Partien bei der Schach-WM 2023 (zwei Siege, zwei Remis). Das macht die Aufgabe für den chinesischen Großmeister nicht gerade leichter, der heute mit den schwarzen Figuren dagegenhalten muss.

Wurden die Eröffnungen von Ding Liren geleakt? Überschattet wurde die gestrige Partie von einer vermeintlichen Enthüllung des Repertoires von Ding Liren. In der Amateurdatenbank einer bekannten Online-Plattform ließen sich kurioserweise mehrere Partien zwischen zwei Accounts finden, die im Vorfeld der WM ausnahmslos gegeneinander gespielt haben und eben jene Eröffnungsidee in der Nimzo-Indischen Verteidigung mit e3, a3 und Ta2 auf dem Brett hatten. Ein Blick in die anderen Partien offenbarte unter anderem die in Match zwei gezeigte Idee mit 4. h3 im abgelehnten Damengambit, wodurch davon auszugehen ist, dass diese Accounts Ding Liren und einem seiner Trainingspartner zuzuordnen sind. Das ist ein empfindlicher Rückschlag für den chinesischen Großmeister, der zahlreiche seiner noch nicht gezeigten Ideen vermutlich nicht mehr spielen kann und mit der Hypothek des Rückstands nun auch noch sein Repertoire anpassen muss. Unweigerlich drängt sich dadurch die Frage auf, wie es um die mentale Verfassung des chinesischen Großmeisters bestellt ist, der genau weiß, dass eine weitere Niederlage einer kleinen Vorentscheidung gleich käme.

Bemerkenswert viele Fehler im letzten Spiel Am gestrigen Donnerstag kam bei der sehr spannenden Schach-WM, die bereits sieben verschiedene Eröffnungen in acht Partien bereithielt, die Nimzowitsch-Indische Verteidigung aufs Brett, in der Jan Nepomnjaschtschi in komplexer Stellung einen absoluten Verlustzug spielte. Anders als in den bisherigen Spielen, in denen ein einziger Fehler für die Entscheidung sorgte, vergab Ding Liren aber gleich drei Chancen, den Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Letztlich tat sich Nepo ein trickreiches Springer-Opfer als letzte Ressource auf, um ins Remis zu entfliehen.

Nepomnjaschtschi weiterhin vorne Jan Nepomnjaschtschi führt nach acht Partien, von denen sage und schreibe fünf Spiele entschieden wurden, mit 4,5 zu 3,5. Dem Russen fehlen damit noch drei Punkte, um Weltmeister zu werden. Über den Berg ist der 32-Jährige jedoch noch lange nicht. Ein Sieg reicht Ding Liren, um auszugleichen.