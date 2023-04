12. Se5 Ding Liren spielt erneut sehr rasch und stellt mit 12. Se5 einen Springer ins Zentrum. Jan Nepomnjaschtschi kann natürlich nicht mit dem eigenen Springer nehmen, da nach dxe5 eine Bauerngabel erfolgen würde. Zwar würde der Zug keine Leichtfigur verlieren, da der Russe Db6 als Ausrede hätte. Der weiße Bauer könnte sich dafür jedoch bis nach g7 durchfressen und den gegnerischen König exponieren, weshalb sich das Schlagen im Zentrum verbietet.

11... h6 Jan Nepomnjaschtschi überlegt über sechs Minuten lang und entscheidet sich dann mit 11... h6 für einen nützlichen Abwartezug. Grundsätzlich kann der Russe mit dem bisherigen Verlauf der Eröffnung zufrieden sei.

10... O-O | 11. Te1 Jan Nepomnjaschtschi denkt dreieinhalb Minuten nach und rochiert dann ebenfalls kurz, woraufhin Ding Liren binnen Sekunden mit 11. Te1 fortsetzt. Der Chinese will offenkundig nicht erneut zu viel Zeit in der Eröffnung aufbringen und entscheidet sich deshalb für einen sehr natürlichen Entwicklungszug.

8... Ld6 | 9. Lxd6 Dxd6 | 10. O-O Sollte Jan Nepomnjaschtschi auf das Londoner System vorbereitet gewesen sein, endet mit 8. Lb5 nun offenkundig auch sein theoretisches Wissen. Er bleibt nach dem Zug über drei Minuten im Ruheraum, ehe er auf die Bühne zurückkehrt, schnell zieht und mit Ld6 den Abtausch der schwarzfeldrigen Läufer anstrebt. Ding Liren lässt sich hierauf ein und rochiert anschließend kurz.

8. Lb5 Vielleicht will der chinesische Großmeister auch einfach nur einer möglichen Vorbereitung des erneut sehr schnell ziehenden Jan Nepomnjaschtschi aus dem Weg gehen. 8. Lb5 ist der nur am vierthäufigsten gespielte Zug in dieser Stellung nach den Hauptzügen Db3, Sh4 oder auch Le2.

Ding Liren denkt lange nach Ding Liren sitzt schon seit über fünf Minuten am Brett und denkt nach. Mit Blick darauf, dass er sich beim Londoner System etwas gedacht haben muss, ist es eigentlich schwer vorstellbar, dass er nach sieben Zügen bereits aus der Vorbereitung raus ist. Ohnehin ist die Wahl der Eröffnung aber fragwürdig. Immerhin ist Magnus Carlsen einer der wenigen Topspieler, die das Londoner System häufig spielen, weshalb Jan Nepomnjaschtschi sich gewiss bereits für den WM-Kampf 2021 etwas dagegen überlegt haben wird.

6... Lf5 | 7. c3 e6 Es gibt mit sehr normalen Zügen weiter, wobei Jan Nepomnjaschtschi erneut schneller spielt und schnell seinen Plan fasst: Nachdem der weißfeldrige Läufer nach f5 entwickelt wurde, schließt er die Bauernkette mit e6 ab und seinen Läufer aus, den Ding Liren nun allerdings auch mit Sh4 direkt attackieren könnte. Ein Manöver, wie es in solchen Eröffnungstypen mit dem weißfeldrigen Läufer des Schwarz-Spielers außerhalb der Bauernkette sehr bekannt ist.

3... c5 | 4. e3 Sc6 | 5. Sbd2 cxd4 | 6. exd4 Nach 3... c5 4. e3 Sc6 5. Sbd2 entsteht eine sehr bekannte Stellung, in der sich Jan Nepomnjaschtschi für einen eher seltenen Zug entscheidet. Mit 5... cxd4 nimmt er im Zentrum raus. Unter anderem spielte das schon Vladimir Kramnik 2019 in einer Partie gegen Magnus Carlsen.

1... Sf6 | 2. Sf3 d5 | 3. Lf4 Der chinesische Großmeister sorgt für eine weitere große Überraschung im WM-Kampf. Nach den normalen Zügen 1... Sf6 2. Sf3 d5 setzt er mit 3. Lf4 fort und geht ins Londoner System. Eine Eröffnung, die auf dem allerhöchsten Niveau sehr selten anzutreffen ist.

1. d4 Die Partie läuft. Ding Liren kehrt zu dem Zug zurück, mit dem er am verganenen Montag verlor. 1. d4 ist auf dem Brett.

Nepo mit schlechter Erinnerung an die sechste Partie An die sechste Partie bei der Schach-WM 2021 dürfte sich Jan Nepomnjaschtschi derweil nicht allzu gerne erinnern. Nachdem die ersten fünf Duelle mit Weltmeister Magnus Carlsen allesamt remis endeten, brach der Russe in einem fast achtstündigen Krimi nach unfassbaren 136 Zügen ein. Die Partie ging als längstes Spiel aller Zeiten in die Geschichte der Schach-Weltmeisterschaften ein und fügte Jan Nepomnjaschtschi eine schmerzvolle Niederlage zu, von der er sich im Anschluss nicht mehr erholte. Auch damals führte der Russe im sechsten Spiel übrigens die schwarzen Steine.

Ein Fehler reichte Beide Spieler agierten insgesamt mit extrem hoher Genauigkeit und bestraften stets einen Fehler des Gegners eiskalt. Nach zwei fehlerfreien Partien war der jüngste Patzer, den sich Ding Liren gestern im 37. Zug mit nur noch acht Minuten auf der Uhr leistete, ein Stück weit auch der Zeitnot geschuldet, die ein sehr schnell ziehender Jan Nepomnjaschtschi kreierte. Entsprechend wünschenswert wäre es für den Chinesen, heute eine Stellung herbeizuführen, in der er die Zeit besser im Gleichgewicht halten kann. Gut möglich, dass wir vor diesem Hintergrund erneut 1. c4 sehen und in ein System kommen, in dem Ding Liren sich wohlfühlt. Genau darauf könnte allerdings auch der Russe spekulieren.

Die nächste Entscheidung im sechsten Spiel? Trat Ding Liren mit den weißen Figuren an, gab es bislang immer eine Entscheidung. Der Chinese verlor seine erste Weiß-Partie am vergangenen Montag in einer Art abgelehntem Damengambit mit dem ungewöhnlichen Zug 4. h3, ehe er am Donnerstag im Vierspringerspiel der Englischen Eröffnung ausgleichen konnte. Auch heute stünde dem chinesischen Großmeister ein Sieg gut zu Gesicht, mit dem er den erneuten Rückstand umgehend wieder aufholen würde.

Bereits drei entschiedene Partien Seitdem es im Rahmen der Schach-WM 2014 zwischen Magnus Carlsen und Viswanathan Anand zwei entschiedene Partien unter den ersten fünf Spielen gab, endeten bei den letzten drei Weltmeisterschaften in Folge ausnahmslos immer die ersten fünf Spiele allesamt remis. Entsprechend viel Spannung ist dieses Jahr drin, denn nach fünf gespielten Matches gab es bereits drei Entscheidungen. Mit zwei Siegen führt Jan Nepomnjaschtschi aktuell mit 3,0 zu 2,0.